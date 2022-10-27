27 октября 2022, 11:07

Парламент Дагестана принял поправки в Конституцию республики

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Большинством голосов нацсобрание приняло поправки в Конституцию республики. Не поддержали поправки четверо депутатов.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня нацсобрание Дагестана обсуждает проект изменений в Конституцию республики. К зданию парламента стянуты дополнительные силы полиции. Обсуждение поправок в республике проходило в напряженной атмосфере взаимных упреков, как со стороны противников изменений, так и со стороны властей. Противники поправок анонсировали митинг в день обсуждения законопроекта, но получили отказ мэрии. Глава Дагестана и спикер парламента обвинили в провокациях активистов, выступающих против изменений Конституции.

Депутаты Народного собрания Дагестана большинством голосов сегодня одобрили поправки в Конституцию республики. За проголосовали 74 депутата, против – 2, воздержались – 2. Прямая трансляция заседания Народного собрания ведется на его YouTube-канале.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Журналисты отметили важность общественного обсуждения поправок в Конституцию Дагестана", "Аналитики оценили риски Меликова в решении вопроса о границе с Чечней", "Аналитики указали на ключевую роль Кремля в демаркации между Чечней и Дагестаном".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

27 октября 2022, 11:00

  • Журналисты оценили как провал работу властей по обсуждению поправок в Конституцию Дагестана

    Никто из чиновников не смог выстроить внятный диалог с жителями республики, считает Идрис Юсупов. Ни глава республики, ни его пресс-служба вовремя не ответили на часто задаваемые активистами вопросы, отметил Милрад Фатуллаев. Команда Сергея Меликова, которая отвечает за информационную работу, провалили ее, считает Гаджимурад Сагитов. Разнообразная критика поправок в Конституцию Дагестана, прозвучавшая со стороны активистов и жителей республики, нанесла ущерб властям в целом и Сергею Меликову в частности, считает Магомед Магомедов.

27 октября 2022, 10:24

27 октября 2022, 09:36

27 октября 2022, 08:58

27 октября 2022, 08:08

  • Игорь Паскарь оказался в строгой изоляции в СИЗО после ареста

    После ареста житель Ростовской области Игорь Паскарь, который бросил "коктейль Молотова" в здание ФСБ, был помещен в подконтрольный этой спецслужбе СИЗО-5 в Краснодаре, и ему не было передано ни одного письма. Сейчас Игорь Паскарь переведен в СИЗО-1, где условия изоляции не такие строгие, сообщили правозащитники.

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