Задержанный в Южной Осетии бывший грузинский военный освобожден

26 августа 2023, 06:47

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший военный Мамука Чхиквадзе, задержанный на линии разграничения с Южной Осетией и приговоренный к пяти с половиной годам лишения свободы, освобожден и вернулся в Грузию. Вместе с ним освобожден еще один задержанный Кахабер Натадзе.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря 2021 года у села Земо Никози на границе с Южной Осетией был задержан гражданин Грузии, бывший военный Мамука Чхиквадзе. 19 декабря стало известно, что он заключен под стражу на два месяца. По данным властей Южной Осетии, Чхиквадзе нарушил границу сознательно. В мае 2022 года он был приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы.

После задержания Чхиквадзе в Гори прошла акция протеста, участники которой потребовали от властей добиться его освобождения.

Бывший военный Мамука Чхиквадзе и Кахабер Натадзе, которые были задержаны на линии разграничения в декабре 2021 года, освобождены и находятся на территории, контролируемой властями Грузии, они вернулись к своим семьям, сообщила 25 августа Служба государственной безопасности.

По данным ведомства, в процессе освобождения Чхиквадзе и Натадзе активно использовалась "Горячая линия", их проблема обсуждалась в рамках формата Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них и Женевских международных дискуссий, пишет "Грузия-онлайн".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 августа на линии разграничения около села Ахалубани были задержаны силовиками из Южной Осетии двое грузинских пастухов. 23 августа их отпустили.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию своими, временно оккупированными Россией, территориями. 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.