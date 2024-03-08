В квартирах Мамедли и Иззетли в Баку прошли обыски

08 марта 2024, 19:01

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Азербайджанские силовики нашли валюту в ходе обысков у учредителя Toplum TV Алескера Мамедли и активиста "Платформы III Республики" Руслана Иззетли, родные задержанных заявили, что средства не принадлежат семьям. Соратники Иззетли связали его задержания с политической деятельностью.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли. Ранее, 6 марта, в офисе Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амарахов) заподозрены в контрабанде, сообщила главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмайлова.

6 марта были задержаны также руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов и ее соучредители Араз Алиев и Руслан Иззетли, Акиф Гурбанов подозревается по делу о контрабанде валюты, он заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска. Иззетли и Алиев в тот же вечер были отпущены.

Руслан Иззетли задержан в качестве подозреваемого, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член правления Платформы III Республики Самед Рагимов.

По его словам, у Иззетли на квартире был произведен обыск. "Сотрудники полиции неожиданно явились к ним, супругу Руслана – ведущую Toplum TV Гюнель Манафлы, завели в одну из комнат и не позволяли ей выйти оттуда. Гюнель хотела передать малолетнего ребенка своей сестре, но золовку Руслана не пропустили к ним в квартиру. Силовики сами провели обыск и, не информировав о результатах супругу Иззетли, ушли", - сказал Рагимов.

Он сообщил, что для защиты Иззетли удалось привлечь адвоката. "Руслана сегодня задержали неожиданно и мы не могли найти ему адвоката из числа юристов, которые не опасаются выходить на политические дела. Дело в том, что по этому делу уже задержаны 7 человек и все доступные адвокаты уже привлечены. Тем не менее, мы нашли ему одного адвоката, который взялся за дело при условии, что не будет общаться с прессой. Этот адвокат не успел прибыть на обыск. Однако он сообщил, что Руслан задержан главным управлением полиции города Баку", - сказал Рагимов.

Он связал задержание Иззетли с деятельностью "Платформы III Республики", офис которой после обыска и задержания ее руководителя Акифа Гурбанова опечатан. "Очевидно Руслана Иззетли привлекли по делу о контрабанде. По этому делу уже задержан Акиф Гурбанов и сотрудники Toplum TV и Института демократических инициатив", - сказал Рагимов.

Супруга Иззетли Гюнель Манафлы подтвердила, что во время обыска ее изолировали в одной из комнат и она не видела действий силовиков в остальной части квартиры. "Они привезли Руслана, но мы не могли общаться с ним. Лишь когда его уводили, он смог сказать, что в квартире "нашли деньги", про сумму он не успел сказать. Я сильно беспокоюсь за здоровье Руслана. У него перестал функционировать желчный пузырь, на следующей неделе его должны были оперировать", - сказала Манафлы.

Другой член "Платформы III Республики" Эльман Фаттах связал задержание Иззетли с деятельностью в этой структуре. "Руслан Иззетли, будучи членом правления, занимается вопросами пропаганды и агитации. С учетом того, что 6 марта его уже задерживали вместе с действующим главой правления Платформы Акифом Гурбановым, а также ранее был арестован на 25 суток другой член Платформы Араз Алиев и его расспрашивали о деятельности платформы, преследование Руслана связано с деятельностью нашей структуры. С другой стороны, Руслан в прошлом сотрудничал с Toplum TV, а его супруга сейчас там ведущая программ", - сказал Фаттах.

Обыск также был проведен на квартире Алескера Мамедли. Как учредитель Toplum TV, Мамедли занимался правовыми вопросами издания, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" его племянница Гюльзар Мамедли, которая сама также является сотрудницей Toplum TV.

Кроме того, по ее словам, Мамедли преподает права медиа в образовательной программе для молодых журналистов Института демократических инициатив. "К зданию никого не пропускают. Не пустили даже адвоката Агиля Лаиджа", - сказала Гюльзар Мамедли.

В ходе обыска на квартире Алескера Мамедли были найдены и изъяты 60 тысяч евро. Члены семьи сказали, что средства не принадлежат Мамедли и были подложены самими правоохранителями, сообщила его племянница Гюльзар Мамедли.

Она предположила, что Алескера Мамедли привлекли по "делу о контрабанде". "Все по одинаковому сценарию проводится. Людей связанных с Toplum TV и Институтом демократических инициатив хватают, потом у них проводят обыски, "находят иностранную валюту", привлекают в качестве подозреваемых , а потом и обвиняемых", - сказала Мамедли.

Адвокат Агиль Лаидж подтвердил, что его не допустили на обыск. "Это незаконно. Сейчас меня вызвали в главное управление полиции Баку для участия в процессуальных действиях в отношении Алескера Мамедли. Очевидно, его собираются привлечь в качестве подозреваемого. Я еду туда", - сказал Лаидж около 18.20 (17.20 по мск). Он предположил, что "процессуальные действия могут затянуться допоздна".

Получить комментарии в пресс-службе МВД Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Что происходило 6 марта у офиса интернет-телевидения Toplum TV, можно посмотреть в фоторепортаже Азиза Каримова "Обыски в Toplum TV. Задержания журналистов и активистов в Баку".

Напомним, Евросоюз подверг критике власти Азербайджана за давление на сотрудников Toplum TV и "Платформы Третьей республики". Европейская федерация журналистов также потребовала от властей Азербайджана освободить журналистов Toplum TV и снять с них все обвинения.

Общественно-политическую структуру "Платформа III Республики" учредила в декабре 2023 года группа азербайджанских активистов. 18 декабря 2023 года "Платформа III Республики" предложила программу перехода от режима личной власти президента к парламентской республике, внешняя политика которой будет ориентирована на вступление в Евросоюз и НАТО. О тех, кто стоит у истоков нового движения, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане".

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

Ранее в Азербайджане были арестованы шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Кому были посвящены антикоррупционные расследования Abzas Media, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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