Азербайджанский активист столкнулся с запретом на выезд из страны

06 сентября 2024, 14:00

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Пограничники в аэропорту Баку не выпустили из страны критика властей Ниджада Ибрагима, сославшись на полицейский запрет. Активист и его адвокат назвали это ограничение необоснованным.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2021 года суд в Баку признал активиста Ниджада Ибрагима виновным в распространении коронавируса и приговорил к году и трем месяцам колонии. Сам осужденный заявил, что не был заражен ковидом, а его супруга сочла причиной преследования намерение Ибрагима провести одиночный пикет с требованием отставки президента Азербайджана.

Сегодня Ниджада Ибрагима не пропустили через погранично-пропускной пункт Бакинского международного аэропорта на рейс в Кишинев, рассказал сам Ибрагим корреспонденту "Кавказского узла".

Супругу и двух малолетних дочерей пропустили в самолет, а меня нет

«Мы всей семьей собирались вылететь в Кишинев. Но меня на погранично-пропускном пункте не пропустили. Пограничники заявили, что МВД ввело «стоп» мне на выезд из страны. Мою супругу и двух малолетних дочерей пропустили в самолет, а меня нет. Члены моей семьи захотели вернуться, но им сказали, что обратно их из самолета выпустят только под надзором полиции. Они испугались выходить в таких условиях. В итоге они улетели, а я остался в Азербайджане», - рассказал Ниджад Ибрагим.

Активист считает, что ограничение его права на выезд неправомерно, поскольку в отношении него не возбуждено никаких уголовных дел, а срок наказания по приговору 2021 года он полностью отбыл.

По словам Ибрагима, в 2022 году его однажды не выпустили из страны. "После этого мы со своим адвокатом обращались в МВД за разъяснениями, подавали в суд. Последний раз в мае этого года суд постановил устранить запрет мне на выезд из страны. И тем не менее, меня не выпускают из страны», - сказал Ибрагим.

Он связал ограничение его прав с критикой властей в соцсетях. «Этот запрет связан с моей общественной деятельностью. Я против беззакония, и критикую это в социальных сетях. С 2008 года я сталкиваюсь с проблемами. У меня был небольшой бизнес, но мне не дали работать. После ареста в 2021 году меня из-за судимости никуда на работу не берут. Я с высшим образованием. Там, где неофициально работаю, мне денег не дают. Я провел проводку для интернета в селе Сарван Сальянского района. Но мне не оплатили услуги на 5 тысяч манат (около 3 тысяч долларов) и потом отказались работать со мней. В знак протеста против незаконных преследований я вывесил на своем аккунте мое фото с плакатом: «МВД-полиция-диктатор – прекратите клеветать на меня» - подпись Ниджад Ибрагим», - отметил активист.

Различные управления МВД представляли ответы, что они не вводили запрет. Так в чем же дело?

Его адвокат Зибейда Садыгова также сочла необоснованным ограничение прав Ибрагима. «Против Ниджада Ибрагима нет уголовных дел. Он даже не является свидетелем. Даже суд признал незаконным ограничение его прав. Различные управления МВД представляли ответы, что они не вводили запрет. Так в чем же дело? Никто не дает на это ответа», - сказала адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Представители Госпогранслужбы оказались недоступными для комментариев. В МВД рекомендовали направить письменный запрос, однако ответа на него пока не поступило, передал корреспондент "Кавказского узла".

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