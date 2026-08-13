Мамедли Алескер Ахмед оглы
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Алескер Мамедли – азербайджанский медиаэксперт, правозащитник, юрист, соучредитель независимого интернет-издания Toplum TV. В 2024 году был задержан властями Азербайджана и, после длительного судебного разбирательства, в июле 2026 года приговорен к 14 годам заключения.
Критическое состояние здоровья
В августе 2026 года, уже после оглашения приговора, Гюнай Мамедли, супруга осужденного, публично заявила, что в ночь с 8 на 9 августа ее муж перенес очередной сердечный приступ, но дежурного врача в изоляторе не оказалось, и квалифицированная медицинская помощь Мамедли оказана не была. Защита и родственники настаивают на его срочной госпитализации в специализированную клинику.
Жена осужденного, его брат Насими и другие родственники неоднократно заявляли, что Алескера Мамедли фактически лишают права на жизнь, отказывая в полноценной диагностике характера опухоли и проведении операции в гражданском медицинском стационаре. Защита подала десятки ходатайств, связанных со здоровьем подсудимого, но все они были проигнорированы судебными органами 1.
Дополнительным фактором психологического давления на правозащитника стал запрет администрации СИЗО на свидания с его 84-летней матерью.
Во время одного из судебных заседаний в декабре 2025 года в зал суда была вызвана бригаду скорой помощи из-за резкого скачка давления и болей в сердце.
В сентябре 2024 года тюремные медики диагностировали у него серьезное заболевание почек, требующее хирургического вмешательства, однако полноценного лечения предоставлено не было.
Во время содержания в следственном изоляторе Баку у Мамедли фиксировалось ухудшение состояния здоровья. В мае 2024 года защита Алескера Мамедли направила в ЕСПЧ обращение в связи со срочной необходимостью медицинской помощи в СИЗО. Спустя месяц суд предписал провести медобследование Алескера Мамедли в частной клинике, и ему была сделана биопсия в медцентре. Однако врачи не взяли ряд анализов, а силовики не пустили на процедуру медработников, которым суд разрешил присутствовать.
До ареста у него были диагностированы хронические заболевания, включая тахикардию и опухоль щитовидной железы, которая вызывает у заключенного приступы удушья, значительно усиливающиеся в условиях летней жары и плохой вентиляции камер.
Приговор
27 июля 2026 года суд признал Мамедли виновным по всем пунктам обвинения и назначил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, запрет на занятие определенных должностей сроком на два с половиной года и конфискацию имущества. Защита заявила о намерении подать апелляцию 2.
Вместе с ним по делу Toplum TV были приговорены руководитель партнерской организации Toplum TV – Института демократических инициатив Акиф Гурбанов и сотрудники института Руслан Иззетли к 15 годам лишения свободы Али Зейналов (Али Зейнал) – к 14 годам, Рамиль Бабаев, Илькин Амрахов и сотрудник Toplum TV Мушвиг Джаббар – к 13 годам, сотрудник Toplum TV Фарид Исмаилов – к 12 годам. Сотрудник института, Эльмир Аббасов был приговорен к 11 месяцам и 28 дням, при этом он находился на свободе под надзором полиции и был взят под стражу в зале суда.
Арест и обвинения
Уголовное преследование Алескера Мамедли началось весной 2024 года в рамках масштабной кампании азербайджанских властей против независимой журналистики.
Подробно о серийных арестах журналистов в Азербайджане рассказывается в справке «Кавказского узла».
6 марта 2024 года сотрудники Министерства внутренних дел провели обыск в офисе Toplum TV и Института демократических инициатив, задержав пять сотрудников 3. 8 марта Мамедли был задержан у выхода из клиники İstanbul NS, где проходил обследование 4. При обыске в его доме сотрудники силовых структур сообщили об обнаружении иностранной валюты.
Первоначально ему и другим фигурантам дела была предъявлена статья о контрабанде валюты группой лиц. В январе 2025 года состав обвинений был расширен: контрабанда в составе организованной группы, легализация денежных средств, незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и привлечение работников без трудовых договоров 5. Мамедли отверг обвинения 6.
Судебный процесс в Бакинском суде по тяжким преступлениям включал около 65 заседаний, ходатайства защиты об изменении меры пресечения на домашний арест или освобождение под залог отклонялись 7.
Карьера
В 1994–1996 годах, после окончания годичного специализированного курса по специальности «адвокатство» в Стамбульской коллегии адвокатов, он стажировался и работал юрисконсультом в Высшем уголовном суде Турции.
С 1994 по1999 годах был юрисконсультом и консультантом по коммерческому праву и международным отношениям в компании Uğur Avize LTD S.
В 1998–1999 годах работал юрисконсультом в редакции газеты Milliyetçi Hareket.
После возвращения в Азербайджан в 2002 году он работал юристом в американской международной некоммерческой организации Internews, где занимался юридической поддержкой СМИ и обучающими программами 8.
В 2004–2014 годах трудился в Совете по международным исследованиям и обменам (IREX), руководил правовыми программами и был региональным менеджером.
В 2014 году против него было возбуждено уголовное дело в связи с его работой в организации IREX, и Европейский суд по правам человека признал в этом деле нарушение закона.
В 2016 году стал соучредителем и руководителем интернет-издания Toplum TV, которое задумывалось как альтернативная и свободная от государственной цензуры площадка для объективного освещения общественно-политических событий, защиту прав человека и развитие гражданского общества 9.
Биография
Алескер Мамедли родился 24 мая 1968 года в поселке Кузанлы Агдамского района Азербайджанской ССР в семье учителей. 10.
В 1985 году окончил среднюю школу.
В 1991 году поступил на юридический факультет Стамбульского университета, который окончил в 1996 году.
В 1999–2001 годах обучался в магистратуре Турецкой и Ближневосточной академии государственного управления, получив степень магистра права и управления в Анкаре.
Примечания
- «Без медицинской помощи»: В бакинской тюрьме снова ухудшилось состояние здоровья Алескера Мамедли // caucasus-chronicle.com, 10.08.2026.
- Дело «Toplum TV»: На суде оглашены обвинения против Алескера Мамедли и Акифа Курбанова// Meydan.TV, 19.05.2025.
- В офис «Toplum TV» нагрянули правоохранительные органы // vesti.az, 06.03.2024.
- Азербайджан: врача уволили после публикации видеозаписи ареста основателя телеканала Toplum TV // JAMnews, 13.03.2024.
- В суде оглашен обвинительный акт по делу Toplum TV // apa.az,19.05.2025.
- Дело Toplum TV: Новые обвинения против фигурантов расследования // Media.az, 17.01.2025.
- Учредитель Toplum TV Алескер Мамедли отметил 56-й день рождения в тюрьме// JAMnews, 24.05.2024.
- Алескер Мамедли и в этом году отмечает свой день рождения в тюрьме // Toplummedia.tv, 24.05.2025.
- Toplum TV прекращает свою работу на территории Азербайджана // Meydan.TV, 10.02.2025.
- Алескер Мамедли и в этом году отмечает свой день рождения в тюрьме // Toplummedia.tv, 24.05.2025.