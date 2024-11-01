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20:15, 1 ноября 2024

Ниджад Ибрагим прекратил голодовку из-за ухудшения состояния

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Состояние активиста Ниджада Ибрагима ухудшилось, он был вынужден прервать голодовку, при этом он не получает необходимой медпомощи. Прокуратура спустя месяц опросила Ибрагима в связи с жалобой на пытки в полиции после задержания.

Как писал "Кавказский узел", пограничники в аэропорту Баку 6 сентября не выпустили из страны критика властей Ниджада Ибрагима, сославшись на полицейский запрет. После публичной критики в адрес полиции за необоснованный запрет на выезд из Азербайджана Ибрагим подвергся уголовному преследованию по обвинению в нанесении ущерба здоровью человека. В знак протеста активист с 5 октября проводит голодовку в СИЗО. 17 октября супруга Ибрагима и его адвокат сообщили, что активист предпринял попытку суицида, так как силовики избивали его, принуждая к самооговору. Уполномоченная по правам человека обратилась в Генпрокуратуру Азербайджана для проверки заявлений супруги активиста и его адвоката по поводу оказания на него физического давления силовиками, заявил аппарат  омбудсмена 19 октября. 22 октября суд оставил его под стражей.

В марте 2021 года суд в Баку признал активиста Ниджада Ибрагима виновным в распространении коронавируса и приговорил к году и трем месяцам колонии. Сам осужденный заявил, что не был заражен ковидом, а его супруга сочла причиной преследования намерение Ибрагима провести одиночный пикет с требованием отставки президента Азербайджана.

В Бакинском СИЗО-1 усугубились проблемы со здоровьем у активиста Ниджада Ибрагима, сообщила его супруга Парвин Ибрагим корреспонденту "Кавказского узла" 1 ноября. По ее словам, из-за ухудшения состояния здоровья он вынужден был прекратить голодовку.  

"Проблемы со здоровьем у Ниджада осложнились.  Ниджада мучают раны,  в области горла, задней части уха - боли в них  усилились, он  не может нормально спать.  Тюремные врачи сказали Ниджаду, что есть риски для жизни. При этом ему не оказывают серьезной медицинской помощи, его не госпитализируют", - рассказала П.Ибрагим.

Ибрагима в СИЗО посетил сотрудник прокуратуры в связи с жалобой на насилие в полиции. "Спустя 37 дней к Ниджаду пришли из прокуратуры взять показания. Несмотря на то, что последствия попытки суицида остаются, кровоподтеки, синяки, образовавшиеся на его теле после побоев в полиции, не могли сохраниться в течение этого  длительного периода.  Ниджад сказал, что это запоздалое и формальное расследование", -  продолжила Ибрагим.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось. В отделе общественных связей на звонки и письменный запрос не ответили.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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