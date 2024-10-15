Азербайджанский активист Ниджад Ибрагим проводит голодовку в изоляторе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист Ниджад Ибрагим подвергся уголовному преследованию после публичной критики в адрес полиции за необоснованный запрет на выезд из Азербайджана. Он обвиняется в нанесении ущерба здоровью человека. В знак протеста активист с 5 октября проводит голодовку в СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", пограничники в аэропорту Баку 6 октября не выпустили из страны критика властей Ниджада Ибрагима, сославшись на полицейский запрет. Активист и его адвокат назвали это ограничение необоснованным.

В марте 2021 года суд в Баку признал активиста Ниджада Ибрагима виновным в распространении коронавируса и приговорил к году и трем месяцам колонии. Сам осужденный заявил, что не был заражен ковидом, а его супруга сочла причиной преследования намерение Ибрагима провести одиночный пикет с требованием отставки президента Азербайджана.

Против Ниджада Ибрагима возбуждено дело по ст. 126.1 УК Азербайджана (умышленное нанесение тяжкого ущерба здоровью), сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова.

"6 сентября Ниджад Ибрагим не был выпущен из страны для вылета в Молдавию. При этом его супругу и двух несовершеннолетних дочерей пропустили на рейс и они отбыли в Кишинев. Ибрагиму пограничники заявили, что МВД ввело запрет ему на выезд из страны. Однако ранее мы обращались в суд и введенный МВД запрет был признан незаконным. Ниджад Ибрагим подверг публичной критике это решение, написал об этом в социальных сетях, рассказал СМИ. Он обратился с жалобой в службу 102 МВД с требованием отмены запрета. Активист предупредил, что если незаконный запрет не будет устранен, то он устроит перед МВД самосожжение. Ему обещали разобраться", - рассказала адвокат.

По ее словам, 9 сентября на АЗС на него "напал неизвестный мужчина и сбил его с ног". "Сразу на него набросились несколько полицейских, завязали ему глаза и увезли в полицию. Его обвинили в том, что он нанес ножевое ранение этому человеку. Против Ибрагима завели уголовное дело по ст. 126.1. 9 сентября Насиминский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца. Мы жаловались в апелляционный суд, но решение об аресте было оставлен в силе", - рассказала адвокат.

По ее словам, в знак протеста против необоснованного уголовного преследования Ибрагим с 5 октября объявил голодовку. Защита подала ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест. Однако 12 октября оно было оставлено Насиминским судом без удовлетворения, отметила адвокат.

"Мы подали на это решение апелляцию и ожидаем, что в ближайшие дни она будет рассмотрена", - сказала Садыгова.

Если апелляция не будет удовлетворена, то адвокат направит жалобу в Европейский суд по правам человека. Ибрагиму грозит от трех до восьми лет лишения свободы, пояснила адвокат.

Она также отметила, что семья активиста находится в Молдавии, и потому привлекла защитника не сразу. В Азербайджане же у Ибрагима сейчас пожилая больная мать, и она не знала куда обращаться, сказала Садыгова.

В МВД подтвердили факт ареста Ибрагима, однако от комментариев воздержались, сославшись на продолжение следствия.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов обратил внимание на учащение в последние годы фактов ареста критиков власти по обвинениям в нанесении тяжкого ущерба здоровью потерпевших.

"В настоящее время по этому обвинению под арестом находятся активисты партии "Народного фронта" Агиль Гумбатов и Ализамин Салаев, депортированный из Германии политэмигрант Самир Ашуров, профсоюзный активист Афияддин Мамедов, бывший дипломат Эмин Ибрагимов, ветеран первой Карабахской войны Рза Сафарсой. Во всех этих делах достоверных доказательств обвинения нет. Напротив, в каждом случае, сами обвиняемые подверглись нападению. Да и кажется неубедительным, что политические активисты нападали на кого-либо. Мы всех этих лиц признали политзаключенными", - сказал Гасанов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.