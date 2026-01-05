Тамара Меаракишвили
Тамара Меаракишвили – гражданская активистка из Южной Осетии, бывший преподаватель и руководитель Дома детского творчества в Лениногоре, уволенная за свою бескомпромиссную позицию в отношении коррупции. Меаракишвили подвергается преследованиям со стороны прокуратуры за то, что не скрывает своей позиции - дает интервью независимым СМИ и ведет блог. В течение почти шести лет не могла покинуть место пребывания из-за давления силовиков. В декабре 2025 года арестована по подозрению в шпионаже и выдворена в Грузию.
Обвинение в шпионаже
22 декабря 2025 года Тамара Меаракишвили на своей странице в социальных сетях заявила о том, что с завтрашнего дня объявляет голодовку в знак протеста против "произвола власти, полного игнорирования закона о госслужбе, трудового законодательства и своих прав". Вскоре около ее дома в Цхинвали были замечены силовики, которые стучали в дверь и говорили с соседями. Вечером Тамара позвонила друзьям и сообщила, что в её квартиру через балкон проникли неизвестные. После этого связь с ней оборвалась. Многоквартирный дом, в котором Меаракишвили снимает квартиру, был оцеплен силовиками.
В тот же день, сразу после исчезновения Меаракишвили, Генпрокуратура Южной Осетии объявила о возбуждении уголовного дела по статье о шпионаже в отношении гражданки Грузии, не называя имени 1. По версии силовых структур, она якобы собирала и передавала сведения о стратегически важных объектах республики иностранным СМИ, связанным с грузинскими спецслужбами 2.
На следующий день стало известно, что Меаракишвили находилась в изоляторе МВД. Она отказалась принимать пищу в знак протеста против задержания и обвинений, которые назвала сфабрикованными. Её состояние и обстоятельства задержания привлекли внимание Тбилиси и грузинских правозащитников.
24 декабря 2025 года Цхинвальский городской суд избрал ей меру пресечения — два месяца в СИЗО 3. В этот же день прошел обыск в квартире и в доме родителей Тамары Меаракишвили в Ленингоре, были изъяты документы и в частности, диски и переписка Тамары с чиновниками и ведомствами. Грузинские активисты назвали дело политически мотивированным и потребовали вмешательства властей Грузии. Власти Южной Осетии, напротив, заявили, что задержание связано с попытками «дестабилизировать ситуацию в республике».
Адвокат Меаракишвили обжаловал решение о ее аресте, а сама она продолжила голодовку, настаивая на своей невиновности и незаконности действий силовиков. Общественная дискуссия вокруг её дела усилилась, а в соцсетях и медиа всё чаще звучали заявления о том, что обвинение в шпионаже выглядит сфабрикованным и политически мотивированным. Большинство комментаторов не сомневается в том, что реальная причина ее ареста - заявления о коррупции в Ленингорском районе. 26 декабря президент Южной Осетии Алан Гаглоевзаявил, что задержание Меаракишвили связано с попытками "раскачать ситуацию в республике". По его словам, что у следствия имеются "факты и документы, подтверждающие ее причастность к вменяемому обвинению".
29 декабря 2025 года она отказалась также от приема лекарств и воды, перейдя на сухую голодовку. Это произошло после того, как представитель управления исполнения наказаний прокомментировал ее отказ прекращать голодовку словами: "Ничего, одной грузинкой будет меньше". 30 декабря Меаракишвили была госпитализирована, в тот же день ей предъявили официальное обвинение.
31 декабря по решению суда Меаракишвили выдворена из Южной Осетии и доставлена в Грузию. Адвокат сообщил, что не был предупрежден о выдворении подзащитной. Озвученной причиной обвинения Тамары Меаракишвили в шпионаже стало видео с сотовой вышкой. После перевода в больницу ее состояние здоровья из-за сухой голодовки использовали как предлог, чтобы выдворить в Грузию, а причиной назвали отсутствие паспорта Южной Осетии, сообщила она. После выдворения в Грузию активистка заявила, что пока не решила, будет ли обжаловать решение суда, но хочет вернуться на родину, так как с ней связана вся ее жизнь.
2017 – 2024 год. Задержание, уголовные дела и пикеты
16 августа 2017 года Тамара Меаракишвили была задержана силовиками Южной Осетии без объяснений и без ордера. Среди прочего у нее как вещдок был изъят паспорт. Ей предъявили три уголовных обвинения: клевета на партию «Единая Осетия», незаконное получение гражданства Южной Осетии и использование поддельных документов. Поводом для обвинения в клевете стала жалоба члена "Единой Осетии" Спартака Дряева, которого не устроило интервью Меаракишвили, опубликованное 29 апреля 2017 года одним изданием.
В 2018 году посольство Нидерландов в Грузии передало активистке награду «Тюльпан прав человека». В том же году она получила награду от регионального бюро «Фонда Генриха Бёлля». Тамар Меаракишвили была номинирована Народным защитником Грузии на премии ООН и Вацлава Гавела по защите прав человека.
В июле 2019 года Ленингорский районный суд признал Тамару Меаракишвили невиновной в клевете, подделке документов и незаконном получении южноосетинского гражданства. Прокуратура обжаловала это решение и в октябре добилась пересмотра оправдательного приговора Меаракишвили. 12 октября 2022 года Цхинвальская прокуратура возобновила предварительное следствие по тем же трём делам, которые не могла доказать с 2017 года. Суд несколько раз оправдывал ее, но прокуратура каждый раз обжаловала решение суда. Меаракишвили публично заявила, что считает это продолжением политического давления 4.
16 октября 2022 года суд оправдал Меаракишвили. В декабре 2022 года Меаракишвили была оправдана по всем статьям обвинения, уголовные дела были окончательно прекращены, она была полностью реабилитирована. В течение почти пяти лет Меаракишвили не могла покидать Ахалгори, поскольку её право на передвижение было ограничено следствием. Она находилась под постоянным контролем силовых структур и фактически жила в условиях домашнего ареста. Паспорт, изъятый в августе 2017 года, ей не вернули.
В сентябре 2023 года Тамара Меаракишвили объявила десятидневную голодовку в знак протеста против «бюджетного хаоса и бюджетного бардака». В последний день голодовки, 11 сентября 2023 года, она вышла на одиночный пикет в центре Цхинвала с плакатом «Стоп коррупция». К ней вышел Уполномоченный по правам человека Инал Тасоев и другие чиновники, которые приглашали ее пойти в здание администрации президента и пообщаться там, но она отказалась. Пикет продолжался недолго, присутствующие милиционеры вырвали из рук плакат.
В феврале 2024 года Тамара Меаракишвили объявила голодовку, потребовав от генпрокурора Южной Осетии объяснить решение о назначении прокурором Ленингорского района Давида Гурциева, который преследовал ее в рамках уголовного дела о клевете. Спустя три дня Меаракишвили прекратила протест, не добившись отмены решения о назначении Гурциева.
Деятельность в 2016 году
Тамара Меаракишвил была номинирована на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2016" за то, что обнародовала факты, которые принято скрывать.
Она не привыкла скрывать своего мнения – 21 апреля 2016 года она рассказала о том, что единственное в Лениногоре промышленное предприятие, пивной завод, растаскивают на металлолом. Спустя месяц после интервью за Тамарой пришли из прокуратуры, причем вызов передали через престарелых родителей. За второе полугодие 2016 года активистку вызывали в прокуратуру шесть раз, причем без повестки, якобы для дачи объяснений. Четыре раза из шести – из-за общения с изданием. Один раз Тамару вызывали из-за комментария в блоге президента Южной Осетии Леонида Тибилова по поводу употребления молодежью наркотиков, другой раз – по поводу якобы "клеветы" на главу района Алексея Босикова.
"Пришел следователь Ленингорской прокуратуры Давид Гурциев и сказал, что для меня лучше, если я скоро приеду и буду с ними сотрудничать. Он моим родителям сказал, чтобы я до 30 мая вернулась в район. Вообще, странно, что он упомянул: "что она хочет от Босикова". Что я могу хотеть от Босикова? Он глава района, и за все, что у нас происходит (специально не хочу сказать "творится"), он отвечает".
Кроме того, в ответ на критику со стороны Меаракишвили Алексей Босиков заявил, что у нее фальшивый паспорт. Давление со стороны властей не испугало Тамару и по-прежнему регулярно задает на своих страницах в социальной сети острые вопросы республиканским чиновникам. Она спрашивала в 2016 году, куда были потрачены 12 миллионов рублей бюджета Ленингорского района, почему в районе нет больницы, часто отключают электричество, почему люди бегут обратно в Грузию – по данным Тамары Меаракишвили, в Ленингорском районе, когда-то населенном и богатом, знаменитом фруктовыми садами, осталось всего двести школьников.
