Парламент Дагестана принял поправки в Конституцию республики

27 октября 2022, 11:07

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Большинством голосов нацсобрание приняло поправки в Конституцию республики. Не поддержали поправки четверо депутатов.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня нацсобрание Дагестана обсуждает проект изменений в Конституцию республики. К зданию парламента стянуты дополнительные силы полиции. Обсуждение поправок в республике проходило в напряженной атмосфере взаимных упреков, как со стороны противников изменений, так и со стороны властей. Противники поправок анонсировали митинг в день обсуждения законопроекта, но получили отказ мэрии. Глава Дагестана и спикер парламента обвинили в провокациях активистов, выступающих против изменений Конституции.

Депутаты Народного собрания Дагестана большинством голосов сегодня одобрили поправки в Конституцию республики. За проголосовали 74 депутата, против – 2, воздержались – 2. Прямая трансляция заседания Народного собрания ведется на его YouTube-канале.

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