Омбудсмен Азербайджана отреагировала на сообщение о насилии силовиков над активистом Ибрагимом

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Уполномоченный по правам человека обратилась в Генеральную прокуратуру Азербайджана для проверки заявлений супруги активиста Ниджада Ибрагима и его адвоката по поводу оказания на него физического давления силовиками.

Как писал "Кавказский узел", пограничники в аэропорту Баку 6 сентября не выпустили из страны критика властей Ниджада Ибрагима, сославшись на полицейский запрет. После публичной критики в адрес полиции за необоснованный запрет на выезд из Азербайджана Ибрагим подвергся уголовному преследованию по обвинению в нанесении ущерба здоровью человека. В знак протеста активист с 5 октября проводит голодовку в СИЗО. 17 октября супруга Ибрагима и его адвокат сообщили, что активист предпринял попытку суицида, так как силовики избивали его, принуждая к самооговору.

В марте 2021 года суд в Баку признал активиста Ниджада Ибрагима виновным в распространении коронавируса и приговорил к году и трем месяцам колонии. Сам осужденный заявил, что не был заражен ковидом, а его супруга сочла причиной преследования намерение Ибрагима провести одиночный пикет с требованием отставки президента Азербайджана.

На 18 октября в Бакинском апелляционном суде было назначено рассмотрение жалобы на отказ Ниджаду Ибрагиму в переводе под домашний арест, однако слушания были перенесены на 21 октября из-за отсутствия его адвоката.

«О том, что рассмотрение нашей апелляции на отказ Ибрагиму в переводе под домашний арест назначено на сегодня (18 октября) мне сообщили из суда буквально за час до начала процесса. Поскольку в это время я была на другом процессе, то физически успеть на заседание не могла. Я уведомила апелляционный суд, что не смогу принять участие на процессе. В связи с этим рассмотрение нашей жалобы было перенесено на 21 октября», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Ибрагима Зибейда Садыгова.

На вопрос, продолжает ли Ибрагим голодовку, Садыгова ответила, что не располагает точной информацией.

«Но ранее Ниджад Ибрагим мне сказал, что если лично не сообщит мне или своим близким о прекращении голодовки, то нужно считать, что он продолжает отказываться от приема пищи», - отметила адвокат.

Аппарат омбудсмена Азербайджана отреагировал на сообщения в СМИ об обращениях в эту структуру супруги и адвоката Ибрагима о том, что после задержания он в полиции подвергался физическому насилию с целью самооговора и предпринял попытку самоубийства.

В сообщение офиса омбудсмена говорится, что в рамках мандата уполномоченного по права человека «предпринимаются необходимые шаги по обеспечению прав Ниджада Ибрагима». «Вопросы, отраженные в обращениях к омбудсмену супруги и адвоката Ниджада Ибрагима, были подняты перед Генеральным прокурором Азербайджанской Республики. Были даны поручения по проверке указанных в обращениях случаев, принятию необходимых мер и информированию о результатах. Об этом адвокату была предоставлена первичная информация, о результатах будет предоставлена обстоятельная информация. Вопрос находится в центре внимания», - отметили в офисе омбудсмена.

Супруга активиста Парвин Ибрагим рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что также получил из Генеральной прокуратуры информацию, что ее обращение о физическом насилии над мужем в полиции будет расследовано.

Она также сообщила, что не владеет информацией о состоянии мужа в результате голодовки. «Вообще Ниджад лично мне не говорил о голодовке. О том, что Ниджад проводит голодовку, я узнала из СМИ 15 октября, когда об этом журналистам сообщила адвокат Зибейда Садыгова. Как раз мы с ним в этот раз говорили по телефону, но разговор состоялся до появления информации о голодовке. Видимо, чтобы я не беспокоилась, он не сообщил мне, что проводит голодовку. Да и о том, что Ниджата в полиции подвергали насилию, чтобы он признался в несовершенном им преступлении и его попытки суицида, я узнала позже от его матери и адвоката», - рассказала жена активиста.

