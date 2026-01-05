Тамара Меаракишвили

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тамара Меаракишвили – гражданская активистка из Южной Осетии, бывший преподаватель и руководитель Дома детского творчества в Лениногоре, уволенная за свою бескомпромиссную позицию в отношении коррупции. Меаракишвили подвергается преследованиям со стороны прокуратуры за то, что не скрывает своей позиции - дает интервью независимым СМИ и ведет блог. В течение почти шести лет не могла покинуть место пребывания из-за давления силовиков. В декабре 2025 года арестована по подозрению в шпионаже и выдворена в Грузию.

Обвинение в шпионаже

22 декабря 2025 года Тамара Меаракишвили на своей странице в социальных сетях заявила о том, что с завтрашнего дня объявляет голодовку в знак протеста против "произвола власти, полного игнорирования закона о госслужбе, трудового законодательства и своих прав". Вскоре около ее дома в Цхинвали были замечены силовики, которые стучали в дверь и говорили с соседями. Вечером Тамара позвонила друзьям и сообщила, что в её квартиру через балкон проникли неизвестные. После этого связь с ней оборвалась. Многоквартирный дом, в котором Меаракишвили снимает квартиру, был оцеплен силовиками.

В тот же день, сразу после исчезновения Меаракишвили, Генпрокуратура Южной Осетии объявила о возбуждении уголовного дела по статье о шпионаже в отношении гражданки Грузии, не называя имени . По версии силовых структур, она якобы собирала и передавала сведения о стратегически важных объектах республики иностранным СМИ, связанным с грузинскими спецслужбами.

На следующий день стало известно, что Меаракишвили находилась в изоляторе МВД. Она отказалась принимать пищу в знак протеста против задержания и обвинений, которые назвала сфабрикованными. Её состояние и обстоятельства задержания привлекли внимание Тбилиси и грузинских правозащитников.

24 декабря 2025 года Цхинвальский городской суд избрал ей меру пресечения — два месяца в СИЗО . В этот же день прошел обыск в квартире и в доме родителей Тамары Меаракишвили в Ленингоре, были изъяты документы и в частности, диски и переписка Тамары с чиновниками и ведомствами. Грузинские активисты назвали дело политически мотивированным и потребовали вмешательства властей Грузии. Власти Южной Осетии, напротив, заявили, что задержание связано с попытками «дестабилизировать ситуацию в республике».

Адвокат Меаракишвили обжаловал решение о ее аресте, а сама она продолжила голодовку, настаивая на своей невиновности и незаконности действий силовиков. Общественная дискуссия вокруг её дела усилилась, а в соцсетях и медиа всё чаще звучали заявления о том, что обвинение в шпионаже выглядит сфабрикованным и политически мотивированным. Большинство комментаторов не сомневается в том, что реальная причина ее ареста - заявления о коррупции в Ленингорском районе. 26 декабря президент Южной Осетии Алан Гаглоевзаявил, что задержание Меаракишвили связано с попытками "раскачать ситуацию в республике". По его словам, что у следствия имеются "факты и документы, подтверждающие ее причастность к вменяемому обвинению".

29 декабря 2025 года она отказалась также от приема лекарств и воды, перейдя на сухую голодовку. Это произошло после того, как представитель управления исполнения наказаний прокомментировал ее отказ прекращать голодовку словами: "Ничего, одной грузинкой будет меньше". 30 декабря Меаракишвили была госпитализирована, в тот же день ей предъявили официальное обвинение.

31 декабря по решению суда Меаракишвили выдворена из Южной Осетии и доставлена в Грузию. Адвокат сообщил, что не был предупрежден о выдворении подзащитной. Озвученной причиной обвинения Тамары Меаракишвили в шпионаже стало видео с сотовой вышкой. После перевода в больницу ее состояние здоровья из-за сухой голодовки использовали как предлог, чтобы выдворить в Грузию, а причиной назвали отсутствие паспорта Южной Осетии, сообщила она. После выдворения в Грузию активистка заявила, что пока не решила, будет ли обжаловать решение суда, но хочет вернуться на родину, так как с ней связана вся ее жизнь.

2017 – 2024 год. Задержание, уголовные дела и пикеты

16 августа 2017 года Тамара Меаракишвили была задержана силовиками Южной Осетии без объяснений и без ордера. Среди прочего у нее как вещдок был изъят паспорт. Ей предъявили три уголовных обвинения: клевета на партию «Единая Осетия», незаконное получение гражданства Южной Осетии и использование поддельных документов. Поводом для обвинения в клевете стала жалоба члена "Единой Осетии" Спартака Дряева, которого не устроило интервью Меаракишвили, опубликованное 29 апреля 2017 года одним изданием 1 .

