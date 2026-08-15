Три бойца из Астраханской области убиты в зоне СВО

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Иван Кетрошану, Радмир Мухамбетов и Руслан Маулембирдиев убиты в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 758 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 9 августа были официально признаны убитыми в военной операции не менее 755 бойцов из Астраханской области. Тогда администрация Красноярского муниципального округа сообщила, что в зоне СВО убит Канаткали Тналиев.

Иван Кетрошану посмертно награжден орденом Суворова, Радмир Мухамбетов и Руслан Маулембирдиев — орденами Мужества, сообщила 14 августа в своем Telegram-канале администрация Красноярского муниципального округа, отчитываясь о передаче посмертных наград родным бойцов.

Власти признали убитыми в военной операции не менее 9550 бойцов с юга России Не менее 4755 бойцов из СКФО и 4795 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми не менее 758 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается вдова Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".