Арестован бывший мэр Кизляра Александр Шувалов
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд в Дагестане арестовал бывшего мэра Кизляра Александра Шувалова, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Как писал "Кавказский узел", в середине декабря 2025 года депутаты горсобрания Кизляра избрали главой города работавшего в МВД России по Ставрополью Ивана Лазуркова. Кандидатуру Александра Шувалова, возглавлявшего город 10 лет, депутаты не рассматривали.
Шувалов родился в 1960 году в селе Брянск Кизлярского района Дагестанской АССР. В 1977 году он окончил физический факультет Дагестанского государственного университета, затем работал учителем и директором средней школы № 1 Кизляра. В 1994 году он возглавил созданный на базе городской гимназии гуманитарный факультет ДГУ, а после его преобразования в филиал университета в 1997 году стал директором учреждения. Депутатом городского собрания он был избран в 1996 году. Шувалов руководил Кизляром с 2014 по 2025 год, информирует BFM.ru.
Об аресте бывшего главы Кизляра сообщило агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры Дагестана.
"Судом по делу о превышении должностных полномочий арестован экс-мэр Кизляра Александр Шувалов", - сообщил агентству источник.
В отношении Шувалова проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инкриминируемого ему правонарушения. Официальные детали расследования и материалы дела пока не разглашаются, информирует РИА "Дагестан".
"Кавказский узел" также писал, что в конце июля Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу на два месяца бывшего мэра Каспийска Бориса Гонцова по делу о получении взятки.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.