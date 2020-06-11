Даудов назвал демаркацию границы инициативой Дагестана

Предложение определить границы было высказано именно дагестанской стороной, заявил спикер чеченского парламента Магомед Даудов, связав эту инициативу с территориальными претензиями к Чечне.

Как сообщал "Кавказский узел", спикер чеченского парламента Магомед Даудов 3 июня призвал руководство Дагестана завершить демаркацию границы, чтобы не провоцировать конфликт между жителями двух республик. Накануне этого заявления стало известно, что землемеры чеченской стороны установили на приграничных с Гумбетовским районом землях колышки для вырисовывания границы. Возобновление демаркации границы между Чечней и Дагестаном может привести к конфликтам, предупредили опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

Спорные земли на границе Ножай-Юртовского района Чечни и Гумбетовского района Дагестана используются сельчанами для сезонного выпаса мелкого рогатого скота. Между чабанами из Чечни и Дагестана, которые пасут отары на отгонных землях, конфликты не возникали , заявили жители Ножай-Юртовского района. При этом они настаивают, что спорные земли всегда принадлежали Чечне.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что "насчет границ [с Дагестаном] все, слава Богу, хорошо". "Это все начали не мы, с того дня, как это началось, полгода - год назад. Говорю это, чтобы мои соплеменники поняли. Мы с ними (с Дагестаном. - Прим. "Кавказского узла") не должны никакие границы определять. Граница у нас уже есть, есть такое понятие, как «координатное описание». Это они пришли к нам со словами «мы бы хотели с вами работать», а не мы к ним. А когда работа уже началась, они поняли, что наш глава не позволит им ничего говорить, что мы хозяева своей земли. И они молча закрыли этот вопрос", - перевел корреспондент "Кавказского узла" с чеченского языка слова Даудова, сказанные им в прямом в Instagram 8 июня

Даудов не конкретизировал, кто конкретно обращался к властям Чечни с предложением "работать" над определением границы.

По словам Даудова, "недавно" в Ножай-Юртовском районе произошел конфликт между разводчиками лошадей, которых спикер парламента Чечни обозначил как "наши друзья", и пастухами.

"Они позвонили главе Ножай-Юртовского района, и сказали: «Мы хотели встретиться завтра в два в одном месте. Приезжайте и вы туда, пожалуйста». Этот глава позвонил мне и все объяснил - что, мол, его коллега с района ему звонил. Я доложил ситуацию нашему главе и позвал соответствующих специалистов. Когда они (представители дагестанской стороны. - Прим. "Кавказского узла") пришли, мы им сказали: «Смотрите, это наша территория, хотите вы этого или нет. Мы не позволим шутить с этим. Это все наши документы, копии этих документов держите вы. Можете поехать в столицу или к каким хотите специалистам, но по всем законам мира эта наша территория. А что у вас? Ничего, кроме болтологии. Чей-то сосед сказал, моя бабушка услышала, и тому подобное. Эти разговоры с нами не пройдут, вы уже достаточно повеселились, больше не будете». И всё, больше ничего нет", - говорит Даудов на видео, опубликованном на YouTube-канале DAYBORZ 8 июня.

Он добавил, что "если кто-то не согласен, то пусть придет с документами, мы сядем и решим этот вопрос".

К 12.37 мск 11 июня это видео собрало 200 просмотров и 1 комментарий. У канала 18 подписчиков. Отрывок прямого эфира Даудова, касающийся демаркации границы, также был опубликован на Youtube-канале KavkazPress. К 12.37 мск 11 июня эта публикация собрала 5034 просмотра, 32 комментария, 124 отметки "нравится" и 21 отметку "не нравится". У канала 26 тысяч подписчиков. Комментаторы поддержали Даудова. "Человек говорит очень уверенно - видимо, у него с документами все в порядке", - заключил пользователь с ником Молодой Человек. Этот комментарий стал наиболее популярным, он собрал 16 "лайков". "Чужого не надо, свое никому не дадим. Магомед прав", - резюмировала Taus Yusupova.

Власти двух республик договорились о демаркации границы в январе 2019 года. Дагестанская общественная комиссия по демаркации границы выделила восемь крупных приграничных спорных территорий: участок в верховье реки Чагири в Цумадинском районе Дагестана, участок в районе села Ансалта Ботлихского района, участок севернее озера Кезеной-Ам, территорию вдоль Андийского хребта, участок в Гумбетовском районе, обозначенный на карте как "колхоз им. Тельмана", участок, примыкающий к Кизляру, часть горы Амир-корт, прилегающая вплотную к застройкам чеченских населенных пунктов, и участок, используемый пастухами села Мехельта Гумбетовского района

Демаркация границы уже приводила к конфликтным ситуациям. В частности, в июне 2019 года жители Кизляра демонтировали установленные чеченской стороной дорожные знаки "Шелковской район", что вызвало резонанс в обеих республиках. О пограничном конфликте, в котором главы двух республик оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".