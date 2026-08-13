Мамедли Алескер Ахмед оглы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алескер Мамедли – азербайджанский медиаэксперт, правозащитник, юрист, соучредитель независимого интернет-издания Toplum TV. В 2024 году был задержан властями Азербайджана и, после длительного судебного разбирательства, в июле 2026 года приговорен к 14 годам заключения.

Критическое состояние здоровья

В августе 2026 года, уже после оглашения приговора, Гюнай Мамедли, супруга осужденного, публично заявила, что в ночь с 8 на 9 августа ее муж перенес очередной сердечный приступ, но дежурного врача в изоляторе не оказалось, и квалифицированная медицинская помощь Мамедли оказана не была. Защита и родственники настаивают на его срочной госпитализации в специализированную клинику.

Жена осужденного, его брат Насими и другие родственники неоднократно заявляли, что Алескера Мамедли фактически лишают права на жизнь, отказывая в полноценной диагностике характера опухоли и проведении операции в гражданском медицинском стационаре. Защита подала десятки ходатайств, связанных со здоровьем подсудимого, но все они были проигнорированы судебными органами .

Дополнительным фактором психологического давления на правозащитника стал запрет администрации СИЗО на свидания с его 84-летней матерью.

Во время одного из судебных заседаний в декабре 2025 года в зал суда была вызвана бригаду скорой помощи из-за резкого скачка давления и болей в сердце.

В сентябре 2024 года тюремные медики диагностировали у него серьезное заболевание почек, требующее хирургического вмешательства, однако полноценного лечения предоставлено не было.

Во время содержания в следственном изоляторе Баку у Мамедли фиксировалось ухудшение состояния здоровья. В мае 2024 года защита Алескера Мамедли направила в ЕСПЧ обращение в связи со срочной необходимостью медицинской помощи в СИЗО. Спустя месяц суд предписал провести медобследование Алескера Мамедли в частной клинике, и ему была сделана биопсия в медцентре. Однако врачи не взяли ряд анализов, а силовики не пустили на процедуру медработников, которым суд разрешил присутствовать.

До ареста у него были диагностированы хронические заболевания, включая тахикардию и опухоль щитовидной железы, которая вызывает у заключенного приступы удушья, значительно усиливающиеся в условиях летней жары и плохой вентиляции камер.

Приговор

27 июля 2026 года суд признал Мамедли виновным по всем пунктам обвинения и назначил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, запрет на занятие определенных должностей сроком на два с половиной года и конфискацию имущества. Защита заявила о намерении подать апелляцию .

Вместе с ним по делу Toplum TV были приговорены руководитель партнерской организации Toplum TV – Института демократических инициатив Акиф Гурбанов и сотрудники института Руслан Иззетли к 15 годам лишения свободы Али Зейналов (Али Зейнал) – к 14 годам, Рамиль Бабаев, Илькин Амрахов и сотрудник Toplum TV Мушвиг Джаббар – к 13 годам, сотрудник Toplum TV Фарид Исмаилов – к 12 годам. Сотрудник института, Эльмир Аббасов был приговорен к 11 месяцам и 28 дням, при этом он находился на свободе под надзором полиции и был взят под стражу в зале суда.

Арест и обвинения

Уголовное преследование Алескера Мамедли началось весной 2024 года в рамках масштабной кампании азербайджанских властей против независимой журналистики.

Подробно о серийных арестах журналистов в Азербайджане рассказывается в справке «Кавказского узла».

6 марта 2024 года сотрудники Министерства внутренних дел провели обыск в офисе Toplum TV и Института демократических инициатив, задержав пять сотрудников . 8 марта Мамедли был задержан у выхода из клиники İstanbul NS, где проходил обследование . При обыске в его доме сотрудники силовых структур сообщили об обнаружении иностранной валюты.

Первоначально ему и другим фигурантам дела была предъявлена статья о контрабанде валюты группой лиц. В январе 2025 года состав обвинений был расширен: контрабанда в составе организованной группы, легализация денежных средств, незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и привлечение работников без трудовых договоров . Мамедли отверг обвинения .

Судебный процесс в Бакинском суде по тяжким преступлениям включал около 65 заседаний, ходатайства защиты об изменении меры пресечения на домашний арест или освобождение под залог отклонялись .

Карьера

В 1994–1996 годах, после окончания годичного специализированного курса по специальности «адвокатство» в Стамбульской коллегии адвокатов, он стажировался и работал юрисконсультом в Высшем уголовном суде Турции.

С 1994 по1999 годах был юрисконсультом и консультантом по коммерческому праву и международным отношениям в компании Uğur Avize LTD S.

В 1998–1999 годах работал юрисконсультом в редакции газеты Milliyetçi Hareket.

После возвращения в Азербайджан в 2002 году он работал юристом в американской международной некоммерческой организации Internews, где занимался юридической поддержкой СМИ и обучающими программами .

В 2004–2014 годах трудился в Совете по международным исследованиям и обменам (IREX), руководил правовыми программами и был региональным менеджером.

В 2014 году против него было возбуждено уголовное дело в связи с его работой в организации IREX, и Европейский суд по правам человека признал в этом деле нарушение закона.

В 2016 году стал соучредителем и руководителем интернет-издания Toplum TV, которое задумывалось как альтернативная и свободная от государственной цензуры площадка для объективного освещения общественно-политических событий, защиту прав человека и развитие гражданского общества .

Биография

Алескер Мамедли родился 24 мая 1968 года в поселке Кузанлы Агдамского района Азербайджанской ССР в семье учителей. .

В 1985 году окончил среднюю школу.

В 1991 году поступил на юридический факультет Стамбульского университета, который окончил в 1996 году.

В 1999–2001 годах обучался в магистратуре Турецкой и Ближневосточной академии государственного управления, получив степень магистра права и управления в Анкаре.

Примечания