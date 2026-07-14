Обвиняемые по делу Toplum TV выступили с последним словом в суде

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Руководитель Института демократических инициатив Акиф Гурбанов, выступая с последним словом в суде, заявил о необоснованности обвинений и отсутствии доказательств его вины. Член Института демократических инициатив Руслан Иззетли и сотрудник Toplum TV Фарид Исмаилов также отвергли обвинения.

Как информировал "Кавказский узел", арестованным по делу Toplum TV активистам и журналистам, которые изначально были обвинены в контрабанде валюты, в январе были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Toplum TV позиционировало себя как независимую площадку для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. 10 февраля Toplum TV заявило о приостановке своей деятельности в Азербайджане. 8 июня гособвинитель запросил для обвиняемых длительные сроки заключения – от 13 до 16 лет. Защита попросила оправдать обвиняемых.

На скамье подсудимых находятся учредитель издания Алескер Мамедли, сотрудники Toplum TV Мушвиг Джаббар и Фарид Исмаилов, руководитель партнерской организации Toplum TV – Института демократических инициатив Акиф Гурбанов и сотрудники института Руслан Иззетли, Али Зейнал, Рамиль Бабаев, Илькин Амрахов и Эльмир Аббасов. Последний - единственный из обвиняемых, кто находится на свободе под надзором полиции, все остальные заключены под стражу.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям на заседании по делу Toplum TV 13 июля начались выступления с последним словом обвиняемых.

На процессе под председательством судьи Азера Тагиева первым выступил главный фигурант – руководитель Института демократических инициатив (ИДИ) и спикер Платформы "Третьей Республики" (Resplatforma) Акиф Гурбанов, рассказал на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла" активист, наблюдавший за судебным процессом.

По его словам, следственные действия с самого начала проводились с нарушением процессуальных норм.

"Хотя основанием для возбуждения уголовного дела были названы материалы предварительной проверки, но до сих пор эти документы не были представлены ни суду, ни обвиняемым. Тем не менее государственный обвинитель ссылался на эти материалы в своем выступлении. Нас называют организованной преступной группой. Однако не представлено ни одного доказательства того, когда, какое именно преступление и каким образом мы планировали совершить", – процитировал активист слова Гурбанова.

Гурбанов также указал на непричастность к выдвинутым ему обвинениям других фигурантов дела.

По словам активиста, Гурбанов обратил внимание на то, что никто из других обвиняемых не занимался финансово-хозяйственной деятельностью в организациях, указанных в деле. Тем не менее всем предъявлены одинаковые обвинения.

"Акиф Гурбанов далее отметил, что на стадии предварительного следствия утверждалось, что руководителями организованной группы являются три человека. Однако, по его словам, в деле государственное обвинение так и не определило, кто были руководитель, "исполнители" и "пособники". Акиф Гурбанов подчеркнул, что именно он принимал решения как в вопросах исполнительной деятельности, так и в привлечении сотрудников и финансировании. При этом в деятельности этих организаций, в частности ИДИ и Toplum TV (обвинения официально не касаются деятельности Resplatforma, – прим. "Кавказского узла"), не было никакого состава преступления. Напротив, эти структуры, по словам Гурбанова, работали над разоблачением коррупционных преступлений чиновников", – рассказал активист.

Гурбанов также отверг обвинение в незаконном ввозе иностранной валюты в Азербайджан.

"За 28 месяцев сторона обвинения так и не смогла представить никаких доказательств того, что, как утверждается, мы получили 837 223 маната (около 500 тыс. долларов) наличными за рубежом, а затем контрабандой ввезли в страну. Но какая донорская организация в наше время выдает кому-либо наличные деньги?" – процитировал активист слова Гурбанова.

Другой обвиняемый, член ИДИ и соучредитель Платформы "Третья Республика" Руслан Иззетли вместо последнего слова, зачитал письмо, которое он написал своему малолетнему сыну.

"Руслан Иззетли отметил, что не совершал никаких преступлений и вся его вина в том, что он боролся за то, чтобы его сын и ровесники сына жили счастливо в свободной стране и ради этого он готов к любому наказанию", – рассказал активист.

Далее с последним словом выступил сотрудник Toplum TV Фарид Исмаилов. Он указал, что в материалы уголовного дела включены его журналистские расследования, а его роль в так называемой "преступной группе" определена как роль журналиста-расследователя. И это, по словам Исмаилова, отвечает на вопрос причинах его ареста.

"Уже 18 месяцев меня фактически держат в заложниках без каких-либо законных оснований. Это показывает, что в этой стране нет даже элементарного правосудия. Центральный банк сообщил об отсутствии каких-либо данных по моим операциям с иностранной валютой, Государственная пограничная служба и Государственный таможенный комитет не представили никакой информации, видеозаписей или документов, подтверждающих обвинение в контрабанде, а Государственный комитет по вопросам имущества подтвердил, что на мое имя не зарегистрировано никакой собственности", – процитировал активист слова Исмаилова.

Сотрудник Toplum TV указал, что следствие не указало, кого именно он якобы нанял на работу. "Где доказательства? Вам это приснилось? Протягивал своим собеседникам не оружие, а микрофон. То, что за это мне требуют 13 лет лишения свободы, показывает, что журналистика в этой стране считается преступлением", – привел активист слова Исмаилова.

Другие обвиняемые выступят на следующем судебном заседании.

Адвокат Мушвига Джаббара Назим Мусаев рассказал, что его подзащитный также отвергает обвинения.

"Мушвиг Джаббар является журналистом и оказался в заключении именно из-за своей профессиональной деятельности на Toplum TV. В ходе судебного следствия не было представлено даже малейшего доказательства его причастности к преступлениям, по которым ему предъявили обвинения", – сказал Мусаев корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям сообщил, что следующее судебное заседание по этому делу назначено на 20 июля.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.