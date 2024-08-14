Война в Абхазии (1992-1993): главные факты

14 августа 2024, 11:02

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32 года назад, 14 августа 1992 года, началась война в Абхазии. Конфликт вспыхнул после того, как Верховный совет Абхазской АССР, восстановив Конституцию Абхазии 1925 года, провозгласил независимость республики. Госсовет Грузии отменил это постановление и принял решение о вводе в Абхазию сил Национальной гвардии.

Восстановлению исторической конституции Абхазии предшествовало аналогичное решение принятое по поводу основного закона Грузии. Еще в апреле 1991 года Верховный совет Грузии под председательством Звиада Гамсахурдия принял акт о государственной независимости, в котором было заявлено о юридической силе Конституции Грузинской Демократической Республики 1921 года. Это решение стало одной из предпосылок войны в Абхазии, ведь конституцией 1921 года статус Абхазии в составе Грузии зафиксирован не был.

Активные боевые действия продолжались в Абхазии немногим больше года – до конца сентября 1993 года. Ожесточенные бои шли за Сухуми, Гагры, Ткварчели и в окрестностях Очамчира. Участники конфликта неоднократно нарушали международные гуманитарные нормы — проявили жестокость и бесчеловечность, в том числе и в отношении мирного населения . В частности, стороны прибегали к вытеснению населения из стратегически важных районов по этническому принципу

Противостояние в Абхазии разворачивалось на фоне гражданской войны в Грузии, вспыхнувшей между сторонниками свергнутого в январе 1992 года президента Звиада Гамсахурдия и силами, подчинявшимися Госсовету Грузии во главе с Эдуардом Шеварднадзе. Об этих событиях рассказывается в справке "Кавказского узла" "Тбилисская война".

Острая фаза конфликта началась в середине августа, когда под предлогом защиты железнодорожного сообщения на территорию Абхазии вошли части грузинской Национальной гвардии и начали продвигаться в сторону Сухуми. Одновременно в Гагрском районе в поселке Гантиади высадился грузинский десант, который взял под контроль абхазо-российскую границу.

18 августа силы сепаратистов и правительство республики покинули Сухуми, перебазировавшись в Гудаутский район. Столица республики перешла под контроль грузинских военных .

В период с 18 по 21 августа, после перекрытия абхазо-российской границы грузинскими войсками, силы МЧС России и Черноморского флота эвакуировали из Абхазии 15 тыс. человек – в основном из числа отдыхающих в курортной зоне .

В октябре 1992 года абхазские силы, используя захваченное на российской военной базе ракетно-зенитного полка в Гудауте оружие , перешли в наступление и захватили Гагры.

Подборка видеохроники 1992-1993 годов, в том числе боев за Гагры и Сухуми.

3 сентября 1992 года в Москве в ходе встречи президента России Бориса Ельцина, главы Госсовета Грузии Эдуарда Шеварднадзе и главы сепаратистской Абхазии Владислава Ардзинба был подписан документ, предусматривающий прекращение огня и вывод грузинских войск из Абхазии, однако выполнено это соглашение не было. Бои на территории республики продолжались.

Помимо абхазских ополченцев, в боевых действиях на стороне сепаратистов принимали участие наемники и добровольцы с Северного Кавказа, которыми, в частности, командовали чеченские полевые командиры Шамиль Басаев, Руслан Гелаев и Хамзат Ханкаров. Кроме того, на стороне Абхазии воевали представители донского и кубанского казачества, а также добровольцы из Приднестровья.

27 июля 1993 года Абхазия подписала с Грузией очередное соглашение о временном прекращении огня. Роль гаранта выполнения договоренностей взяло на себя российское правительство. Однако уже 16 сентября перемирие было нарушено абхазской стороной. Силы сепаратистов восстановили свой контроль почти над всей территорией Абхазии и заняли Сухуми .

14 мая 1994 года Грузия и Абхазия подписали в Москве соглашение о прекращении огня и разъединении сил. В зоне конфликта были размещены Коллективные силы по поддержанию мира в СНГ, полностью состоявшие из российских военнослужащих, и миссия военных наблюдателей ООН.

Война в Абхазии унесла более 8 тыс. жизней. Около 18 тыс. человек получили ранения. Сильно пострадали от разрушений Сухуми, Гагры и другие города. Около 200 тысяч грузин – почти половина довоенного населения Абхазии — были вынуждены покинуть свои дома .

* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

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