Суд в Баку оставил Ниджада Ибрагима под стражей

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Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на отказ в переводе активиста Ниджада Ибрагима под домашний арест. Сам активист заявил, что продолжит голодовку в знак протеста против необоснованного уголовного преследования.

Как писал "Кавказский узел", пограничники в аэропорту Баку 6 сентября не выпустили из страны критика властей Ниджада Ибрагима, сославшись на полицейский запрет. После публичной критики в адрес полиции за необоснованный запрет на выезд из Азербайджана Ибрагим подвергся уголовному преследованию по обвинению в нанесении ущерба здоровью человека. В знак протеста активист с 5 октября проводит голодовку в СИЗО. 17 октября супруга Ибрагима и его адвокат сообщили, что активист предпринял попытку суицида, так как силовики избивали его, принуждая к самооговору. Уполномоченный по правам человека обратилась в Генпрокуратуру Азербайджана для проверки заявлений супруги активиста и его адвоката по поводу оказания на него физического давления силовиками, заявил омбудсмена 19 октября.

В марте 2021 года суд в Баку признал активиста Ниджада Ибрагима виновным в распространении коронавируса и приговорил к году и трем месяцам колонии. Сам осужденный заявил, что не был заражен ковидом, а его супруга сочла причиной преследования намерение Ибрагима провести одиночный пикет с требованием отставки президента Азербайджана.

В Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Фаига Ганиева 21 октября состоялось рассмотрение жалобы на отказ в переводе Ибрагима под домашний арест, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова.

По ее словам, сторона защиты на процессе ходатайствовала о представлении доказательств причинения Ибрагимом телесных повреждений лицу, признанному потерпевшим.

"Ниджата Ибрагима обвиняют в том, что он нанес ножевое ранение другому лицу на АЗС. В таком случае, пусть следствие представить видеодоказательство. На заправке установлены видеокамеры и они ведут запись объекта.Следователь ответил, что дано поручение о запросе видеозаписей. А я сказала, что видео должны были уже взяты, ибо Ибрагима задержали на АЗС 5 октября, и прошло уже 16 дней. Следствие намеренно упустило время, чтобы потом заявить, что видеозаписи не сохранились. Следователь в свою очередь, сказал, что на АЗС видеозаписи сохраняются на жестком диске. При этом он посетовал, что дескать видео ранее были запрошены, но из АЗС их не прислали. Я обратила внимание на то, что единственным достоверным материальным доказательством в данном случае является видео, если этого нет, то человека не должны преследовать и тем более содержать под стражей. Если нет, видео, то пусть Ибрагима освободят из-под стражи до тех пор, пока против него не будет достоверных доказательств", - рассказала Садыгова.

На ее взгляд, следователи сами могли бы направиться на объект и на месте запросить записи.

"Я ранее напрямую обращалась в следственный орган для истребования видеозаписей. Они специально медлят с предоставлением видеозаписи, чтобы потом сослаться на то, что кадры были случайно удалены или не сохранились по истечении определенного срока, или камера в тот не работала. К сожалению, апелляционный суд не учел наших доводов и оставил жалобу без удовлетворения", - сказала адвокат.

Садыгова отметила, что поскольку апелляционный суд является последней инстанцией для обжалования ареста, защита обратится теперь в ЕСПЧ. Она также сообщила, что Ибрагим на процессе заявил, что продолжит голодовку, начатую с 5 октября.

"Ниджад Ибрагим объявил голодовку в знак протеста против необоснованного уголовного преследования. Он считает себя невиновным. Ниджад Ибрагим протестует против его ареста по ложному обвинению. Он уже 18-й день голодает. Ниджад Ибрагим сказал, что продолжит акцию, пока не будет освобожден. В результате голодовки его организм ослаб. Он выглядел вялым, его голос звучал очень тихо", - сказала адвокат.

Она отметила, что пока прокуратура не приступила к каким-либо действиям по расследованию жалобы Ибрагима на физическое насилие с целью принуждения к самооговору.

"Было сообщение офиса омбудсмена об обращении в генпрокуратуру для расследования нашей жалобы. Но пока конкретных действий нет. По крайней мере, у Ибрагима еще показаний не взяли", - заметила защитник.

Сотрудник БАС подтвердил информацию об отклонении жалобы Ибрагима. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

В Пенитенциарной службе заявили, что официального заявления от Ибрагима о ведении им голодовки не поступало.

Сам Ибрагим связал ограничение его прав с критикой властей в соцсетях. "Этот запрет связан с моей общественной деятельностью. Я против беззакония и критикую это в социальных сетях. С 2008 года я сталкиваюсь с проблемами. У меня был небольшой бизнес, но мне не дали работать. После ареста в 2021 году меня из-за судимости никуда на работу не берут. Я с высшим образованием. Там, где неофициально работаю, мне денег не дают. Я провел проводку для интернета в селе Сарван Сальянского района. Но мне не оплатили услуги на 5 тысяч манатов (около 3 тысяч долларов) и потом отказались работать со мной. В знак протеста против незаконных преследований я вывесил на своем аккаунте мое фото с плакатом: "МВД-полиция-диктатор - прекратите клеветать на меня", подпись Ниджад Ибрагим", - рассказал активист.

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