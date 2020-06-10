Кавказоведы указали на риск конфликтов из-за демаркации границы Чечни и Дагестана

10 июня 2020, 07:41

Дагестанские чабаны давно используют земли соседней республики для выпаса скота, рассказали жители Ножай-Юртовского района Чечни. Возобновление демаркации границы между Чечней и Дагестаном может привести к конфликтам на Северном Кавказе, предупредили опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

Как писал «Кавказский узел», спикер чеченского парламента Магомед Даудов 3 июня призвал руководство Дагестана завершить демаркацию границы, чтобы не провоцировать конфликт между жителями двух республик. Накануне этого заявления стало известно, что землемеры чеченской стороны установили на приграничных с Гумбетовским районом землях колышки для вырисовывания границы. Этими действиями чеченская сторона пытается сподвигнуть дагестанские власти к завершению работ по демаркации, посчитали опрошенные «Кавказским узлом» журналисты. Глава села Мехельта Магомед Абдунасиров отметил, что приграничные земли, вокруг которых идут споры между Дагестаном и Чечней, используются сельчанами для сезонного выпаса мелкого рогатого скота.

В январе 2019 года власти двух республик договорились о демаркации границы, а в апреле дагестанская общественная комиссия по демаркации насчитала восемь крупных спорных территорий. Жители Дагестана были недовольны тем, что работа по демаркации ведется "за закрытыми дверями". В июне 2019 года это привело к конфликтным ситуациям. В частности, жители Кизляра демонтировали установленные чеченской стороной дорожные знаки "Шелковской район", что вызвало резонанс в обеих республиках. О пограничном конфликте, в котором главы двух республик оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".



Участок земли в районе административной границы между Ножай-Юртовским районом Чечни и Гумбетовским районом Дагестана находится в ведении Чеченской республики, заявил 9 июня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник аппарата главы и правительства республики.

«Участок земли между нашим Ножай-Юртовским районом и дагестанским Гумбетовским районом, вокруг которого сейчас идут разговоры о принадлежности, это территория где-то в 60 или больше гектаров. Общая же протяженность границы между нашими республиками – где-то 400 километров в девяти районах. Участок, о котором идет речь, в 1983 году по договоренности между руководством ЧИ АССР и ДАССР был передан нашей республике в обмен на равнозначные земли. Это все зафиксировано на картах, которые у нас имеются. Запущенная в СМИ информация о том, что чеченская сторона установила в районе селения Мехельта на территории Дагестана свои пограничные столбы, абсолютно не соответствует действительности. Там работала наша комиссия, они устанавливали колышки для обозначения границы. По просьбе дагестанской стороны эта работа приостановлена. Мы оперируем документами, которых у той стороны нет», - отметил чиновник.

По его мнению, споры вокруг принадлежности тех или иных территорий Чечне или Дагестану искусственно нагнетаются некими провокаторами.

«Отсутствие у большинства населения достоверной информации о положении дел ведет к тому, что появляются различные вбросы, организуются провокации. Так было, например, летом прошлого года в Шелковском районе нашей республики, было в Веденском районе, когда сносились дорожные указатели, оспаривалась принадлежность того или иного участка. И распространялись всевозможные слухи, вплоть до того, что на приграничной территории случилось едва ли не вооруженное нападение на дагестанских пастухов. Почему-то именно к ситуации с определением границ между нашей республикой и соседями привлекает внимание всевозможных провокаторов, хотя такая же работа по границам ведется и другими субъектами нашей страны», - заявил сотрудник аппарата и главы Чечни.

Сотрудник администрации Ножай-Юртовского района Чечни сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что спорный участок земли между муниципалитетом и Гумбетовским районом Дагестана используется жителями соседнего региона для выпаса скота.

«Это территория в несколько десятков гектаров, пастбищные земли, достаточно отдаленные от населенных пунктов. Они используются жителями селения Мехельта в летнее время для сезонного выпаса овец. Такие же участки под выпас скота для наших соседей были в соседнем Веденском районе, однако это не значит, что территориально они относятся к Дагестану. Это наши земли», - подчеркнул чиновник.