В 2018 году посольство Нидерландов в Грузии передало активистке награду «Тюльпан прав человека». В том же году она получила награду от регионального бюро «Фонда Генриха Бёлля». Тамар Меаракишвили была номинирована Народным защитником Грузии на премии ООН и Вацлава Гавела по защите прав человека.

В июле 2019 года Ленингорский районный суд признал Тамару Меаракишвили невиновной в клевете, подделке документов и незаконном получении южноосетинского гражданства. Прокуратура обжаловала это решение и в октябре добилась пересмотра оправдательного приговора Меаракишвили. 12 октября 2022 года Цхинвальская прокуратура возобновила предварительное следствие по тем же трём делам, которые не могла доказать с 2017 года. Суд несколько раз оправдывал ее, но прокуратура каждый раз обжаловала решение суда. Меаракишвили публично заявила, что считает это продолжением политического давления .

16 октября 2022 года суд оправдал Меаракишвили. В декабре 2022 года Меаракишвили была оправдана по всем статьям обвинения, уголовные дела были окончательно прекращены, она была полностью реабилитирована. В течение почти пяти лет Меаракишвили не могла покидать Ахалгори, поскольку её право на передвижение было ограничено следствием. Она находилась под постоянным контролем силовых структур и фактически жила в условиях домашнего ареста. Паспорт, изъятый в августе 2017 года, ей не вернули.

В сентябре 2023 года Тамара Меаракишвили объявила десятидневную голодовку в знак протеста против «бюджетного хаоса и бюджетного бардака». В последний день голодовки, 11 сентября 2023 года, она вышла на одиночный пикет в центре Цхинвала с плакатом «Стоп коррупция». К ней вышел Уполномоченный по правам человека Инал Тасоев и другие чиновники, которые приглашали ее пойти в здание администрации президента и пообщаться там, но она отказалась. Пикет продолжался недолго, присутствующие милиционеры вырвали из рук плакат.

В феврале 2024 года Тамара Меаракишвили объявила голодовку, потребовав от генпрокурора Южной Осетии объяснить решение о назначении прокурором Ленингорского района Давида Гурциева, который преследовал ее в рамках уголовного дела о клевете. Спустя три дня Меаракишвили прекратила протест, не добившись отмены решения о назначении Гурциева.

Деятельность в 2016 году

Тамара Меаракишвил была номинирована на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2016" за то, что обнародовала факты, которые принято скрывать.

Она не привыкла скрывать своего мнения – 21 апреля 2016 года она рассказала 2 о том, что единственное в Лениногоре промышленное предприятие, пивной завод, растаскивают на металлолом. Спустя месяц после интервью за Тамарой пришли из прокуратуры, причем вызов передали через престарелых родителей. За второе полугодие 2016 года активистку вызывали в прокуратуру шесть раз, причем без повестки, якобы для дачи объяснений. Четыре раза из шести – из-за общения с изданием. Один раз Тамару вызывали из-за комментария в блоге президента Южной Осетии Леонида Тибилова по поводу употребления молодежью наркотиков, другой раз – по поводу якобы "клеветы" на главу района Алексея Босикова.

"Пришел следователь Ленингорской прокуратуры Давид Гурциев и сказал, что для меня лучше, если я скоро приеду и буду с ними сотрудничать. Он моим родителям сказал, чтобы я до 30 мая вернулась в район. Вообще, странно, что он упомянул: "что она хочет от Босикова". Что я могу хотеть от Босикова? Он глава района, и за все, что у нас происходит (специально не хочу сказать "творится"), он отвечает".

Кроме того, в ответ на критику со стороны Меаракишвили Алексей Босиков заявил, что у нее фальшивый паспорт. Давление со стороны властей не испугало Тамару и по-прежнему регулярно задает на своих страницах в социальной сети острые вопросы республиканским чиновникам. Она спрашивала в 2016 году, куда были потрачены 12 миллионов рублей бюджета Ленингорского района, почему в районе нет больницы, часто отключают электричество, почему люди бегут обратно в Грузию – по данным Тамары Меаракишвили, в Ленингорском районе, когда-то населенном и богатом, знаменитом фруктовыми садами, осталось всего двести школьников 3 .

