Евросоюз раскритиковал Баку за преследование журналистов и активистов

08 марта 2024, 10:39

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Властям Азербайджана следует прекратить давление на независимых журналистов и активистов, заявил Евросоюз после задержаний сотрудников Toplum TV и "Платформы III республики".

Как писал "Кавказский узел", 6 марта в офисе Toplum TV прошел обыск. Учредитель издания Алескер Мамедли сообщил, что силовики опечатали двери офиса. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амарахов) заподозрены в контрабанде, сообщила главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмайлова.

6 марта были задержаны также руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов и ее соучредители Араз Алиев и Руслан Иззетли. Акиф Гурбанов подозревается по делу о контрабанде валюты, он заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска.

Евросоюз подверг критике власти Азербайджана за давление на сотрудников интернет-телевидения Toplum TV и "Платформы Третьей республики", сообщает Turan.

"Мы следим за ситуацией вокруг новых задержаний журналистов и активистов гражданского общества (Toplum TV и Платформа Третьей республики). ЕС призывает азербайджанские власти обеспечить свободу выражения мнений, включая свободное и беспрепятственное пространство для независимой журналистики, в соответствии со своими международными обязательствами", - приводит издание слова пресс-секретаря Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Петера Стано.

Что происходило у офиса Toplum TV, можно посмотреть в фоторепортаже Азиза Каримова "Обыски в Toplum TV. Задержания журналистов и активистов в Баку".

Напомним, общественно-политическую структуру "Платформа III Республики" учредила в декабре 2023 года группа азербайджанских активистов. 18 декабря 2023 года "Платформа III Республики" предложила программу перехода от режима личной власти президента к парламентской республике, внешняя политика которой будет ориентирована на вступление в Евросоюз и НАТО. О тех, кто стоит у истоков нового движения, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане".

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

Ранее в Азербайджане были арестованы шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Кому были посвящены антикоррупционные расследования Abzas Media, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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