Ниджад Ибрагим прекратил голодовку из-за ухудшения состояния

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Состояние активиста Ниджада Ибрагима ухудшилось, он был вынужден прервать голодовку, при этом он не получает необходимой медпомощи. Прокуратура спустя месяц опросила Ибрагима в связи с жалобой на пытки в полиции после задержания.

Как писал "Кавказский узел", пограничники в аэропорту Баку 6 сентября не выпустили из страны критика властей Ниджада Ибрагима, сославшись на полицейский запрет. После публичной критики в адрес полиции за необоснованный запрет на выезд из Азербайджана Ибрагим подвергся уголовному преследованию по обвинению в нанесении ущерба здоровью человека. В знак протеста активист с 5 октября проводит голодовку в СИЗО. 17 октября супруга Ибрагима и его адвокат сообщили, что активист предпринял попытку суицида, так как силовики избивали его, принуждая к самооговору. Уполномоченная по правам человека обратилась в Генпрокуратуру Азербайджана для проверки заявлений супруги активиста и его адвоката по поводу оказания на него физического давления силовиками, заявил аппарат омбудсмена 19 октября. 22 октября суд оставил его под стражей.

В марте 2021 года суд в Баку признал активиста Ниджада Ибрагима виновным в распространении коронавируса и приговорил к году и трем месяцам колонии. Сам осужденный заявил, что не был заражен ковидом, а его супруга сочла причиной преследования намерение Ибрагима провести одиночный пикет с требованием отставки президента Азербайджана.

В Бакинском СИЗО-1 усугубились проблемы со здоровьем у активиста Ниджада Ибрагима, сообщила его супруга Парвин Ибрагим корреспонденту "Кавказского узла" 1 ноября. По ее словам, из-за ухудшения состояния здоровья он вынужден был прекратить голодовку.

"Проблемы со здоровьем у Ниджада осложнились. Ниджада мучают раны, в области горла, задней части уха - боли в них усилились, он не может нормально спать. Тюремные врачи сказали Ниджаду, что есть риски для жизни. При этом ему не оказывают серьезной медицинской помощи, его не госпитализируют", - рассказала П.Ибрагим.

Ибрагима в СИЗО посетил сотрудник прокуратуры в связи с жалобой на насилие в полиции. "Спустя 37 дней к Ниджаду пришли из прокуратуры взять показания. Несмотря на то, что последствия попытки суицида остаются, кровоподтеки, синяки, образовавшиеся на его теле после побоев в полиции, не могли сохраниться в течение этого длительного периода. Ниджад сказал, что это запоздалое и формальное расследование", - продолжила Ибрагим.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось. В отделе общественных связей на звонки и письменный запрос не ответили.

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