Вместе с тем она отметила, что 15 октября муж сообщил, что его возили на медобследование в республиканскую психбольницу. «Ниджаду сказали, что обвиняемые по статье 126.1 (умышленное нанесение тяжкого ущерба здоровью) УК обязательно должны пройти психиатрическую экспертизу. Я не знаю, так ли это на самом деле или против Ниджад затевают еще что-то плохое», - отметила Ибрагим.

По ее словам, хотя активисту по закону полагается право дважды в неделю звонить близким, он не всегда может воспользоваться этим. «Дело в том, что мы с детьми сейчас находимся в Молдавии, и если у Ниджата нет денег, то он не может звонить нам», - отметила Ибрагим.

Она отметила, что в Азербайджане из близких активиста остается только мать Ибрагима. «Но моя свекровь пожилая, больная женщина, она живет в Лачине и не может каждую неделю ездить в СИЗО в Баку. Поэтому свидания у Ниджада с матерью также нерегулярны», - отметила П. Ибрагим.

Она подчеркнула, что ее 49-летний муж всегда имел активную гражданскую позицию, критиковал пороки власти и из-за этого сталкивался с проблемами, в частности, в 2008 году лишился даже своего бизнеса.

По ее словам, Ниджад хотя и не был членом какой-либо партии, активно участвовал в протестных акциях. «В 2020 году он сам призывал к протестам перед администрацией президента в связи с нарушением прав человека, социальными проблемами населения. Он также осуждал произвол силовиков, в частности, полиции. После призывов к протестам перед администрацией президента и отставке главы государства Ниджада арестовали по надуманному обвинению в распространении коронавируса и посадили на 15 месяцев. В течение четырех месяцев ему не разрешали встречи и телефонные звонки. После того, как он полностью отсидел срок, у него начались другие проблемы. Из-за судимости его не брали на работу. А там, где принимали временно на работу, не до конца оплачивали его труд. Из-за этого еще в 2022 году мы решили уехать в Молдавию и там устроить жизнь, найти работу. Молдавию мы выбрали, потому что это самая демократическая страна, куда граждане Азербайджана могут ехать без виз. В июне 2022 года мы купили билеты и всей семьей хотели вылететь в Кишинев, но нас не выпустили под предлогом того, что Ниджаду введен запрет на выезд из страны со стороны МВД. Ниджад два года добивался доказательства незаконности запрета. Наконец в мае этого года Сабаильский суд принял решение о незаконности запрета. Более того, мы получили от омбудсмена письмо об отсутствии запрета на выезд Ниджада. Тем не менее, 6 сентября Ниджаду вновь не позволили уехать из страны. Мы с двумя дочерями вылетели в Кишинев, сейчас мы находимся там, потому что так решил Ниджад. Он надеялся в течение нескольких дней добиться отмены незаконного запрета. Но через три дня его арестовали», - продолжила супруга активиста.

Каждый раз, когда Ибрагим предавал огласке действия полиции, препятствующей его выезду из страны, он подвергался давлению со стороны силовиков. «То Ниджада вызывали в полицию и говорили, что он «связан» с арестованным журналистом Kanal-13 Азизом Оруджевым. Хотя Ниджад просто поделился фото журналиста, осудив его арест. То ему звонили и спрашивали, сколько у него детей, какого они возраста, намекая, что с детьми может случиться что-то плохое. И вот наконец они устроили провокацию и арестовали Ниджада», - рассказала Ибрагим.

Получить комментарии в Генеральной прокуратуре не удалось. Представители МВД и Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

Сам Н. Ибрагим связал ограничение его прав с критикой властей в соцсетях. "Этот запрет связан с моей общественной деятельностью. Я против беззакония, и критикую это в социальных сетях. С 2008 года я сталкиваюсь с проблемами. У меня был небольшой бизнес, но мне не дали работать. После ареста в 2021 году меня из-за судимости никуда на работу не берут. Я с высшим образованием. Там, где неофициально работаю, мне денег не дают. Я провел проводку для интернета в селе Сарван Сальянского района. Но мне не оплатили услуги на 5 тысяч манатов (около 3 тысяч долларов) и потом отказались работать со мной. В знак протеста против незаконных преследований я вывесил на своем аккаунте мое фото с плакатом: "МВД-полиция-диктатор - прекратите клеветать на меня", подпись Ниджад Ибрагим", - отметил активист.

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