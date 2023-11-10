Грузинская полиция прокомментировала исчезновение российского активиста в Тбилиси

10 ноября 2023, 02:26

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Активист Рафаил Шепелев, арестованный во Владикавказе через месяц после исчезновения в Тбилиси, сам приехал к селу Кирбали, пересек линию разграничения и направился вглубь территории, подконтрольной де факто властям Южной Осетии, заявило МВД Грузии.

Как писал "Кавказский узел", активист Рафаил Шепелев, который жил в Грузии с 2021 года, пропал в Тбилиси, выйдя из дома 12 октября. 8 ноября источники сообщили, что Шепелев помещен под стражу во Владикавказе: ему назначили административный арест, а кроме того, его обвиняют в совершении преступления террористической направленности. По словам соратников, активист возвращаться в Россию не собирался.

МВД Грузии расследует исчезновение в Тбилиси российского гражданина Рафаила Шепелева по статье 143 УК Грузии (Незаконное лишение свободы). По информации ведомства, Шепелева последний раз видели близ села Кирбали, которое расположено близ линии разграничения с Южной Осетией.

"Были изучены записи камер видеонаблюдения, подтверждающие, что 12 октября гражданин России выехал из своего дома в Шида Картли, в город Гори, откуда на такси доехал до села Кирбали. По информации, предоставленной опрошенными людьми, в том числе таксистом и местными жителями, указанный человек добровольно пересек линию оккупации и направился вглубь оккупированной территории", - говорится в сообщении МВД, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

6 ноября СГБ Грузии сообщила, что гражданин страны Тамаз Гинтури был убит при попытке незаконного задержания на территории, контролируемой де факто властями Южной Осетии в районе села Кирбали. Еще один гражданин Грузии, Леван Дотиашвили, был задержан югоосетинскими военными. 9 ноября стало известно, что Дотиашвили вернулся в Грузию. Гинтури и Дотиашвили в момент задержания также направлялись к храму Ломиса.

По сообщениям жителей Кирбали, Рафаил Шепелев посещал населенный пункт, побывал на сельском кладбище, потом захотел подняться к храму Ломиса. Водитель такси, который привез активиста в Кирбали, ждал его до позднего вечера, но тот не вернулся. Некоторые из жителей селения утверждают, что видели, как неизвестные уводили Шепелева из храма, сообщил телеканал "Мтавари архи".

Один из российских активистов, выясняющих обстоятельства исчезновения Шепелева, пояснил, что точных данных о его перемещении на территорию России пока нет: неизвестно, сам ли он отправился в страну или его похитили. Связи с самим Шепелевым у его соратников нет, поэтому его версией событий активисты не располагают.

Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы убежден, что Шепелева похитили и передали российской стороне. "Он жил в Тбилиси уже три года. Друзья говорят, что он не хотел ехать в Россию, потому что против него завели уголовное дело. Его преследовала полиция, российские спецслужбы. Нет никаких оснований говорить о том, что он добровольно покинул Грузию. Я уверен, что его похитили из Тбилиси (...) Если бы он собирался вернуться в Россию, он должен был бы сказать об этом близким, друзьям", - заявил журналист в эфире телеканала "Формула".

Сам Афган Мухтарлы в мае 2017 года сам был похищен в центре Тбилиси, доставлен в Баку и впоследствии осужден, подробности его дела изложены в материале "Кавказского узла" "Последние минуты Мухтарлы перед похищением — на карте Тбилиси".

"У меня в Тбилиси остался телефон, все личные вещи, в том числе паспорт. То же самое произошло и с Рафаилом Шепиловым. Если кто-то хочет уехать из страны, он должен забрать свои вещи, - но, как говорят, они остались в Тбилиси, все личные вещи в его доме", - отметил Мухтарлы, ссылаясь на свой опыт похищения.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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