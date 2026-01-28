×

05:20, 28 января 2026

Меаракишвили рассказала о визите силовиков к родителям

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тамара Меаракишвили обратилась к первому замруководителя Администрации президента России Сергею Кириенко и рассказала, что к ее родителям в Ленингоре пришли силовики, забрали у них телефоны и провели обыск.

Как писал "Кавказский узел", в середине января 2025 года активистка Тамара Меаракишвили направила кассационную жалобу на решение Цхинвальского городского суда о выдворении ее в Грузию. 26 января она сообщила о давлении на ее родителей.

22 декабря 2025 года Генпрокуратура Южной Осетии сообщила, что в отношении гражданки Грузии возбуждено уголовное дело о шпионаже. По версии силовиков, Меаракишвили, находясь в Южной Осетии, собирала и передавала информацию о стратегически важных объектах. 31 декабря по решению суда Меаракишвили выдворена из Южной Осетии и доставлена в Грузию. Адвокат сообщил, что не был предупрежден о выдворении подзащитной. 3 января Меаракишвили заявила, что пока не решила, будет ли обжаловать решение суда, но хочет вернуться на родину.

Тамара Меаракишвили записала 27 января видеообращение на имя первого заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко. В нем она заявила, что 27 января в дом к ее родителям в Ленингоре пришли сотрудники силовых структур и забрали у них телефоны.

«Недавно на меня возбудили уголовное дело и выдворили из республики. Беспредел в отношении меня и моей семьи продолжается. Сегодня (27 января) к моим родителям в Ленингоре пришли неизвестные для меня люди, у них забрали телефоны и провели обыск. Это без возбуждения уголовного дела. Я не знаю, в рамках чего они проводили этот обыск», - заявила она в обращении.

Также Меаракишвили напомнила, что несколько дней назад к ее родителям уже приходили, их увезли на машине скорой помощи в больницу, «чтобы обследовать». Она потребовала не вмешиваться в жизнь ее родителей.

Меаракишвили считает, что за всем этим стоит президент Южной Осетии Алан Гаглоев и обвинила его в давлении на ее семью. «Он стал действовать против меня, потому что я обнародовала коррупционные схемы, в которых замешаны его чиновники в нашем районе. Все мои высказывания основаны на разных проверках контрольно-счетной палаты как Южной Осетии, так и России», - заявила она, которая попросила Кириенко повлиять на Алана Гаглоева, чтобы преследование ее родных прекратилось.

Корреспонденту "Кавказского узла" Меаракишвили рассказала, что не может связаться с родителями. «Я не знаю, что с ними сейчас, как они. Мне сказали на условиях анонимности, что в доме проводили и обыск. Больше я узнать не могу, так как люди боятся пойти и узнать, чтобы сообщить мне. Конечно, все очень запуганы после того, что сделали и делают со мной», - сказала она.

Автор: Зарина Санакоева

источник: корреспондент "Кавказского узла"

