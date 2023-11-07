ЕС отреагировал на инцидент с убийством гражданина Грузии около села Кирбали

07 ноября 2023, 10:54

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Стороны конфликта должны проявить сдержанность после инцидента около села Кирбали, когда силовики Южной Осетии убили одного гражданина Грузии и похитили другого, заявили власти Евросоюза. Омбудсмен Грузии потребовал провести эффективное расследование.

Как информировал "Кавказский узел", 6 ноября акция протеста собралась у парламента Грузии после сообщения о том, что силовики в Южной Осетии убили одного гражданина Грузии и задержали другого. Власти Грузии потребовали привлечь виновных к ответственности и немедленно освободить задержанного. Комитет госбезопасности Южной Осетии объяснил случившееся угрозой для жизни пограничников.

6 ноября Служба госбезопасности (СГБ) Грузии сообщила, что гражданин страны погиб при попытке незаконного задержания местного жителя на территории, контролируемой де факто властями Южной Осетии в районе села Кирбали. Второй гражданин Грузии, по данным ведомства, был задержан югоосетинскими военными.

Миссия наблюдателей ЕС осудила инцидент около села Кирбали. "Мы решительно осуждаем применение силы в любой форме и выражаем крайнюю обеспокоенность этим инцидентом. Для поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе необходимо предотвращать подобные инциденты", – привел заявление миссии телеканала "Мтавари архи", перевод сообщения которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

На убийство гражданина Грузии силовиками Южной Осетии также отреагировала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. "Я огорчена убийством гражданина Грузии российскими офицерами в грузинском регионе Цхинвали/Южная Осетия, недалеко от линии оккупации, выражаю соболезнования семье погибшего и правительству Грузии. А также, мы призываем вторую сторону освободить похищенного гражданина", – процитировал телеканал ее заявление.

В 2022 году в Абхазии и Южной Осетии были задержаны 45 граждан Грузии, из них 39 в Южной Осетии и шесть – в Абхазии. Восемь человек остаются в заключении, заявила в январе наблюдательная миссия Евросоюза в Грузии.

Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани призвал власти страны отреагировать на убийство гражданина Грузии силовиками Южной Осетии. "Народный защитник призывает власти Грузии и международные правозащитные и наблюдательные организации максимально использовать эффективное расследование вышеупомянутого факта, наказание виновных и возложение ответственности на Российскую Федерацию", – передал сегодня в своем эфире телеканал "Формула", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Гражданин Грузии, который был убит южноосетинскими силовиками – Тамаз Гинтур, похищенный – Леван Дотиашвили. МВД Грузии отчиталось о возбуждении уголовных дел по статьям об убийстве и незаконном лишении свободы, сказано в репортаже.

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

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