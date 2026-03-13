Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за повторное оставление части

Военный суд в Нальчике приговорил к четырем годам колонии Астемира Кошеева, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации. Ранее он уже был осужден по той же статье условно.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий по фамилии Кошеев 10 марта был признан виновным по части 3.1 статьи 337 УК РФ (предусматривает до 7 лет лишения свободы), сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Кошеев без уважительных причин 4 декабря 2025 года, "в период мобилизации", самовольно оставил место службы в Моздоке. С этого дня и до 22 декабря он "проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", а 22 декабря добровольно пришел в военный следственный отдел в Нальчике, говорится в публикации.

В ноябре 2025 года подсудимый уже был осужден по той же статье и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

В суде Кошеев признал вину полностью. "Подсудимому назначено окончательное наказание по совокупности приговоров в виде реального лишения свободы на срок четыре года в исправительной колонии общего режима", - отмечается в сообщении.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый - Астемир Кошеев. Дело поступило в суд 2 марта, и на заседании 10 марта был вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".