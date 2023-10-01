Наблюдатели Евросоюза потребовали от Абхазии и Южной Осетии освободить граждан Грузии

01 октября 2023, 18:58

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В Абхазии и Южной Осетии остаются девять задержанных граждан Грузии, заявил руководитель Миссии наблюдателей Евросоюза и потребовал освободить их.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году в Абхазии и Южной Осетии были задержаны 45 граждан Грузии: 39 в Южной Осетии и шесть в Абхазии. Восемь человек остаются в заключении, заявила в январе Наблюдательная миссия Евросоюза в Грузии.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

В Южной Осетии остаются пять задержанных граждан Грузии, в Абхазии – четыре, заявил руководитель Миссии наблюдателей ЕС в Грузии Димитриос Карабалис. "Миссия активно призывает к освобождению всех задержанных и хорошему обращению с ними", - приводит сегодня его слова "ИнтерпрессНьюс".

В 2023 году в Южной Осетии зафиксировано 26 задержаний, в Абхазии – семь, отметил Карабалис. "Число задержанных в последние годы постепенно сокращалось, но основная причина этого в том, что по сравнению с предыдущими годами меньше пытаются пересечь административную пограничную линию. С одной стороны, пересечение усложнилось из-за увеличения числа заграждений, колючей проволоки и наблюдательных вышек. С другой стороны, люди более испуганы. Люди знают, что может случиться, если они попытаются пересечь", - сказал он.

Наблюдатели Евросоюза "много разговаривают с местным населением", добавил глава миссии. "Мы прислушиваемся к их заботам, проблемам и страхам – стараемся узнать их потребности и помочь по возможности. К сожалению, мы узнали от них, что уровень изоляции, отдаления или даже отчуждения между общинами, живущими по разные стороны административных линий, не снизился, а растет", - цитирует Карабалиса издание.

Напомним, 22 августа на линии разграничения около села Ахалубани были задержаны силовиками в Южной Осетии два грузинских пастуха. 23 августа их отпустили.

В августе граждане Грузии Мамука Чхиквадзе и Кахабер Натадзе, которые были задержаны на линии разграничения еще в декабре 2021 года, были освобождены и вернулись к своим семьям.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Подробности вооруженного конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

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