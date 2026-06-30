Аналитики оценили результаты президентства Гаглоева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В период президентства Алана Гаглоева в Южной Осетии продолжилась деградация политических и социальных институтов, а отток населения из республики достиг таких масштабов, что новый кандидат в президенты был прислан извне, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", после встречи с Владимиром Путиным 22 июня Алан Гаглоев был назначен его советником и объявил об отставке с поста президента Южной Осетии. Временным исполняющим обязанности президента Южной Осетии назначен глава правительства республики Марат Камболов. “Наша задача - сделать так, чтобы сбылась наша заветная мечта, – преодолеть участь разделенного народа и воссоединиться с Северной Осетией, воссоединиться с Великой Россией”, - заявил Гаглоев, сообщая о своей отставке.

Алан Гаглоев вступил в должность президента Южной Осетии в мае 2022 года. Прежний президент Анатолий Бибилов проиграл выборы, проходившие в два тура. Незадолго до своего ухода, 13 мая 2022 года, Бибилов подписал указ о проведении референдума по вопросу о присоединении Южной Осетии к России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже заявил, что эта идея "требует доработки с юридической точки зрения", а Алан Гаглоев, став президентом, приостановил действие указа Бибилова до завершения консультаций с российской стороной. МИД России одобрил это решение, указав, что инициатива Бибилова не была согласована с Кремлем.

Парламент Южной Осетии должен назначить новую дату выборов президента республики до 6 июля. Марат Камболов, назначенный временно исполнять обязанности президента, является сторонним для республики политиком: он был прислан в Южную Осетию с целью занять пост председателя правительства. Теперь же Камболов, как ожидается, примет участие в президентской гонке со статусом фаворита Москвы, указали опрошенные “Кавказским узлом” аналитики.

Резкая и неотложная смена власти в Южной Осетии в “ручном” режиме была воспринята в республике как результат крайнего недовольства Москвой Гаглоевым и подготовка присоединения Южной Осетии к РФ. Журналист Руслан Тотров не разделяет эту точку зрения, обращая внимание на другие факторы.

“Велик соблазн и рассматривать фигуру Камболова, близкого к персонажам ближайшего окружения Путина, как знак того, что сейчас маховик аннексии раскручен. Да, вводные искушают и благоволят этому сценарию. Но нужно помнить и о том, что сегодняшняя геополитическая обстановка вокруг России оставляет Грузию едва ли не последним полу-союзником России на Южном Кавказе. А подобный “аншлюс” Южной Осетии раз и навсегда лишит Россию этого союзничества. Как бы это странно не звучало, в этой ситуации роль Грузии как союзника достаточно серьезна для того, чтобы официальная Москва просто поддерживало статус кво”, - считает он.

Тотров высказал предположение, что мотивы смены власти в республике значительно проще: “России просто надоело наблюдать за хищением средств”.

“России, которая уже много лет формирует более 80% бюджета Южной Осетии, просто надоело совершенно варварское и неэффективное расходование средств, и в Цхинвал решили направить собственного советника, даже не пытаясь изобразить субъектность Южной Осетии. Этот вариант тоже не исключен”, - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Местный эксперт, пожелавший назваться неназванным, также считает коррупционную проблему основной составляющей решения о смене власти.

“В Москве достаточно долго наблюдали деградацию политических и социальных институтов Южной Осетии, сращивание их с криминалом. Нельзя сказать, что это слишком бы беспокоило Москву, но в ситуации, когда она потеряла Армению, она просто не захотела обременять себя Южной Осетией, которая захвачена криминалитетом. Потому и было принято решение сменить власть в Южной Осетии. Кроме того, Россия уже не могла закрывать глаза за степень неэффективности расходования денег. В Москве, например, на одного жителя тратится меньше рублей, чем тратится на одного жителя Южной Осетии”, - сказал он.

Недовольство Москвы достигло такого уровня, что Гаглоеву не дали досидеть даже до конца своего срока, считает блогер Сослан Джуссоев. По его мнению, на каком-то уровне в Москве решили, что если все оставить как есть даже на год, “республика может просто не выжить”.

