Дагестанские журналисты и активисты сочли фикцией слушания о поправках в Конституцию

25 октября 2022, 13:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти не пустили на общественные слушания о поправках в Конституцию независимые СМИ и большинство активистов, так как полемика могла оказаться не в их пользу. Слушания носят формальный характер, и являются имитацией демократии, и последнее слово будет за Народными собранием, считают дагестанские журналисты и активисты.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 октября представителей общественных организаций и независимых СМИ не пустили на слушания поправок в Конституцию Дагестана, которые в формате круглого стола прошли в министерстве по делам национальностей. Не менее ста жителей Махачкалы вышли на стихийный сход к зданию парламента республики. Активисты, выступающие против снятия с главы республики ответственности за территориальную целостность Дагестана, смогли высказать свою позицию на обсуждении, но не добились никаких результатов. Они настаивают на встрече с главой республики.

30 июня депутаты парламента Дагестана в первом чтении приняли законопроект о поправках в Конституцию, в том числе те, которые снимают с главы республики обязанность соблюдать территориальную целостность Дагестана. Перед сессией парламента представители общественных организаций указали на недопустимость принятия проекта закона в этом виде. 22 октября участники дискуссии в Махачкале призвали депутатов отклонить поправки в Конституцию.

Ограничение входа для активистов и журналистов независимых изданий на вчерашнее мероприятие показало формальный характер круглого стола, а само мероприятие было направлено на снижение "накала вопросов", считает заместитель главного редактора газеты "Черновик" Магомед Магомедов. "Участниками там были депутаты, представители государственных СМИ, люди, занимающие односложную позицию по вопросу – являются сторонниками внесения поправок в конституцию. Общественники, которые имели альтернативную точку зрения изначально, оказались в меньшинстве. Их только 5-6 человек в зал допустили для имитации демократии", – рассказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что присутствие независимых СМИ не входило в планы инициаторов мероприятия.

Журналист отметил, что сам круглый стол и результаты этого мероприятия "процедурно" не могут ни на что влиять, а всего лишь являются обменом мнениями. "Потому что все формальности, которые должно было сделать Народное собрание Дагестана, оно все эти формальности сделало. Народное собрание все законопроекты уже подготовило. Вопрос поставлен в план работы на 27 октября. И уже там будет решаться вопрос", – сказал Магомедов.

Он отметил, что неизвестным остается то, как именно проголосуют депутаты за эти поправки. Магомедов напомнил, что законопроект рассматривается во втором чтении и "многое сейчас зависит от позиции депутатов".

Снятие ограничений на пребывание главы Дагестана на посту более двух сроков, не принесет ничего хорошего для республики, полагает он. "Это означает, что наша республика своими собственными руками вырастит очередного Магомедали Магомедова", – пояснил журналист.

Он напомнил, что Магомедов находился на посту руководителя республики в течение 12 лет. Под конец срока Магомедова на посту руководителя Дагестана, жители республики проводили многочисленные митинги и акции протеста с требованием отставки Магомедова. В 2005 году Магомедов ушел в отставку, а сама республика на том момент находилась в тяжелом социально-экономическом и политическом положении. "Мы рискуем повторить этот путь. Если федеральному центру, если нынешнему руководству Дагестана и тем, кто будет принимать решение, это нужно. Видимо, мы снова повторим эту историю", – сказал Магомед Магомедов.

По мнению Магомедова, Конституция Дагестана принимается не для решения "сиюминутных вопросов". "Данный документ должен быть некими скрепами для всей республики, для того, чтобы определять ее развитие на очень долгие годы. Вообще Конституция как закон не подразумевает регулярное частое вмешательство в него. Это закон, который должен работать в течение десяти, пятнадцати, двадцати и желательно пятидесяти лет", – сказал Магомедов.

При этом он допустил, что границы Дагестана могут измениться. "Сегодня именно такой момент, что границы могут легко измениться и за это никто ответственности нести не будет", – отметил журналист.

В начале июня 2020 года землемеры чеченской стороны установили на приграничных с Гумбетовским районом Дагестана землях колышки для вырисовывания границы. После этого спикер чеченского парламента Магомед Даудов призвал руководство Дагестана завершить демаркацию границы. Власти Дагестана проигнорировали это заявление, несмотря на резкий тон высказываний Даудова, заявившего, что уточнение границы инициировано именно дагестанской стороной. В начале июня 2021 года замглавы Минимущества Дагестана Хабиб Джанаев признал, что на границе Чечни и Дагестана есть спорные участки, судьбу которых необходимо решать путем переговоров, а глава ведомства Заур Эминов указал, что границы должны быть условными, хоть они и нуждаются в юридическом закреплении. Чеченская сторона готова приступить к переговорам в любое время, отреагировал на эти заявления спикер заксобрания Чечни Магомед Даудов. Руководство Дагестана заморозило работу по уточнению границы с Чечней, но обязано будет выполнить требование федерального закона о госрегистрации недвижимости и решить вопрос до конца 2021 года, указал юрист.

