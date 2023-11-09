Освобожденный Леван Дотиашвили вернулся в Грузию

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Леван Дотиашвили, задержанный близ села Кирбали, находится в Грузии и будет выступать свидетелем по делу об убийстве Тамаза Гинтури, сообщила служба госбезопасности страны. КГБ Южной Осетии распространил заявление, что Дотиашвили раскаялся и обвинил власти Грузии в невнимании к приграничным селам.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября акция протеста состоялась у парламента Грузии после сообщения о том, что силовики в Южной Осетии убили гражданина Грузии Тамаза Гинтури и задержали Левана Дотиашвили. Власти Грузии потребовали привлечь виновных к ответственности и немедленно освободить задержанного. Комитет госбезопасности Южной Осетии объяснил случившееся угрозой для жизни пограничников. Стороны конфликта должны проявить сдержанность после инцидента около села Кирбали, заявили власти Евросоюза. 7 ноября в трех городах Грузии участники акций, организованных оппозицией, зажгли свечи в память о погибшем близ села Кирбали гражданине Грузии. Убийство Гинтури произошло на фоне отсутствия внимания властей Грузии к ситуации на линии разделения с Южной Осетией, заявили представители оппозиции.

6 ноября Служба госбезопасности (СГБ) Грузии сообщила, что гражданин страны погиб при попытке незаконного задержания местного жителя на территории, контролируемой де факто властями Южной Осетии в районе села Кирбали. Второй гражданин Грузии, по данным ведомства, был задержан югоосетинскими военными.

Леван Дотиашвили, задержанный возле села Кирбали, отпущен на свободу, сообщила сегодня Служба госбезопасности Грузии. "Вопрос немедленного и безоговорочного освобождения Левана Дотиашвили активно обсуждался на техническом совещании, состоявшемся 6 ноября в селе Эргнети с участием представителей российских оккупационных сил, оккупированного Цхинвальского региона и Миссии наблюдателей ЕС. При обмене информацией об освобождении незаконно удерживаемых лиц также широко использовался механизм «горячей линии», а также все другие инструменты, имеющиеся в распоряжении центрального правительства. В переговорах активно участвовали международные партнеры", - говорится в сообщении ведомства.

Леван Дотиашвили получил травмы во время задержания, сообщил заместитель начальника аналитического управления Службы госбезопасности Грузии Ираклий Антадзе. "Нам передали Левана Дотиашвили на территорию, подконтрольную центральной власти. Это произошло несколько минут назад, и у нас не было возможности поговорить с ним подробно, хотя мы подтверждаем, что у него травма в области лица и, как он пояснил, травма была получена во время незаконного задержания", - сказал Ираклий Антадзе в эфире телекомпании "Формула" вскоре после освобождения Дотиашвили.

;По словам Антадзе, Дотиашвили будет допрошен в качестве свидетеля убийства. Представитель СГБ Грузии отметил, что следствие работает над всеми версиями и "манипулирование непроверенными данными и информацией наносит ущерб процессу". По остальным деталям на данном этапе я не могу сделать заявление, так как заявление по этому вопросу обязательно будет сделано».

По словам Ираклия Антадзе, Дотиашвили отметил, что в Цхинвали он не подвергался жестокому обращению с ним и что физическое насилие было только в момент задержания. Сам Леван Дотиашвили отказался от комментариев СМИ, , сообщило сегодня "Мтавари архи"