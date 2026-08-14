Арестован бывший мэр Кизляра Александр Шувалов

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Суд в Дагестане арестовал бывшего мэра Кизляра Александра Шувалова, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел", в середине декабря 2025 года депутаты горсобрания Кизляра избрали главой города работавшего в МВД России по Ставрополью Ивана Лазуркова. Кандидатуру Александра Шувалова, возглавлявшего город 10 лет, депутаты не рассматривали.

Шувалов родился в 1960 году в селе Брянск Кизлярского района Дагестанской АССР. В 1977 году он окончил физический факультет Дагестанского государственного университета, затем работал учителем и директором средней школы № 1 Кизляра. В 1994 году он возглавил созданный на базе городской гимназии гуманитарный факультет ДГУ, а после его преобразования в филиал университета в 1997 году стал директором учреждения. Депутатом городского собрания он был избран в 1996 году. Шувалов руководил Кизляром с 2014 по 2025 год, информирует BFM.ru.

Об аресте бывшего главы Кизляра сообщило агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры Дагестана.

"Судом по делу о превышении должностных полномочий арестован экс-мэр Кизляра Александр Шувалов", - сообщил агентству источник.

В отношении Шувалова проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инкриминируемого ему правонарушения. Официальные детали расследования и материалы дела пока не разглашаются, информирует РИА "Дагестан".

"Кавказский узел" также писал, что в конце июля Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу на два месяца бывшего мэра Каспийска Бориса Гонцова по делу о получении взятки.