“Это результат недовольства происходящими у нас процессами - причем я бы не стал разделять экономику, политику или социалку, это общее недовольство всем. Ни в одной сфере у нас нет развития, я бы сказал, за последние лет 10. Главный видимый признак всего этого - это отток населения. Если было хоть какое-то развитие, люди бы не уезжали. Ведь они в основном уезжают во Владикавказ. А во Владикавказе жизнь тоже не самая легкая, но они же все равно туда едут”, - сказал Джуссоев.

Ни один из опрошенных “Кавказским узлом” аналитиков не считает вопрос вхождения Южной Осетии в состав целью происходящих процессов.

“Да, Москва заинтересована во взаимной интеграции Северной и Южной Осетии, но она не заинтересована, во всяком случае, в текущих условиях, в присоединении Южной Осетии. Через Грузию идет огромный поток санкционного импорта, зачем им портить с Грузией отношения”, - пояснил эксперт, пожелавший остаться анонимным.

Главный итог пребывания Алана Гаглоева у власти - это свержение бывшего президента Анатолия Библова в результате протестного голосования, подчеркивает Руслан Тотров.

“Я неоднократно говорил и повторю еще раз, что он (Алан Гаглоев) неинтересный, безыдейный, малоинициативный политический персонаж. Эти характеристики, в случае с Гаглоевым позволили Южной Осетии не стать полигоном для каких-то совсем мега-отвратительных экспериментов. Я не представляю, что было бы, если бы президентом страны оставался Анатолий Бибилов. А так, Гаглоев не сделал ничего, попустительствовал всему, чему можно было и ничем не запомнился”, - считает Тотров.

Отток населения все опрошенные признают как еще один бесспорный результат президента Гаглоева. Этот процесс сделал почти невозможным для Москвы найти в республике кадры, которых можно было бы поддержать в качестве кандидатов в президенты: Москва хотела бы выбрать из местных, но выбирать не из кого, поэтому пришлось прибегнуть к приглашению кадров извне.

“При таком оттоке населения уезжают как правило те, кто компетентны и легко находят себя в частном секторе или в государственном управлении в России. С приходом к власти Библова, а затем Гаглоева, отток профессионалов из Южной Осетии только ускорялся. Есть люди, это молодые люди, которых можно было бы использовать как кадровый резерв. Но Москва не видит людей, младше 60 лет. Для них человек младше 60 лет – это молодой и неопытный человек. Болезнь старческих кадров, которая поразила Россию, распространяется и на Южную Осетию. Поэтому выбирают старых сбитых летчиков”, - заявил местный эксперт на условиях анонимности.

История показывает, что открытая поддержка Москвой одного из кандидатов - довольно рисковая тактика, напомнил Тотров.

“Выборы в Южной Осетии, как бы это странно не звучало, по-прежнему являются гораздо более чистым экспериментом с правовой точки зрения, чем в России. Здесь крайне сложно что-либо сфальсифицировать. Поэтому ставленник Москвы, даже получающий похлопывания по плечу от президента Российской Федерации, тем не менее, имеет обыкновение эти выборы проигрывать. Поэтому я бы не стал говорить, что Марат Камболов уже гарантированно президент”, - сказал журналист.

По мнению Тотрова, Москва будет решать эту проблему путем недопуска до выборов любых серьезных оппонентов: против Камболова выставят настолько технических кандидатов, что “даже малопредсказуемая электоральная активность Южной Осетии будет обуздана и понятна”.

Сослан Джуссоев обратил внимание на то, как именно Алан Гаглоев решил уйти с поста.

“На мой взгляд, 99% населения рады тому, что он уходит, но вот то, как он уходит, - это, конечно, удар по престижу республики. В этом тоже есть его вина, так как он допустил ситуацию до такого. Мы государство, и он был выбран народом, а вот так уходить, это итог итогов и результат результатов. Все это очень печально”, - заключил он.

Наиболее вероятная дата проведения выборов президента - 21 сентября, это ровно 90 дней со дня отставки президента, прописанные законом. Хотя это понедельник, последние поправки в избирательное законодательство позволяют назначить день выборов на любой выходной, в том числе праздничный день. Раньше закон ограничивал эти дни только субботой или воскресеньем.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.