Молчаливые акции протеста прошли в трех городах Грузии после убийства Тамаза Гинтури

07 ноября 2023, 20:59

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Участники акций, организованных оппозицией в Тбилиси, Батуми и Кутаиси, зажгли свечи в память о погибшем близ села Кирбали гражданине Грузии. Убийство Гинтури произошло на фоне отсутствия внимания властей Грузии к ситуации на линии разделения с Южной Осетией, заявили представители оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября акция протеста собралась у парламента Грузии после сообщения о том, что силовики в Южной Осетии убили гражданина Грузии Тамаза Гинтури и задержали Левана Дотиашвили. Власти Грузии потребовали привлечь виновных к ответственности и немедленно освободить задержанного. Комитет госбезопасности Южной Осетии объяснил случившееся угрозой для жизни пограничников. Стороны конфликта должны проявить сдержанность после инцидента около села Кирбали, заявили власти Евросоюза. Омбудсмен Грузии потребовал провести эффективное расследование.

6 ноября Служба госбезопасности (СГБ) Грузии сообщила, что гражданин страны погиб при попытке незаконного задержания местного жителя на территории, контролируемой де факто властями Южной Осетии в районе села Кирбали. Второй гражданин Грузии, по данным ведомства, был задержан югоосетинскими военными.

У парламента Грузии проходит молчаливый митинг, организованный партией "Лело", его организаторы поставили перед зданием парламента фотографии погибших на линии разделения Гиги Отхозории, Арчила Татунашвили и Тамаза Гинтури. К акции протеста присоединяются студенты и представители других политических партий, сообщил сегодня корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию грузинских телекомпаний.

Как следует из видео в telegram-канале Tbilisi Life, на акции у здания парламента Грузии собрались десятки людей.

Акция проходит в Батуми на площади Европы, ее участники зажгли свечи и развернули флаг Грузии, сообщило сегодня агентство "Интерпрессньюс".

В Кутаиси акцию провели представители "Единого национального движения", сообщило сегодня агентство "Грузия Online".

Тело 58-летнего Тамаза Гинтури, доставили в его дом в селе Кирбали. Леван Дотиашвили предположительно, находится в изоляторе в Цхинвали, сообщило сегодня JamNews

По словам родственника убитого, Гиорги Долуашвили, Тамаз получил три пули в спину и скончался в собственной машине. "Он ходил на могилу отца, а они [российские военные] запрещают туда ходить. И они его расстреляли. Машина до сих пор там. Он воевал в августе 2008 года, он был крутым бойцом", — привела его слова грузинская редакция "Радио Свобода"*.

Церковь Святого Георгия, куда шли помолиться Гинтури и и Дотиашвили, которая также является одним из соборов Ломисы, очень ценна для местных жителей, хотя дорога к церкви находится за линией административного разделения, как и деревенское кладбище. Тем не менее, местные жители же стараются прийти на могилы своих предков и помолиться церкви, сказано в обращении НПО "Центр социальной солидарности".

"Важно сосредоточиться на обязательствах нашего государства по сохранению безопасности деревень возле линии оккупации.

Наши местные объясняют, что из-за того, что в селе Кирбали не видна линия оккупации, часто встречаются случаи задержания грузинских граждан из этого села. Несмотря на это, в селе нет никакого отделения полиции Грузии. Патрулирование полиции в деревне тоже не регулярное. К сожалению, несмотря на наши многократные просьбы, в деревнях около разделительной линии пока нет системы раннего оповещения, которая позволила бы правоохранительным органам своевременно выявлять угрозы и принимать превентивные меры", - написала директор НПО "ЦЕнтр социальной справедливости" Тамта Микеладзе на свей странице в Facebook**.

По данным опроса, проведенного НПО " Женщины ООН" в 2022 году, 63% сел на разделительной линии в направлении Цхинвала не имеют полицейских подразделений, а 39% этих же сел не патрулируется полицией, добавила Микеладзе. "Вот почему наше государство не может изменить ситуацию с точки зрения безопасности этих деревень и важно сделать эти вопросы частью требований и повестки дня".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

На 1 октября 2023 года в Южной Осетии зафиксировано 26 задержаний, в Абхазии – семь, заявил 1 октября руководитель миссии наблюдателей ЕС в Грузии Димитриос Карабалис. "Число задержанных в последние годы постепенно сокращалось, но основная причина этого в том, что по сравнению с предыдущими годами меньше попыток пересечь административную пограничную линию", – пояснил он.

В 2022 году в Абхазии и Южной Осетии были задержаны 45 граждан Грузии, из них 39 в Южной Осетии и шесть – в Абхазии. Восемь человек остаются в заключении, заявила в январе наблюдательная миссия Евросоюза в Грузии.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

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