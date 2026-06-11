Правозащитники выступили против поправок в Конституцию Кабардино-Балкарии

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Исключение из Конституции Кабардино-Балкарии положений о гарантиях целостности и территориальной неприкосновенности, а также о полномочиях главы КБР по сохранению территориальной целостности республики ставит под угрозу будущее республики, заявили правозащитники.

Правозащитники направили коллективное заявление главе и депутатам Кабардино-Балкарии. Они выступают против требования прокуратуры об исключении из Конституции республики положений о гарантиях целостности и территориальной неприкосновенности республики, а также о полномочиях главы КБР по обеспечению безопасности и территориальной целостности КБР.

"3 июня 2026 года Парламент КБР принял к рассмотрению протест, внесённый прокуратурой республики в конце марта текущего года. Речь идёт об исключении частей 2 и 3 статьи 5, а также частей 1 и 2 статьи 78 и части 1 статьи 80 Конституции КБР. Полагаем, что принятое Парламентом решение является глубоко ошибочным и опасным для будущего Кабардино-Балкарской Республики как субъекта Российской Федерации. Мы настаиваем на сохранении конституционных гарантий государственности и территориальной целостности республики. Протест прокуратуры КБР игнорирует прямые нормы Конституции Российской Федерации. В частности, часть 2 статьи 5 Конституции РФ гласит: «Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство». Это означает, что сама Конституция РФ признаёт республику государством, а потому закрепление в Конституции КБР понятий «государственность», «глава государства» и «территориальная целостность» является не только допустимым, но и необходимым для развития федеративных отношений", - подчеркнули правозащитники.

Утверждение надзорного органа о том, что защита безопасности и целостности государства относится исключительно к полномочиям Президента Российской Федерации, представляет собой подмену понятий. Президент РФ обеспечивает территориальную целостность Российской Федерации как единого федеративного государства, однако это не исключает права субъектов Федерации закреплять в своих конституциях гарантии территориальной целостности как неотъемлемой части единого государства, считают они.

Если из Основного закона республики исчезнет норма о неприкосновенности её территории, федеральный центр получит юридическую возможность изменять границы КБР в одностороннем порядке — без учёта мнения её многонационального народа

"Исключение из Конституции КБР положений, закрепляющих принцип территориальной целостности, — самый разрушительный аспект предлагаемых поправок. Если из Основного закона республики исчезнет норма о неприкосновенности её территории, федеральный центр получит юридическую возможность изменять границы КБР в одностороннем порядке — без учёта мнения её многонационального народа. Такое развитие событий способно привести к следующим последствиям: передача территорий, где веками живут кабардинцы, балкарцы и другие народы, соседним субъектам РФ; упразднение или перекройка исторически сложившихся национальных районов под видом «интересов Федерации»; утрата республикой последнего конституционного щита от произвольного изменения её территориального устройства по усмотрению федерального центра", - подчеркнули авторы заявления, отметив, что это вопрос "существования республики как национально-территориальной общности".

Они указали, что договорная модель федеративного устройства 1992 года, лежащая в основе Конституции КБР, системно демонтируется. "Мы призываем остановить этот процесс, пока ещё есть возможность. Идёт последовательная унитаризация страны, что фактически противоречит принципам федеративного устройства и грозит безопасности и целостности самой Федерации. Подобные непродуманные шаги, ущемляющие национальные интересы народов, неизбежно приведут к росту сепаратистских настроений, что, безусловно, не в интересах российского государства", - говорится в заявлении.

Мы не призываем к конфронтации с федеральным центром, а требуем сохранения минимальных конституционных гарантий, позволяющих нам быть не просто республикой на бумаге, а полноценным субъектом Федерации, как это закреплено в Конституции Российской Федерации

По словам его авторов, с учетом того, что Кабардино-Балкария – республика с двумя титульными народами, на протяжении десятилетий конституционная формула «государственность, целостность, глава республики как гарант» служила основой межнационального согласия.

"Исключение этих символов воспринимается не иначе, как отказ федерального центра от гарантий, данных народам КБР при подписании Федеративного договора, и как сигнал о том, что мнение республики о своей территории больше не имеет значения. Мы не призываем к конфронтации с федеральным центром, а требуем сохранения минимальных конституционных гарантий, позволяющих нам быть не просто республикой на бумаге, а полноценным субъектом Федерации, как это закреплено в Конституции Российской Федерации. Категорически выступаем против исключения из Конституции КБР ключевых положений, касающихся государственности и территориальной целостности", - говорится в заявлении.

Сохранение оспариваемых прокуратурой конституционных положений, является необходимым условием реализации принципов федерализма,отметили авторы документа, призвав депутатов парламента не принимать внесённый прокуратурой КБР протест.

Под заявлением подписались председатель Кабардино-Балкарского отделения «Российская Ассоциация жертв политических репрессий» Маркс Шахмурзов, председатель Кабардино-Балкарского отделения партий «Яблоко» Хаким Кучмезов, председатель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков, заслуженный архитектор КБР Музариб Бжахов, общественный деятель Исмел Мешев, кандидат исторических наук Заурбек Кожев, художник Заудин Токов, общественные деятели Мухамед Берхамов, Азамат Шорманов и журналист, главный редактор канала «Сделано в КБР» Алим Пшибиев.

Как писал "Кавказский узел", 27 октября 2022 года парламент Дагестана принял поправки в Конституцию республики, в том числе и те, которые сняли с главы республики обязанность соблюдать территориальную целостность Дагестана.

Обсуждение поправок в Конституцию проходило в Дагестане в напряженной атмосфере взаимных упреков, как со стороны противников изменений, так и со стороны властей. 25 октября 2022 года возглавлявший тогда Дагеста Сергей Меликов подверг критике активистов, выступающих против поправок, заявив, что "отдельные граждане, которые называют себя общественниками и якобы радеют о целостности республики, сами создают почву для разобщения дагестанцев".