Жители Чечни рассказали о добрососедских отношениях с дагестанцами

Дагестанские чабаны по договоренности между старейшинами или руководителями на местах издавна пасли скот на чеченских землях, заявили опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни.

«Это давняя традиция. В Дагестане земля по больше части каменистая. И у них всегда были проблемы с землями для посева и пастбищами. В свое время соседи и землю от нас к себе возили, чтобы засеять землю, и скот на наших землях пасли. Сейчас из-за решения властей провести границу много шума идет, хотя на самом деле ничего страшного в этом нет. У нас все знают, кому чьи земли принадлежали и должны принадлежать. Никаких конфликтов на этой почве между братскими народами быть не должно», - уверен один из старейшин Ножай-Юртовского района Яхья.

«Расстояние от Ножай-Юрта до Мехельты примерно 35 километров, если не ошибаюсь. Местность у нас горная, и тот участок, по которому сейчас возник спор, это пастбищные земли. Прежде, насколько я знаю, здесь у нас каких-то серьезных конфликтных ситуаций в вопросах по границе не возникало»,- сказал по этому поводу житель муниципалитета Хасан.

Кавказоведы назвали несвоевременным процесс демаркации

Доктор философских наук, профессор кафедры социальной философии и этнологии Северо-Кавказского федерального университета Виктор Авксентьев считает, что факт того, что процесс демаркации территорий между Чечней и Дагестаном возобновился, "не радует, а настораживает".

«Здесь не гадать надо на кофейной гуще, а просто знать, кто был инициатором", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Авксентьева, все попытки разграничений на Северном Кавказе приводили к конфликтам. «Любые попытки передела территорий приводят к тому, что кто-то будет считать это несправедливостью. Тем более определить четко невозможно. Таких ситуаций на Северном Кавказе много, претензий много. Как только они поднимаются, возникает какое-то напряжение, какой-то конфликт. К сожалению, это не единичный случай, просто он более острый", - подчеркнул он.

В развитии ситуации с разграничением важнейшее значение имеет отношения властей Дагестана и Чечни с центральной властью в Москве, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

«Это отношение обеих республик с федеральным центром. Идет какая-то игра. В целом, чем бы она ни кончилась, так или иначе кто-то будет недоволен. Или в Чечне, или в Дагестане», - считает он.

По мнению Малашенко, Кремлю эта ситуация на сегодня невыгодна. «С моей точки зрения, сейчас этим заниматься просто глупо. Я не знаю, кто дал толчок, и кто в этом заинтересован, местные ли, федеральные. Но накануне парада (парад, посвященный 75-летию годовщины Победу в Великой Отечественной войне, перенесен из-за коронавируса на 24 июня - прим. "Кавказского узла") и всего прочего этим заниматься не надо. Потому что все выяснения отношений - это всегда на грани какого-то обострения и конфронтации. Я думаю, что на сегодняшний день для центра, после того, что было и в Осетии, и в Ингушетии чуть раньше, все это ни к чему. Разговоры о границах - это не самое умное время для обсуждения [...] Ни Дагестан, ни Чечня не выиграют ничего в итоге», - считает Малашенко.

Напомним также, что ранее дагестанская общественная комиссия по демаркации границы выделяла восемь крупных приграничных спорных территорий: участок в верховье реки Чагири в Цумадинском районе Дагестана, участок в районе села Ансалта Ботлихского района, участок севернее озера Кезеной-Ам, территорию вдоль Андийского хребта, участок в Гумбетовском районе, обозначенный на карте как "колхоз им. Тельмана", участок, примыкающий к Кизляру, часть горы Амир-корт, прилегающая вплотную к застройкам чеченских населенных пунктов, и участок, используемый пастухами села Мехельта Гумбетовского района.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