Магомед Магомедов пояснил, что при снятии ответственности с главы Дагестана за территориальную целостность республики ответственность будет "распылена" между депутатами республиканского парламента. "Если снимается ответственность с главы республики, то за это [за территориальную целостность республики] ответственность должен нести кто-то другой. И, получается, что это будет некая коллективная ответственность, распыленная между депутатами Народного собрания, потому что нормативные акты, касающиеся изменения границ, в любом случае будут принимать они", – отметил Магомедов.

Что именно происходит с уточнением границ Дагестана с Чечней неизвестно, так как процессы эти заморожены и засекречены, отметил Магомедов.

Власти республики были заинтересованы в том, чтобы провести 24 октября слушания в закрытом режиме, так как полемика в ходе обсуждения могла оказаться не в пользу власти, считает главный редактор "Нового дела" Гаджимурад Сагитов.

При таком формате на мероприятие допустили нескольких общественных деятелей, которые остались в меньшинстве, так как при малом количестве активистов "становится проще их заболтать", отметил он.

По мнению Сагитова, инициатива о снятии ограничения на пребывание главы республики на посту более двух сроков не является инициативой Сергея Меликова, данная инициатива принадлежит Кремлю. Журналист считает, что поправка, снимающая с главы региона ответственность за соблюдение территориальной целостности республики, напрямую не связана с процессами по уточнению границ между Дагестаном и Чечней, а также спорных моментов, возникающих в ходе этих процессов. Однако процессы уточнения границ между Дагестаном и Чечней являются сложными, и это вызывает опасения среди жителей республики, отметил Сагитов.

"Проблемы и вопросы чеченско-дагестанских границ являются сложными, и вот они пугают наших земляков", – сказал Гаджимурад Сагитов корреспонденту "Кавказского узла". Он добавил, что эти сложности являются катализатором протестного настроя дагестанцев.

Само помещение, где проводилось мероприятие, не было приспособлено для большого количества людей, которые планировали прийти на него и выступить, отметил главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. "Инициаторы мероприятия посчитали, что <небольшого> количества независимых экспертов будет достаточно", – сказал Фатуллаев корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист также обратил внимание на то, что на мероприятии отсутствовали представители независимых республиканских СМИ, так журналистам изданий "Черновик", "Новое дело", РИА "Дербент" приглашений не поступало.

Однако полностью закрытым круглый стол назвать нельзя, несколько представителей общественных организаций были допущены на мероприятие, среди них Фатуллаев назвал Шамиля Хадулаева, Деньгу Халидова. "Достаточно присутствия даже этих двух общественных деятелей, чтобы позицию общественности довести до участников этого круглого стола. <…> Отсутствие независимых СМИ только добавило ненужный ажиотаж для представителей власти", – пояснил Фатуллаев.

Снятие ограничений о пребывании главы республики на посту более двух сроков подряд является инициативой Кремля и общероссийской тенденцией, а не желанием самого Меликова, считает Фатуллаев. "Я думаю, что подобную тенденцию федеральный центр старается выдержать во всех регионах Российской Федерации", – сказал он.

По мнению журналиста, любые изменения региональных конституций не проходят без ведома администрации президента. Также Фатуллаев не связывает поправку снимающую ответственность с главы республики обязанность соблюдать территориальную целостность республики с противоречиями касательно территорий на границе Чечни и Дагестана и определением границ между двумя республиками.

Административная граница между республиками не уточнена. После установления точных административных границ между республиками путем подписания соответствующих договоров, и когда парламенты двух республик утвердят эти границы, после этого изменение этих границ возможно только посредством референдума в обеих республиках, отметил журналист. "Глава республики здесь ни причем совершенно. Он не может нести ответственность за целостность республики. За целостность республики, за изменение ее границ ответственность несет посредством референдума дагестанский народ", – сказал Фатуллаев.

Если активистам не удастся добиться встречи с Меликовым и убедить его снять пункт об отсутствии ответственности главы республики за территориальную целостность Дагестана, и в итоге поправки будут приняты Народным собранием республики, то активисты будут планировать созыв Съезда народов Дагестана, заявил сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа Деньга Халидов.

"Если Меликов не прислушается, если парламент примет решение, то будем работать над созывом съезда народов Дагестана",– сказал Халидов корреспонденту "Кавказского узла".

При принятии соответствующих поправок правильным было бы созвать съезд народов Дагестана, считает активист Муслим Гасангусейнов. "Я думаю, что самое правильное – это всенародный съезд в первую очередь для всего дагестанского объединения. Еще раз чтобы подтвердить единство, братство сплоченность. Обсудить все вопросы и проблемы и высказать то, что касается жизненно важных, первостепенных вопросов, чтобы дагестанский народ четко выразил свои позиции: братство, единство, сплоченность и территориальная целостность",– сказал Гасангусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

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