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01:27, 18 октября 2024

Защита сообщила о попытке суицида Ниджада Ибрагима

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский активист Ниджад Ибрагим, который проводит голодовку в СИЗО, после задержания предпринял попытку суицида, поскольку силовики избивали его, принуждая к самооговору, заявили жена Ибрагима и его адвокат. Прокуратура, МВД и омбудсмен не отреагировали на заявления с требованием расследовать пытки активиста. 

Как писал "Кавказский узел", пограничники в аэропорту Баку 6 сентября не выпустили из страны критика властей Ниджада Ибрагима, сославшись на полицейский запрет. После публичной критики в адрес полиции за необоснованный запрет на выезд из Азербайджана Ибрагим подвергся уголовному преследованию по обвинению в нанесении ущерба здоровью человека. В знак протеста активист с 5 октября проводит голодовку в СИЗО.

В марте 2021 года суд в Баку признал активиста Ниджада Ибрагима виновным в распространении коронавируса и приговорил к году и трем месяцам колонии. Сам осужденный заявил, что не был заражен ковидом, а его супруга сочла причиной преследования намерение Ибрагима провести одиночный пикет с требованием отставки президента Азербайджана.

Ибрагим после задержания 9 сентября подвергался физическому давлению в одном из районных управлений полиции Баку, поскольку отказывался признавать себя виновным в причинении ранения человеку. В знак протеста он нанес себе раны канцелярским ножом, который выхватил со стола полицейских, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» жена активиста Парин Ибрагим.

Семья активиста встревожена за его здоровье. «Его быстро отвезли в больницу, там наложили ему 17 швов. Тем не менее, в таком состоянии Ниджада привезли в суд, который арестовал его на четыре месяца. Его раны еще не зажили, он потерял немало крови. У Ниджада и так были серьезные проблемы со здоровьем, его раны еще не зажили. Я боюсь, что голодовка еще сильнее ухудшит его состояние и может его окончательно добить», - рассказала женщина. 

Сама  Парин Ибрагим вместе с двумя несовершеннолетними дочерями находится в Молдавии. «6 сентября мы вместе всей семьей собирались уехать в Молдавию, Ниджада не пустили в рейс. Мы хотели вернуться из самолета, но Ниджад сказал, чтобы мы летели. Он рассчитывал, что в течение двух-трех дней решит вопрос со своим выездом, ведь запрет был незаконным. Он велел нам не возвращаться. Сейчас с Ниджадом у нас только телефонная связь, он один-два раза в неделю звонит. Посещать его, кроме адвоката, никто не может. Его мать  - пожилая больная женщина, она не может ходить в СИЗО», - добавила она. 

Адвокат Зибейда Садыгова подтвердила «Кавказскому узлу» информацию о попытке суицида Ибрагима.

«В связи с физическим насилием над Ниджадом Ибрагимом и доведением его в полиции до попытки самоубийства я обращалась в МВД, районную прокуратуру и к омбудсмену, однако пока на мои обращения ответов не поступило», - сказала адвокат.

Она отметила, что подала ходатайство о переводе Ибрагима под домашний арест, но оно было отклонено. «Я подала апелляцию на это решение. Прошло уже пять дней, но пока дата рассмотрения жалобы еще назначена», - сказала адвокат.

Представители МВД оказались недоступны для комментариев. На письменные запросы корреспондента «Кавказского узла» в аппарат омбудсмена и Насиминскую районную прокуратуру ответов не поступило.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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