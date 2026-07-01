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14:15, 1 июля 2026

Краснодарцы рассказали об ухудшении ситуации с очередями на заправках

Очередь на заправку в Краснодаре. Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Краснодаре на большинстве АЗС водители проводят в ожидании заправки до шести часов, рассказал депутат Александр Сафронов. Автомобилисты отметили, что ситуация с очередями ухудшилась, а пользователи Telegram призвали увеличить лимиты на отпуск топлива, чтобы уменьшить скопление машин на автозаправках.

Как информировал "Кавказский узел", ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объяснил рост цен на топливо туристическим сезоном и наплывом отдыхающих. Местные жители заметили, что скачка цен на горючее не происходило в прошлые сезоны. 30 июня жители Новороссийска рассказали, что на местных АЗС наблюдается напряженная ситуация с топливом, более половины заправок не работает, автомобилисты стоят в очередях.

По данным сервиса «ГдеБЕНЗ» (Gdebenz.ru), на 14.15 мск на большинстве АЗС Краснодара бензина нет. Так, пользователи сервиса указали, что в городе топливо есть на АЗС около OZ Mall и на заправке на улице Крупской. Они отметили, что очереди примерно на трети заправок. Сервис Gdebenz.ru основан на сообщениях пользователей, поэтому отображаемая на карте информация не является официальной. «Кавказский узел» не имеет возможности оперативно проверить достоверность опубликованных пользователями сведений.

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Депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов отчитался, что посетил несколько местных АЗС, чтобы ознакомиться с ситуацией. Он сообщил, что на заправках наблюдаются очереди.

Видео с Сафроновым сегодня опубликовал телеграм-канал "Краснодар Телетайп". "Я стою на заправке в Юбилейном микрорайоне. Очередь огромная – начинается около Платанового бульвара. Люди ждут по 5-6 часов, чтобы заправить бак", – рассказал депутат на видео.

На большей части АЗС Краснодара аналогичная ситуация. На той заправке, с территории которой ведется съемка, в наличии только Аи-92, остальных видов топлива нет, отметил Сафронов.

Далее на видео показаны водители, которые комментируют ситуацию.

"Стою в очереди с четырех часов, сейчас уже семь с лишним. Я объехал все заправки, АИ-95 даже смысла нет искать. Дают только 20 литров. Знакомые из Анапы звонили, там бензина нет", – рассказал на видео один из автомобилистов.

"Приехали из Симферополя отдыхать, на заправке стою четыре часа уже", – пояснила водитель другой машины.

"На других заправках бензина нет вообще, я не случайно сюда приехал, а специально. Стою почти час", – рассказал еще один водитель.

"Сегодня что-то вообще ситуация плохая. И поспали уже в очереди, и поели. Стоим просто", – отметил другой автомобилист.

Этот пост в телеграм-канале "Краснодар Телетайп, на который подписаны более 127 тысяч пользователей, на 14.15 мск 1 июля набрал около 4,4 тысячи просмотров и 20 комментариев.

"Потому что толпы людей побежали заправлять столько бензина, сколько им на всю жизнь будет много и подняли общий ажиотаж, ждем пару недель и стабилизируется", – написал Иван.

"Ситуация двоякая. Спекулянты орудуют, наживаются. Люди паникуют. Но не все спекулянты и не все паникеры. Кому-то нужно 60 литров заправить не в прок, а просто заполнить бак", – отметил пользователь Ole.

"На каждую работающую заправку нужен экипаж ДПС, так как некоторые объезжают очередь и вклиниваются", – подчеркнул Vikntnc.

"Те, у кого люк справа так делают. Но они заезжают там, где с левым баком заправляются", – ответил ему Александр.

"А причём тут бак. Речь про объезжающих очередь и вклинивающихся прям на въезде", – написал в ответ Vikntnc.

"Вот я тоже думаю, если поднять лимиты, скажем до 40-50 литров, то и ажиотаж быстрее спадёт. А так залил 20 литров – несколько дней и снова в очередь", – написал пользователь с ником D.A.

"Конечно, лимит 60 литров и в три раза меньше очередь", – согласился пользователь Ggigov.

"Скажите спасибо перекупщикам с канистрами. А ещё не надо сбрасывать со счета тех, кто по договорам заправляется", – отметила Марина.

Материалы о ситуации с топливом на АЗС юга России собраны "Кавказским узлом" на странице "Кавказ: что с бензином?".

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Автор: "Кавказский узел"

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