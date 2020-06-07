Пастбища в районе Мехельты попали в список спорных территорий Дагестана и Чечни

07 июня 2020, 04:43

Приграничные земли, вокруг которых идут споры между Дагестаном и Чечней, используются жителями села Мехельта для сезонного выпаса мелкого рогатого скота, рассказал глава села Магомед Абдунасиров. Власти Дагестана так не высказали позицию по поводу спорного участка, отметил член общественной наблюдательной комиссии по вопросам согласования границы Малик Бутаев.

Как писал «Кавказский узел», спикер чеченского парламента Магомед Даудов 3 июня призвал руководство Дагестана завершить демаркацию границы, чтобы не провоцировать конфликт между жителями двух республик. Накануне этого заявления стало известно, что землемеры чеченской стороны установили на приграничных с Гумбетовским районом землях колышки для вырисовывания границы. Этими действиями чеченская сторона пытается сподвигнуть дагестанские власти к завершению работ по демаркации, посчитали опрошенные «Кавказским узлом» журналисты.

В январе 2019 года власти двух республик договорились о демаркации границы, а в апреле дагестанская общественная комиссия по демаркации насчитала восемь крупных спорных территорий. Жители Дагестана были недовольны тем, что работа по демаркации ведется "за закрытыми дверями". В июне 2019 года это привело к конфликтным ситуациям. В частности, жители Кизляра демонтировали установленные чеченской стороной дорожные знаки "Шелковской район", что вызвало резонанс в обеих республиках. О пограничном конфликте, в котором главы двух республик оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".

Специалисты из Чечни установили колышки на территории Гумбетовского района для описания границ между республиками, основываясь на картах, которые они привезли из Москвы, рассказал 6 июня корреспонденту «Кавказского узла» один из жителей селения Мехельта.

«Спорные моменты за земли есть. Они смогли достать карты, по которым наши земли принадлежат Чечне. В прошлом году за эти земли уже был спор. Но после того, как дагестанская делегация во главе с председателем Народного Собрания Дагестана Хизри Шихсаидовым поехала в Чечню, все улеглось. А сейчас опять начинается заново», - отметил сельчанин.

Карты, которыми руководствовалась чеченская сторона, забивая колышки, сейчас изучаются специалистами кадастровой службы, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» глава села Магомед Абдунасиров.

«Сейчас работаем в архивах над тем, чтобы точно установить, кому принадлежат эти земли. Потому что есть госакт, по которому эти земли принадлежат нашей территории, но есть еще один документ, по которому они передавались соседней республике. Думаю, специалисты в итоге все выяснят. Такая работа проводится как с нашей стороны, так и с чеченской», - отметил он.

По его словам, никто из представителей Чечни не связывался с администрацией села, прежде чем начать работы по установлению координат границы.

Приграничные земли, вокруг которых идут споры, используются мехельтинцами для сезонного выпаса мелкого рогатого скота, пояснил глава сельсовета.

«Туда перегоняют скот в летнее время. Там и сейчас находятся наши чабаны. Никаких конфликтов у них ни с кем не возникало. Они пасут скот там все лето, а в октябре уже уходят в Бабаюртовскую зону», - рассказал он.

Абдунасиров также отметил, что в ходе прошедшей двухсторонней встрече в начале месяца между властями Гумбетовского и Ножай-Юртовского районов было решено, что никаких работ на участке проведено не будет, пока «в законном порядке не будет установлено, кому эти земли принадлежат».

О спорном участке на приграничных землях Ножай-Юртовского и Гумбетовского районов было известно еще в прошлом году, но дагестанские власти за все это время так и не высказали свою позицию по этому вопросу, отмечает журналист, член общественной наблюдательной комиссии по вопросам согласования границы с Чечней Малик Бутаев.

«О наличии спорных земель на этих территориях было известно еще в прошлом году. Правда, есть различные сведения о площади этого участка. Специалисты называют от 60 до 160 гектаров. Известно, что эти земли используются мехельтинцами, хотя расположены они относительно далеко от населенного пункта. Чеченская сторона говорит, что по имеющимся у них картам 1983 года эти земли перешли к ним. Они озвучили свою позицию, свою версию правды. Но настораживает нас, членов общественной комиссии, что за год мы так ничего и не узнали о дагестанской версии относительно этого участка. Чеченская сторона делает свою работу и говорит о ней, в то время как о работе дагестанской комиссии ничего не известно», - отмечает он.

При этом, отметил Бутаев, со стороны Чеченской республики спикером выступает председатель парламента, а в Дагестане ответственные за работу по демаркации границ ведомства и чиновники только отсылают друг к другу.

«Сейчас непонятно, работает ли ответственный за это направление вице-премьер Екатерина Толстикова, или же она уходит со своего поста. Минимущество республики заявляет, что все комментарии должен давать начальник управления администрации главы и правительства Дагестана по информационной политике Зубайру Зубайруев, но дозвониться до него невозможно. У нас, у общественников складывается впечатление, что никто из представителей дагестанкой власти не хочет брать на себя ответственность по заявлениям о спорных территориях», - предполагает журналист.

Вице-премьер Дагестана Екатерина Толстикова написала заявление об увольнении, сообщили 31 мая источники в правительстве.

Напомним также, что ранее дагестанская общественная комиссия по демаркации границы выделяла восемь крупных приграничных спорных территорий: участок в верховье реки Чагири в Цумадинском районе Дагестана, участок в районе села Ансалта Ботлихского района, участок севернее озера Кезеной-Ам, территорию вдоль Андийского хребта, участок в Гумбетовском районе, обозначенный на карте как "колхоз им. Тельмана", участок, примыкающий к Кизляру, часть горы Амир-корт, прилегающая вплотную к застройкам чеченских населенных пунктов, и участок, используемый пастухами села Мехельта Гумбетовского района.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".