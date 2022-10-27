Здание парламента Дагестана, фото: пресс-служба нацсобрания Дагестана.

27 октября 2022, 09:36

Охрана Нацсобрания усилена перед голосованием о поправках в Конституцию Дагестана

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дополнительные наряды полиции стянуты к зданию Народного собрания в Махачкале, депутаты которого сегодня рассмотрят поправки в Конституцию, в том числе и те, которые снимают с главы республики обязанность соблюдать территориальную целостность Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 октября аналитики отметили, что против поправок в Конституцию Дагестана выступили как провластные НКО, так и организации, которые можно назвать оппозиционными. По их мнению, протест против изменения Конституции объединил разнородные силы в республике.

30 июня депутаты парламента Дагестана в первом чтении приняли законопроект о поправках в Конституцию, в том числе те, которые снимают с главы республики обязанность соблюдать территориальную целостность Дагестана. Перед сессией парламента представители общественных организаций указали на недопустимость принятия проекта закона в этом виде. 22 октября участники дискуссии в Махачкале призвали депутатов отклонить поправки в Конституцию.

В 10.00 мск в Махачкале начнется заседание Народного собрания Дагестана (парламент республики, – прим. "Кавказского узла"). Депутаты в том числе будут рассматривать поправки в Конституцию республики, которые снимают с главы республики обязанность соблюдать территориальную целостность Дагестана. Ожидается выступление главы республики Сергея Меликова.

Из-за того, что поправки в Конституцию вызвали большой резонанс в обществе, силовики работают в усиленно режиме. В частности, усилена дополнительными нарядами полиции площадь Махачкалы, установлены по периметру рамки металлодетекторов, сообщила сегодня в своем Telegram-канале газета "Черновик".

Члены фракций "Единая Россия" поддержали проект закона "О поправках к Конституции Республики Дагестан". Спикер парламента Дагестана Заур Аскендеров заявил, что поправки не несут угрозы территориальной целостности Дагестана, сказано в сообщении, опубликованном 26 октября на сайте Народного собрания Дагестана.

Также поправки к Конституции Дагестана поддержала "Справедливая Россия". "После обсуждения депутаты согласились с необходимостью внесения поправок", – сказано в другом сообщении, опубликованном 26 октября на сайте Народного собрания Дагестана.

Напомним, 24 октября представителей общественных организаций и независимых СМИ не пустили на слушания поправок в Конституцию, которые в формате круглого стола прошли в министерстве по делам национальностей. Не менее ста человек вышли на стихийный сход, требуя от властей разъяснить суть поправок. На круглом столе противники поправок смогли высказать свою позицию на обсуждении, но не добились результатов. При этом власти не пустили на слушания большинство активистов, так как полемика могла оказаться не в пользу властей, слушания носили формальный характер, и последнее слово будет за Народными собранием, указали дагестанские журналисты и активисты.

Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Журналисты отметили важность общественного обсуждения поправок в Конституцию Дагестана", "Аналитики оценили риски Меликова в решении вопроса о границе с Чечней", "Аналитики указали на ключевую роль Кремля в демаркации между Чечней и Дагестаном".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

27 октября 2022, 08:58

27 октября 2022, 08:08

  • Игорь Паскарь оказался в строгой изоляции в СИЗО после ареста

    После ареста житель Ростовской области Игорь Паскарь, который бросил "коктейль Молотова" в здание ФСБ, был помещен в подконтрольный этой спецслужбе СИЗО-5 в Краснодаре, и ему не было передано ни одного письма. Сейчас Игорь Паскарь переведен в СИЗО-1, где условия изоляции не такие строгие, сообщили правозащитники.

27 октября 2022, 07:10

  • Астраханцы раскритиковали власти за некачественный ремонт дорог

    Власти Астрахани отчитались о ремонте проезжей части на Новом и Старом мостах. Из-за низкого качества асфальта ухабы на этих двух мостах появляются спустя короткое время после ремонта, отметили астраханцы в соцсети. Они призвали чиновников делать ремонт дорог по ГОСТу.

27 октября 2022, 06:14

27 октября 2022, 05:17

  • Родные жертв теракта на Дубровке заявили о недоверии следствию

    Бывшим заложникам и родственникам погибших в Театральном центре на Дубровке за прошедшие 20 лет не предоставили никакой информации о ходе следствия и его результатах, поэтому надеяться на полноту и объективность расследования не приходится, заявили участники памятного мероприятия в Москве.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи