Следствие ужесточило обвинения азербайджанскому активисту

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По новому обвинению азербайджанскому активисту Ниджаду Ибрагиму грозит до 11 лет лишения свободы. Ибрагим отвергает обвинения.

Как писал "Кавказский узел", пограничники в аэропорту Баку 6 сентября не выпустили из страны критика властей Ниджада Ибрагима, сославшись на запрет от полиции. После публичной критики в адрес полиции за необоснованный запрет на выезд из Азербайджана Ибрагим подвергся уголовному преследованию по обвинению в нанесении ущерба здоровью человека. В знак протеста активист с 5 октября проводил голодовку в СИЗО, но 1 ноября стало известно, что он прекратил ее из-за ухудшения состояния. 21 ноября стало известно, что он нанес себе раны в знак протеста против уголовного преследования

В марте 2021 года суд в Баку признал активиста Ниджада Ибрагима виновным в распространении коронавируса и приговорил к году и трем месяцам колонии. Сам осужденный заявил, что не был заражен ковидом.

Сегодня с Ибрагимом были проведены следственные действия, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова. "Сегодня была проведена очная ставка Ибрагима с лицом, признанным следствием потерпевшим. Тот утверждал, что Ибрагим нанес ему ножевое ранение. Однако Ниджад Ибрагим сказал, что он не знал этого человека и ему не зачем было ранить его. Напротив, этот человек напал на Ибрагима. Мой подзащитный сказал, что на самом деле потерпевшим является он сам", - рассказала Садыгова.

После очной ставки Ибрагиму ранее выдвинутое обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 126.1 УК Азербайджана) было переквалифицировано на более тяжкую статью об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом из хулиганских побуждений (статья 126.2.4. УК Азербайджана).

Более того, Ибрагиму предъявлено обвинение еще и по статье о хулиганстве с применением оружия (статья 221.3 УК Азербайджана). "Теперь по этим статьям ему грозит до 11 лет лишения свободы. По первоначальному обвинению, предусматривалось от трех до восьми лет лишения свободы", - сказала Садыгова.

Ибрагим отвергает все обвинения и считает, что его преследуют за критические посты в адрес правоохранительных органов в социальных сетях, подчеркнула адвокат.

"У Ниджада Ибрагима серьезные проблемы со здоровьем. Он дважды пытался совершить суицид в знак протеста против необоснованного уголовного преследования. У него остались незажившие раны, кроме того у него повышенное кровяное давление», - сказала Садыгова.

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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