Активист Ниджад Ибрагим приговорен к реальному сроку лишения свободы

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Суд в Баку приговорил активиста Ниджада Ибрагима к 6,5 годам лишения свободы. Он не признал себя виновным, защита намерена обжаловать приговор.

Как писал "Кавказский узел", пограничники 6 сентября 2024 года не выпустили из Азербайджана критика властей Ниджада Ибрагима, сославшись на запрет полиции. После публичной критики в адрес полиции за необоснованный запрет на выезд Ибрагим подвергся уголовному преследованию: ему вменили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом из хулиганских побуждений и хулиганство с применением оружия, эти статьи предусматривают до 11 лет заключения. Ибрагим отвергает все обвинения и считает, что его преследуют за критику в адрес властей. 13 января он в знак протеста нанес себе увечья в зале суда, ему потребовалась медицинская помощь. 21 января суд отказался отпустить активиста под домашний арест вопреки его жалобам на серьезные проблемы со здоровьем. На теле потерпевшего, который утверждает, что его несколько раз ударил ножом Ниджад Ибрагим, нет следов от ран.

В марте 2021 года суд в Баку признал активиста Ниджада Ибрагима виновным в распространении коронавируса и приговорил к году и трем месяцам колонии. Сам осужденный заявил, что не был заражен ковидом. Правозащитники признали Ниджада Ибрагима политическим заключенным.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня завершился процесс по делу Ибрагима, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Зибейда Садыгова. По ее словам, прокурор запросил для активиста девять лет лишения свободы.

«Ниджад Ибрагим в последнем слове заявил, что никого не ранил ножом. Он сказал, что ему мстят за критические посты в социальных сетях. Ниджад Ибрагим в сердцах крикнул, что он хотел вообще уехать из страны, но и этого ему не дали. Действительно после освобождения по предыдущему делу Ибрагима необоснованно не выпускали из страны. Его не выпускали даже после того, как мы представили судебное решение об отсутствии официального запрета ему на выезд. Он хлопотал, чтобы ему наконец дали возможность уехать в Молдавию к своей семье, и ему ни к чему было с кем-то драться. То есть у этого предполагаемого преступления даже нет мотива», - сказала Садыгова.

По ее словам, защита также просила оправдать Ибрагима. «Нет ни одного достоверного доказательства причинения Ибрагимом увечий потерпевшему. На суде мы настояли на осмотре тела потерпевшего. И на его теле не было видно ни одного следа ранения – ни рубца, ни царапины, ничего. Это попало на запись камеры видеонаблюдения в зале суда. Тем не менее, суд вынес обвинительный приговор», - рассказала адвокат.

По ее словам, суд снял с Ибрагима обвинение по статье 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия), но признал его виновным по ст. 126.2.4 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом, из хулиганских побуждений) и приговорил активиста к 6,5 годам лишения свободы. Адвокат отметила, что защита подаст апелляцию на приговор.

Потерпевший Бахман Алиев и представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев. Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил корреспонденту«Кавказского узла» информацию о приговоре Ибрагиму.

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