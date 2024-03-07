Силовики у офиса Toplum TV. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".

07 марта 2024, 01:20

Шесть человек заподозрены в контрабанде после обыска в Toplum TV

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Четыре сотрудника Toplum TV Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббаров и Рамиль Бабаев, а также два сотрудника Института демократических инициатив Али Зейнал и Илькин Ахмедов заподозрены в контрабанде, сообщила журналистка Хадиджа Исмайлова.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 марта в офисе Toplum TV прошел обыск. Правозащитники отметили, что достоверно известно о задержании журналиста Фарида Исмаилова, еще восемь сотрудников редакции не выходили на связь. Учредитель издания Алескер Мамедли сообщил, что силовики опечатали двери офиса. Главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмайлова сочла обыск и задержания доказательством стремления властей Азербайджана ликвидировать независимые медиа.

Что происходило у офиса Toplum TV - в репортаже Азиза Каримова "Обыски в Toplum TV. Задержания журналистов и активистов в Баку". 

К полуночи из главного управления полиции города Баку были отпущены задержанные 6 марта днем сотрудники Toplum TV – Парвана Гурбанлы, Аля Агаева, Джейхуна Гасанли, Джамиля Азимова, Фидан Алиджанова, Джавид Рамазанов, Гюльйетер Махмудова, Самир Агазаде, Садиг Мамедов, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор издания Хадиджа Исмайлова.

Вместе с тем, по словам Исмайловой, сотрудники Toplum TV Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббаров, Рамиль Бабаев и сотрудники Института демократических инициатив (располагается в одном офисе с Toplum TV и является партнерской организацией этого издания, - прим. "Кавказского узла") Али Зейнал и Илькин Ахмедов задержаны в качестве подозреваемых в контрабанде по предварительному сговору (статья 206.3.2 УК Азербайджана).

Она заявила о необоснованности преследования указанных лиц. "Я - главный редактор Toplum TV, если есть какие-то вопросы, то пусть предъявят их мне, а не задерживают молодых людей", - сказала она.

Адвокат Фарида Исмаилова Зибейда Садыгова сообщила, что на ее подзащитного было оказано давление. "Фарид сказал, что его задержала полиция 6 марта около двух часов дня. У него на квартире провели обыск, изъяли 3100 евро. Фарид сказал, что эти деньги не принадлежат ему и их подложили сами сотрудники полиции. Фарид отвергает инкриминируемое ему деяние", - сказала Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

Она указала на проблему у Исмаилова со здоровьем. "Фариду в ноябре 2023 года сделали операцию на носу. А в декабре ему трижды оперировали легкие. Он все еще был под наблюдением врачей. Мы сильно беспокоимся за него", - отметила адвокат.

По ее словам, Исмаилова принуждали подписать какие-то документы, однако он отказался. "Мы сделали замечания по этому поводу в протоколе, подадим жалобу", - заметила Садыгова. 

Представители МВД Азербайджана оказались недоступны для комментариев. 

Toplum TV позиционирует себя как независимый онлайн-ресурс, представляющий площадку для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На YouTube-канале ресурса на 6 марта 2024 года насчитывается 88,7 тысячи подписчиков, в Instagram* - 31 тысяча, в Facebook* - 22 тысячи, в Telegram - 559 человек. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

В Азербайджане арестованы уже шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Представители медиа в Азербайджане массово подвергаются неправомерному преследованию и шпионской слежке, отмечается в опубликованном в марте докладе Платформы Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов.

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Примечание:

"Три учредителя "Платформы III Республики" задержаны в Баку", "Freedom House констатировала нарушение прав человека в Азербайджане", "Адвокат указала на преследование властями родственников журналистов Abzas Media".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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