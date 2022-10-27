Охрана Нацсобрания усилена перед голосованием о поправках в Конституцию Дагестана

27 октября 2022, 09:36

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Дополнительные наряды полиции стянуты к зданию Народного собрания в Махачкале, депутаты которого сегодня рассмотрят поправки в Конституцию, в том числе и те, которые снимают с главы республики обязанность соблюдать территориальную целостность Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 октября аналитики отметили, что против поправок в Конституцию Дагестана выступили как провластные НКО, так и организации, которые можно назвать оппозиционными. По их мнению, протест против изменения Конституции объединил разнородные силы в республике.

30 июня депутаты парламента Дагестана в первом чтении приняли законопроект о поправках в Конституцию, в том числе те, которые снимают с главы республики обязанность соблюдать территориальную целостность Дагестана. Перед сессией парламента представители общественных организаций указали на недопустимость принятия проекта закона в этом виде. 22 октября участники дискуссии в Махачкале призвали депутатов отклонить поправки в Конституцию.

В 10.00 мск в Махачкале начнется заседание Народного собрания Дагестана (парламент республики, – прим. "Кавказского узла"). Депутаты в том числе будут рассматривать поправки в Конституцию республики, которые снимают с главы республики обязанность соблюдать территориальную целостность Дагестана. Ожидается выступление главы республики Сергея Меликова.

Из-за того, что поправки в Конституцию вызвали большой резонанс в обществе, силовики работают в усиленно режиме. В частности, усилена дополнительными нарядами полиции площадь Махачкалы, установлены по периметру рамки металлодетекторов, сообщила сегодня в своем Telegram-канале газета "Черновик".

Члены фракций "Единая Россия" поддержали проект закона "О поправках к Конституции Республики Дагестан". Спикер парламента Дагестана Заур Аскендеров заявил, что поправки не несут угрозы территориальной целостности Дагестана, сказано в сообщении, опубликованном 26 октября на сайте Народного собрания Дагестана.

Также поправки к Конституции Дагестана поддержала "Справедливая Россия". "После обсуждения депутаты согласились с необходимостью внесения поправок", – сказано в другом сообщении, опубликованном 26 октября на сайте Народного собрания Дагестана.

Напомним, 24 октября представителей общественных организаций и независимых СМИ не пустили на слушания поправок в Конституцию, которые в формате круглого стола прошли в министерстве по делам национальностей. Не менее ста человек вышли на стихийный сход, требуя от властей разъяснить суть поправок. На круглом столе противники поправок смогли высказать свою позицию на обсуждении, но не добились результатов. При этом власти не пустили на слушания большинство активистов, так как полемика могла оказаться не в пользу властей, слушания носили формальный характер, и последнее слово будет за Народными собранием, указали дагестанские журналисты и активисты.

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