"Существует ли работа на полштата? У нас, к примеру, на "полштата" учатся школьники, – договариваются с учителем, ходить в определенные дни. Бывает, всего два дня в неделю, это касается и первоклашек. Также родитель сам договаривается с учителем об его гонораре. Сами же учителя и вовсе водят своих детей в другие города, мол, тут уровень низкий. Есть конкретные факты, имена и фамилии. Кроме того, что это очевидная коррупция, лет через пять мы и вовсе останемся без школ, таковы дела", - написала Меаракишвили в блоге в Facebook* .

Биография

Тамара Меаракишвили родилась в 1976 году в Ленингоре (Ахалгори), в Южной Осетии Грузинской ССР. Она закончила педагогический университет в 1990 году и работала директором Ленингорского детского Дома творчества. Работу свою она очень любила, но была уволена из-за нежелания замалчивать острые социальные проблемы. Первое интервью, за которое ее начали вызывать прокуратуру, она дала в 2014 году, и оно сразу стало знаменитым 4 .

В интервью женщина не побоялась рассказать о жизни в Южной Осетии: "У нас нет спорта, культуры, цивилизации, например, чтобы хоть раз в неделю у нас был показ кино. В нашей больнице есть, например, родильное отделение, но мне не нравится, что в течение пяти лет здесь не родился ни один ребенок … Люди не чувствуют себя здесь защищенными. Целый год я боролась. Как меня ни оскорбляли, ни издевались, я умоляла, чтобы мне дали паспорт Южной Осетии… мне пришлось ругаться, получить оскорбления и издевки, прежде чем смогла получить документ. В первую очередь, я жалею о том, что не чувствую здесь себя защищенной. Закон – это беспредел, потому что недавно был случай, когда хотели изнасиловать двух девушек, и один из насильников оказался милиционером, которого отпустили через два дня, а на эту шумиху никто не отреагировал".

Тамара была одним из немногих жителей Ленингорского района, кто не стал оформлять себе у грузинских властей статус внутренне перемещенного лица. Свое решение она объяснила так: "Пусть это и дополнительные деньги при нашей нищете, но сам этот факт статуса "беженца" у себя дома для меня оскорбителен" .

После интервью, а также попытки встретиться с президентом Тибиловым, чтобы рассказать о бедственном положении Дома творчества, Тамару уволили. Пытались уволить за финансовые нарушения – их не оказалось, тогда уволили за опоздание (общественный транспорт в районе отсутствует в принципе, а работать приходиться в нескольких местах, чтобы выжить) . Пришлось бывшему преподавателю заниматься рукоделием – Тамара делает вязанные вещи на продажу.

Увольнение с работы позволило активистке действовать более свободно – она перестала скрывать свое мнение, и начала писать в разных изданиях и социальных сетях о коррупции и разрухе в республике. Наказание не заставило себя ждать – помимо вызовов в прокуратуру из-за интервью, Тамару похищали, по мнению родителей и друзей, сотрудники югоосетинского ФСБ. На активистку завели уголовное дело по жалобе главы регионального отделения партии "Единая Осетия" Спартака Дряева . Тамару обвинили в клевете на "Единую Осетию" – правозащитники полагают, что причиной стала критика команды вновь избранного президента, приготовившейся занять связанные с распределением бюджета посты 5 .

По словам Тамары, следователи угрожали ей, всячески унижали. На одном из допросов у нее отобрали все личные вещи: "Я подозреваюсь в совершении уголовного преступления, но нахожусь на свободе. Зато арестованы мои личные вещи – губная помада, спицы и нитка для вязания, жвачка, сумка, солнечные очки, лекарство... Я сижу в собственной квартире и не могу определится, во сне это происходит или наяву?" .

Несмотря на заступничество правозащитников и представителей международных организаций, уверенных в полной невиновности Меаракишвили, обвинения с активистки до сих пор не сняты. Правозащитная организация Amnesty International сочла уголовное преследование Меаракишвили вопиющим нарушением права на свободное выражение своего мнения. "Прокурор сказал, что я очерняю наш район на разных сайтах и что я должна нести ответственность за это. А заявитель Спартак Дряев сказал, что ему было плохо из-за моих публикаций. Но при этом он говорит, что ему было плохо в сентябре. И это из-за материала, который вышел в апреле. А дело возбудили в августе. И только в сентябре ему стало плохо" .

"Пивзавод в Ленингорском районе простаивает уже семь лет. Дорогое оборудование расхищено, а производственные помещения пришли в запустение. Завод будет реанимирован к концу этого года, нашелся частный инвестор, который вложит в запуск предприятия 50 миллионов рублей", - заявил 10 июля 2017 года новый президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на пресс-конференции по случаю ста дней президентства. А Тамара Меаракишвили находится под следствием до сих пор, ей рекомендовано "не высовываться" 6 .

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

