09 ноября 2023, 22:34
Освобожденный Леван Дотиашвили вернулся в Грузию
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Леван Дотиашвили, задержанный близ села Кирбали, находится в Грузии и будет выступать свидетелем по делу об убийстве Тамаза Гинтури, сообщила служба госбезопасности страны. КГБ Южной Осетии распространил заявление, что Дотиашвили раскаялся и обвинил власти Грузии в невнимании к приграничным селам.
Как писал "Кавказский узел", 6 ноября акция протеста состоялась у парламента Грузии после сообщения о том, что силовики в Южной Осетии убили гражданина Грузии Тамаза Гинтури и задержали Левана Дотиашвили. Власти Грузии потребовали привлечь виновных к ответственности и немедленно освободить задержанного. Комитет госбезопасности Южной Осетии объяснил случившееся угрозой для жизни пограничников. Стороны конфликта должны проявить сдержанность после инцидента около села Кирбали, заявили власти Евросоюза. 7 ноября в трех городах Грузии участники акций, организованных оппозицией, зажгли свечи в память о погибшем близ села Кирбали гражданине Грузии. Убийство Гинтури произошло на фоне отсутствия внимания властей Грузии к ситуации на линии разделения с Южной Осетией, заявили представители оппозиции.
6 ноября Служба госбезопасности (СГБ) Грузии сообщила, что гражданин страны погиб при попытке незаконного задержания местного жителя на территории, контролируемой де факто властями Южной Осетии в районе села Кирбали. Второй гражданин Грузии, по данным ведомства, был задержан югоосетинскими военными.
Леван Дотиашвили, задержанный возле села Кирбали, отпущен на свободу, сообщила сегодня Служба госбезопасности Грузии. "Вопрос немедленного и безоговорочного освобождения Левана Дотиашвили активно обсуждался на техническом совещании, состоявшемся 6 ноября в селе Эргнети с участием представителей российских оккупационных сил, оккупированного Цхинвальского региона и Миссии наблюдателей ЕС. При обмене информацией об освобождении незаконно удерживаемых лиц также широко использовался механизм «горячей линии», а также все другие инструменты, имеющиеся в распоряжении центрального правительства. В переговорах активно участвовали международные партнеры", - говорится в сообщении ведомства.
Леван Дотиашвили получил травмы во время задержания, сообщил заместитель начальника аналитического управления Службы госбезопасности Грузии Ираклий Антадзе. "Нам передали Левана Дотиашвили на территорию, подконтрольную центральной власти. Это произошло несколько минут назад, и у нас не было возможности поговорить с ним подробно, хотя мы подтверждаем, что у него травма в области лица и, как он пояснил, травма была получена во время незаконного задержания", - сказал Ираклий Антадзе в эфире телекомпании "Формула" вскоре после освобождения Дотиашвили.
;По словам Антадзе, Дотиашвили будет допрошен в качестве свидетеля убийства. Представитель СГБ Грузии отметил, что следствие работает над всеми версиями и "манипулирование непроверенными данными и информацией наносит ущерб процессу". По остальным деталям на данном этапе я не могу сделать заявление, так как заявление по этому вопросу обязательно будет сделано».
По словам Ираклия Антадзе, Дотиашвили отметил, что в Цхинвали он не подвергался жестокому обращению с ним и что физическое насилие было только в момент задержания. Сам Леван Дотиашвили отказался от комментариев СМИ, , сообщило сегодня "Мтавари архи"
В заявлении, опубликованном на странице ведомства в Facebook*, утверждается, что по словам Дотиашвили, он и его товарищи знали, где проходит линия разделения, но намеренно нарушили ее под влиянием Тамаза Гинтури, который ранее принимал участие в "Пятидневной войне" и был сторонником "Единого национального движения". Именно Гинтури настоял на посещении храма «Ломисы дзуар», а также всячески побуждал взломать дверь этого святилища. "Также нужно отметить, что передвижение к храму нарушители осуществляли на автомобиле, которым управлял Гинтури в крайне нетрезвом состоянии. В рамках доследственной проверки Дотиашвили раскаялся в содеянном и полностью осознал свою вину. Он признал, что случившийся инцидент является следствием халатного отношения грузинских властей, которые не проводят разъяснительную работу среди местного грузинского населения о прохождении государственной границы с Южной Осетией и недопустимости ее нарушения", - подчеркнули в ведомстве.
Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.
На 1 октября 2023 года в Южной Осетии зафиксировано 26 задержаний, в Абхазии – семь, заявил 1 октября руководитель миссии наблюдателей ЕС в Грузии Димитриос Карабалис. "Число задержанных в последние годы постепенно сокращалось, но основная причина этого в том, что по сравнению с предыдущими годами меньше попыток пересечь административную пограничную линию", – пояснил он.
В 2022 году в Абхазии и Южной Осетии были задержаны 45 граждан Грузии, из них 39 в Южной Осетии и шесть – в Абхазии. Восемь человек остаются в заключении, заявила в январе наблюдательная миссия Евросоюза в Грузии.
Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".
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Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"