"Существует ли работа на полштата? У нас, к примеру, на "полштата" учатся школьники, – договариваются с учителем, ходить в определенные дни. Бывает, всего два дня в неделю, это касается и первоклашек. Также родитель сам договаривается с учителем об его гонораре. Сами же учителя и вовсе водят своих детей в другие города, мол, тут уровень низкий. Есть конкретные факты, имена и фамилии. Кроме того, что это очевидная коррупция, лет через пять мы и вовсе останемся без школ, таковы дела", - написала Меаракишвили в блоге в Facebook* 5.
Биография
Тамара Меаракишвили родилась в 1976 году в Ленингоре (Ахалгори), в Южной Осетии Грузинской ССР. Она закончила педагогический университет в 1990 году и работала директором Ленингорского детского Дома творчества. Работу свою она очень любила, но была уволена из-за нежелания замалчивать острые социальные проблемы. Первое интервью, за которое ее начали вызывать прокуратуру, она дала в 2014 году, и оно сразу стало знаменитым.
В интервью женщина не побоялась рассказать о жизни в Южной Осетии: "У нас нет спорта, культуры, цивилизации, например, чтобы хоть раз в неделю у нас был показ кино. В нашей больнице есть, например, родильное отделение, но мне не нравится, что в течение пяти лет здесь не родился ни один ребенок … Люди не чувствуют себя здесь защищенными. Целый год я боролась. Как меня ни оскорбляли, ни издевались, я умоляла, чтобы мне дали паспорт Южной Осетии… мне пришлось ругаться, получить оскорбления и издевки, прежде чем смогла получить документ. В первую очередь, я жалею о том, что не чувствую здесь себя защищенной. Закон – это беспредел, потому что недавно был случай, когда хотели изнасиловать двух девушек, и один из насильников оказался милиционером, которого отпустили через два дня, а на эту шумиху никто не отреагировал".
Тамара была одним из немногих жителей Ленингорского района, кто не стал оформлять себе у грузинских властей статус внутренне перемещенного лица. Свое решение она объяснила так: "Пусть это и дополнительные деньги при нашей нищете, но сам этот факт статуса "беженца" у себя дома для меня оскорбителен" 6.
После интервью, а также попытки встретиться с президентом Тибиловым, чтобы рассказать о бедственном положении Дома творчества, Тамару уволили. Пытались уволить за финансовые нарушения – их не оказалось, тогда уволили за опоздание (общественный транспорт в районе отсутствует в принципе, а работать приходиться в нескольких местах, чтобы выжить) 7. Пришлось бывшему преподавателю заниматься рукоделием – Тамара делает вязанные вещи на продажу.
Увольнение с работы позволило активистке действовать более свободно – она перестала скрывать свое мнение, и начала писать в разных изданиях и социальных сетях о коррупции и разрухе в республике. Наказание не заставило себя ждать – помимо вызовов в прокуратуру из-за интервью, Тамару похищали, по мнению родителей и друзей, сотрудники югоосетинского ФСБ. На активистку завели уголовное дело по жалобе главы регионального отделения партии "Единая Осетия" Спартака Дряева 8. Тамару обвинили в клевете на "Единую Осетию" – правозащитники полагают, что причиной стала критика команды вновь избранного президента, приготовившейся занять связанные с распределением бюджета посты.
По словам Тамары, следователи угрожали ей, всячески унижали. На одном из допросов у нее отобрали все личные вещи: "Я подозреваюсь в совершении уголовного преступления, но нахожусь на свободе. Зато арестованы мои личные вещи – губная помада, спицы и нитка для вязания, жвачка, сумка, солнечные очки, лекарство... Я сижу в собственной квартире и не могу определится, во сне это происходит или наяву?" 9.
Несмотря на заступничество правозащитников и представителей международных организаций, уверенных в полной невиновности Меаракишвили, обвинения с активистки до сих пор не сняты. Правозащитная организация Amnesty International сочла уголовное преследование Меаракишвили вопиющим нарушением права на свободное выражение своего мнения. "Прокурор сказал, что я очерняю наш район на разных сайтах и что я должна нести ответственность за это. А заявитель Спартак Дряев сказал, что ему было плохо из-за моих публикаций. Но при этом он говорит, что ему было плохо в сентябре. И это из-за материала, который вышел в апреле. А дело возбудили в августе. И только в сентябре ему стало плохо" 10.
"Пивзавод в Ленингорском районе простаивает уже семь лет. Дорогое оборудование расхищено, а производственные помещения пришли в запустение. Завод будет реанимирован к концу этого года, нашелся частный инвестор, который вложит в запуск предприятия 50 миллионов рублей", - заявил 10 июля 2017 года новый президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на пресс-конференции по случаю ста дней президентства. А Тамара Меаракишвили находится под следствием до сих пор, ей рекомендовано "не высовываться".
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
