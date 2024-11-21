Ниджад Ибрагим нанес себе раны в изоляторе в знак протеста против ареста

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Активист Ниджад Ибрагим, столкнувшийся с уголовным преследованием после критики в адрес властей Азербайджана, нанес себе в изоляторе раны в знак протеста против необоснованного ареста.

Как писал "Кавказский узел", пограничники в аэропорту Баку 6 сентября не выпустили из страны критика властей Ниджада Ибрагима, сославшись на запрет от полиции. После публичной критики в адрес полиции за необоснованный запрет на выезд из Азербайджана Ибрагим подвергся уголовному преследованию по обвинению в нанесении ущерба здоровью человека. В знак протеста активист с 5 октября проводил голодовку в СИЗО, но 1 ноября стало известно, что он прекратил ее из-за ухудшения состояния.

В марте 2021 года суд в Баку признал активиста Ниджада Ибрагима виновным в распространении коронавируса и приговорил к году и трем месяцам колонии. Сам осужденный заявил, что не был заражен ковидом.

Содержащийся в Бакинском СИЗО-1 активист Ниджад Ибрагим 20 ноября нанес себе многочисленные раны в знак протеста против его необоснованного уголовного преследования, сообщила его супруга.

«Ниджад сегодня позвонил и сказал, что от отчаяния в связи с незаконным и необоснованным арестом 20 ноября нанес себе множественные раны. Ниджада с трудом остановили сокамерники. Он потерял много крови и находится в тяжелом состоянии. При этом еще полностью не зажили его раны, которые он нанес себе в отделении полиции в сентябре. Кроме того, после ареста у Ниджада повышается кровяное давление. Но, несмотря на все это, его вернули в камеру. Даже в санчасть его не поместили, я уже не говорю о госпитализации», - рассказала Парвин Ибрагим корреспонденту «Кавказского узла».

Он не намерен больше терпеть незаконного ареста

Супруга активиста подчеркнула, что ее муж протестует против несправедливости и произвола по отношению к нему. «Его однажды уже посадили в тюрьму, и 15 месяцев он полностью отбыл срок. Он не намерен больше терпеть незаконного ареста. Его бросили в тюрьму по сфабрикованному делу, и никаких следственных действий с ним не проводится», - сказала Парвин Ибрагим.

Адвокат Зибейда Садыгова подтвердила корреспонденту «Кавказского узла», что следственных действий с Ибрагимом не проводится, и никаких достоверных доказательств его вины для обоснования уголовного преследования и заключения активиста под стражу нет.

Адвокат подчеркнула, что защита подавала ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест, но оно не было удовлетворено. Апелляция на это решение также была отклонена.

Получить комментарии в пенитенциарной службе Азербайджана корреспонденту «Кавказского узла» пока не удалось. Представители следственного органа также оказались не доступны для комментариев.

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