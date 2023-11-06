Власти Грузии потребовали наказать виновных в убийстве близ границы с Южной Осетией

06 ноября 2023, 23:39

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Акция протеста собралась у парламента Грузии после сообщения о том, что силовики в Южной Осетии убили одного гражданина Грузии и задержали другого. Власти Грузии потребовали привлечь виновных к ответственности и немедленно освободить задержанного. Комитет госбезопасности Южной Осетии объяснил случившееся угрозой для жизни пограничников.

Как писал "Кавказский узел", Служба госбезопасности Грузии сообщила, что 2 ноября был освобожден один из задержанных Южной Осетией граждан Грузии. На территории, которая находится под контролем властей Южной Осетии, незаконно удерживаются еще шесть граждан Грузии, сообщило ведомство.

Гражданин Грузии погиб при попытке незаконного задержания местного жителя на территории, контролируемой де факто властями Южной Осетии в районе села Кирбали, сообщила сегодня Служба госбезопасности Грузии. "6 ноября 2023 года в результате огнестрельных ранений скончался гражданин Грузии, а один гражданин был незаконно задержан российскими военными в районе села Кирбали Горийского муниципалитета. Ведется активная коммуникация с использованием всех инструментов, имеющихся в распоряжении центрального правительства Грузии", - говорится в сообщении.

СГБ потребовала наказания виновных. "Центральное правительство Грузии требует наказания всех виновных, связанных с посягательством на жизнь гражданина Грузии", - указано в сообщении.

Комитет госбезопасности Южной Осетии заявил сегодня, что нарушители границы представляли угрозу для жизни пограничников. "На приграничной югоосетинской территории в окрестностях населенного пункта Амдзарин Ленингорского района пограничным нарядом обнаружены два нарушителя государственной границы на автомобиле, находившиеся в состоянии опьянения. В ходе попытки задержания ими оказано сопротивление, сопряженное с угрозой жизни и здоровью пограничников. При этом нарушителями использовался топор. Позднее ими предпринята попытка наезда автомобилем на пограничный наряд и последующего убытия в Грузию", - сообщило сегодня ведомство.

Силовики стреляли по колесам, утверждает КГБ Южной Осетии. "Сотрудниками пограничных органов осуществлен предупредительный выстрел в воздух, а после дальнейшего неповиновения нарушителей законным требованиям открыт огонь по колесам их транспортного средства. В результате один из нарушителей получил тяжелое ранение и для оказания экстренной медицинской помощи передан в Грузию, а второй – задержан", – сообщило ведомство отметив, что в связи со случившимся "проводится разбирательство".

Сотрудники полиции перекрыли дорогу в село Кирбали, где был убит гражданин Грузии Тамаз Гинтури. Тело погибшего передано в бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули в Тбилиси, сообщила сегодня телекомпания "Пирвели".

Второй гражданин Грузии, Леван Дотиашвили, по данным "Мтавари архи", находится в СИЗО Цхинвала.

Власти и жители Грузии отреагировали на случившееся

"Эта грубая атака на грузинскую государственность" — написала в микроблоге X президент Грузии Саломе Зурабишвили, реагируя на убийство гражданина Грузии в районе села Кирбали. "Глубоко возмущена убийством гражданина Грузии во время незаконного задержания российскими оккупационными войсками <...>. Я настоятельно призываю международное сообщество безоговорочно осудить действия России, которые грубо и беззастенчиво нарушают все международные нормы", — написала она.

"Российские оккупанты убили одного гражданина Грузии возле линии оккупации и задержали другого. Оккупация продолжается. Долгосрочный мир в Грузии находится в евроатлантической семье", - написал лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария в микроблоге X.

Генеральный председатель партии "Лело" Ираклий Купрадзе заявил ТВ Пирвели, что "мы пришли к такому результату благодаря политике "Грузинской мечты". "Единственное, что сейчас можно сделать, это передать убийц и всех виновных под юрисдикцию Грузии и жестко наказать их", - перевел слова Купрадзе корреспондент "Кавказского узла".

"Инцидент подтверждает сложную обстановку безопасности на местах и указывает на тяжелые последствия оккупации", - от имени премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили правительство Грузии выступило с заявлением и реагирует на убийство гражданина Грузии. "Мы призываем международное сообщество оценить и должным образом отреагировать на инцидент, а также сотрудничать с представителями оккупационного режима, чтобы установить и наказать виновного", - говорится в заявлении.

На акцию в связи с убийством гражданина Грузии в центре Тбилиси у здания парламента собралось около 20 активистов, сообщил корреспондент Paper Kartuli. Они вышли с плакатами в связи с оккупацией Абхазии и Южной Осетии. Один из них пришел с плакатом, на котором приведены слова из поэмы "Витязь в тигровой шкуре": "Лучше погибнуть со славой, чем жить с позором".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

На 1 октября 2023 года в Южной Осетии зафиксировано 26 задержаний, в Абхазии – семь, заявил 1 октября руководитель миссии наблюдателей ЕС в Грузии Димитриос Карабалис. "Число задержанных в последние годы постепенно сокращалось, но основная причина этого в том, что по сравнению с предыдущими годами меньше попыток пересечь административную пограничную линию", – пояснил он.

В 2022 году в Абхазии и Южной Осетии были задержаны 45 граждан Грузии, из них 39 в Южной Осетии и шесть – в Абхазии. Восемь человек остаются в заключении, заявила в январе наблюдательная миссия Евросоюза в Грузии.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

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