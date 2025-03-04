Защита указала на фабрикацию дела против Ниджада Ибрагима

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Суд в Баку по просьбе защиты вызвал врача-эксперта, выдавшего заключение о наличии ножевых ранений на теле потерпевшего, который утверждает, что его несколько раз ударил ножом активист Ниджад Ибрагим. При этом на теле потерпевшего нет следов от ран.

Как писал "Кавказский узел", пограничники 6 сентября 2024 года не выпустили из Азербайджана критика властей Ниджада Ибрагима, сославшись на запрет от полиции. После публичной критики в адрес полиции за необоснованный запрет на выезд Ибрагим подвергся уголовному преследованию по обвинению в нанесении ущерба здоровью человека. Затем обвинение было переквалифицировано на более тяжкую статью – об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью общеопасным способом из хулиганских побуждений. Кроме того, Ибрагиму предъявлено обвинение по статье о хулиганстве с применением оружия. По этим двум статьям ему грозит до 11 лет заключения. Ибрагим отвергает все обвинения и считает, что его преследуют за критические посты в адрес властей. 13 января он в знак протеста нанес себе увечья в зале суда, ему потребовалась медицинская помощь. 21 января суд отказался отпустить под домашний арест Ниджада Ибрагима вопреки его жалобам на серьезные проблемы со здоровьем.

В марте 2021 года суд в Баку признал активиста Ниджада Ибрагима виновным в распространении коронавируса и приговорил к году и трем месяцам колонии. Сам осужденный заявил, что не был заражен ковидом.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 3 марта под председательством судьи Айгюн Гурбановой был продолжен процесс по делу Ибрагима, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активиста Зибейда Садыгова.

По ее словам, на процессе были заслушаны показания потерпевшего Бахмана Алиева.

По утверждению потерпевшего, утром 9 сентября прошлого года на лестнице у автозаправки, возле базара, в Третьем микрорайоне Баку, он нечаянно задел плечом Ибрагима и извинился, Ибрагим «выругался» в его адрес, между ними завязалась сначала словесная перепалка, а потом мой подзащитный ударил его два раза в живот сбоку», - далее указала Садыгова.

Алиев заявил в суде, что в связи с ножевыми ударами ему сделали операцию и он пять дней лежал в больнице, добавила адвокат.

Защита ходатайствовала, чтобы потерпевший показал место ранения.

"Судья предложила Алиеву поднять одежду. И мы на животе Алиева не увидели ни одного следа ранения – ни рубца, ни царапины, ничего. Это попало на запись камеры видеонаблюдения в зале суда. При этом Ниджад Ибрагим обратил внимание судьи на то, что в тот же день после задержания он резаком порезал себе горло в полиции в знак протеста против фабрикации дела против него и следы порезов до сих пор у него остаются. Следы ран он показал судье. Как же так получается, что у Ибрагима были только порезы и следы ран остались, а у «потерпевшего» места двух проникающих ран так «зажили», что никаких следов не осталось?", - спросила адвокат.

Ибрагим заявил, что сказанное Алиевым является ложью. Ему ни к чему была драка, в то время как в эти дни усердно добивался снятия с него запрета на выезд из страны, чтобы он мог поехать в Кишинев к своей семье. И вообще Ибрагим очень тихий, интеллигентный человек и утверждения о том, что он кого то мог ранить абсолютно неправдоподобны. Он нанес раны себе, но в отношении других у него нет никакой агрессии. С другой стороны, потерпевший не смог внятно объяснить почему он оказался в тот день на месте инцидента. Алиев живет в пригороде Баку Бина и утверждает, что приехал в город на место инцидента для покупки запчастей к автомобилю. Но в том месте нет магазинов запчастей, тогда как близ места его проживания таких магазинов полно", - рассказала адвокат.

Защита выдвинула ходатайство допросить врача-эксперта, выдавшего заключение о фиксации у Алиева последствий ножевых ранений. Судья удовлетворила ходатайство и назначила следующее заседание на 14 апреля, сообщила адвокат.

При этом, по ее словам, никакой информации о проведении прокуратурой нового расследования по жалобе Ибрагима на пытки в полиции на основании решения суда еще нет.

Представители стороны обвинения и потерпевший Алиев оказались недоступны для комментариев.

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