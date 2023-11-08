Российский активист арестован во Владикавказе после исчезновения в Тбилиси

08 ноября 2023, 12:43

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В Тбилиси исчез активист Рафаил Шепелев, который жил в Грузии с 2021 года, сообщили сегодня правозащитники. По данным источников, Шепелев помещен под арест во Владикавказе.

Активист «Артподготовки»* Рафаил Шепелев пропал 12 октября, после того, как вышел из дома на улице Мтацминда в Тбилиси, сообщает сегодня в своем телеграм-канале правозащитный проект "Первый отдел".

"В доме остались его личные вещи. По словам его соратников, в Грузии он жил с сентября 2021 года и возвращаться в Россию не собирался", - говорится в публикации.

На следующий день после исчезновения, Советский райсуд Владикавказа признал Шепелева виновным в мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ), сообщили правозащитники.

"По данным источника «Первого отдела», в качестве наказания мужчину отправили под административный арест, а после освобождения поместили в СИЗО по обвинению в совершении преступления террористической направленности", - отмечается в сообщении.

Дело человека по имени Рафаил Шепелев поступило в райсуд Владикавказа 13 октября и было рассмотрено в тот же день, указано в карточке дела на сайте суда. "Вынесено постановление о назначении административного наказания", - говорится в карточке дела. Часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ, по которой был обвинен мужчина, предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей или арест на срок до 15 суток.

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