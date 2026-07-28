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14:10, 28 июля 2026

Адвокаты анонсировали апелляцию на приговор по делу азербайджанского оппозиционного издания

Активисты и журналисты Toplum TV. Фото: https://jam-news.net/ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокаты осужденных на длительные сроки девяти журналистов и активистов  - фигурантов дела Toplum TV - заявили, что обвинения не были подтверждены доказательствами и пообещали обжаловать приговор. 
 
Как информировал "Кавказский узел", руководитель Института демократических инициатив Акиф Гурбанов, выступая с последним словом в суде, заявил о необоснованности обвинений и отсутствии доказательств его вины. Член Института демократических инициатив Руслан Иззетли и сотрудник Toplum TV Фарид Исмаилов также отвергли обвинения.

В числе обвиняемых по делу находились учредитель издания Алескер Мамедли, сотрудники Toplum TV Мушвиг Джаббар и Фарид Исмаилов, руководитель партнерской организации Toplum TV – Института демократических инициатив Акиф Гурбанов и сотрудники института Руслан Иззетли, Али Зейнал, Рамиль Бабаев, Илькин Амрахов и Эльмир Аббасов. Изначально они были обвинены в контрабанде валюты, позднее им были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Toplum TV позиционировало себя как независимую площадку для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. 10 февраля Toplum TV заявило о приостановке своей деятельности в Азербайджане. 8 июня гособвинитель запросил для обвиняемых длительные сроки заключения – от 13 до 16 лет. Защита попросила оправдать обвиняемых.

Адвокаты обвиняемых заявили, что подадут апелляцию на приговор, вынесенный 27 июля Бакинским судом по тяжким преступлениям по делу Toplum TV.
 
Акиф Гурбанов и Руслан Иззетли были осуждены на 15 лет лишения свободы, Алескер Мамедли и Али Зейналов (Али Зейнал) – на 14 лет, Рамиль Бабаев, Мушвиг Джаббар и Илькин Амрахов – на 13 лет, Фарид Исмаилов – на 12 лет, Эльмир Аббасов — на 11 месяцев и 28 дней. При этом Аббасов во время предварительного и судебного следствия находился на свободе под надзором полиции и был взят под стражу после оглашения приговора в зале суда.

«Судебное разбирательство было не объективным и не справедливым. Практически ни одно ходатайство представителей защиты не было удовлетворено. Достоверных доказательств вины обвиняемых не было представлено. Мы подадим апелляцию на приговор», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Аббасова Эльчин Садыгов.
 
Адвокат Мушфига Джаббара Назим Мусаев также заявил, что вина его подзащитного не была доказана. «Джаббар оказался в заключении из-за своей журналистской деятельности. Он не совершал уголовных преступлений», - сказал Мусаев корреспонденту «Кавказского узла».

Адвокат Мамедли Фахраддин Мехтиев отметил, что приговор не отражает содержания судебного разбирательства. «Обвинения не были подкреплены материальными доказательствами и основывались на субъективных умозаключениях. Алескер Мамедли будучи высокопрофессиональным юристом оказывал услуги в области права и получал за это денежное вознаграждение. Однако эти средства были представлены как незаконно полученные доходы. Хотя мы представили доказательства законности происхождения денег, выплат с них налогов», - сказал адвокат, добавив, что защита подаст апелляцию.

Адвокаты Гурбанова, Иззетли, Бабаева, Амрахова и Зейнала также заявили, что приговор будет обжалован.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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