Участники дискуссии в Махачкале призвали депутатов отклонить поправки в Конституцию Дагестана

22 октября 2022, 23:52

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Сохранение территориальной целостности Дагестана является главной задачей главы республики, заявили участники дискуссии в Махачкале, призвав депутатов Народного собрания отклонить во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию, снимающих с главы республики эту обязанность.

Как писал "Кавказский узел", 30 июня парламент Дагестана принял в первом чтении проект закона о поправках в Конституцию, в том числе тех, которые снимают с главы республики обязанность соблюдать территориальную целостность Дагестана и убирают ограничение на число сроков пребывания на посту главы региона. Перед сессией парламента более 70 представителей общественных организаций вынесли заключение общественной экспертизы, в котором указали на недопустимость принятия проекта закона в нынешнем виде.

Глава Дагестана Сергей Меликов инициировал внесение изменений в Конституцию республики. Поправки направлены на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным, отметили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. Однако, по их словам, отдельные поправки, в частности снятие с главы региона ограничений по срокам и ответственности за территориальную целостность, требуют общественного обсуждения. Закон не предусматривает ответственности для властей, если они не проведут слушания, достаточно голосования депутатов, заявили юристы.

Общественный форум, посвящённый поправкам в Конституцию Дагестана, состоялся сегодня .в Республиканском доме профсоюзов в Махачкале. Он приурочен ко второму чтению законопроекта, которым предполагается внести изменения в Конституцию Дагестана, сообщило сегодня издание "Черновик" в своем Telegram-канале.

Бывший замруководителя администрации президента и правительства Дагестана Магомед Аммаев счел странным снятие ответственности за территориальную целостность с главы республики. "Защита границ - это не льгота, которая даётся главе, а тяжёлая, священная обязанность. Не отстаивать целостность глава республики не может. Это обязанность. Глава республики - это первый гражданин в республике... А если первое лицо республики не отвечает, тогда что? А тогда за что отвечать? За художественную самодеятельность?", - приводятся его слова в другой публикации в Telegram-канале издания.

Меликов на рассмотрении поправок в первом чтении указал на необоснованность опасений в том, что после принятия изменений в Конституции, он как глава республики не будет защищать территориальную целостность Дагестана. "Если в зале есть сомневающийся, что я как глава республики, как генерал-полковник, имеющий за плечами боевой опыт, реализованный в том числе на территории СКФО в не самые легкие времена, и наконец, как дагестанец не буду защищать территориальную целостность своей родной республики, пусть встанет и скажет мне об этом!" - обратился он к депутатам. Он также добавил, что "угрозы целостности республики создаёт не ситуация на границах с другими регионами и странами, а позиция отдельных людей внутри республики".

Против принятия поправок выступил член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев. "В каждом доме бывает хозяин. Если хозяин не несет ответственность за имущество, что получается, проходной двор, что ли", - возмутился он. Хадулаев добавил, что не понимает, почему глава Дагестана не обсудил этот вопрос с представителями дагестанского общества, следует из опубликованной изданием видеозаписи. "Мы прекрасно знаем, что самое страшное, вот что угодно люди у нас могут стерпеть, но вопрос земли никогда мимо не пройдет".

В заключении встречи собравшиеся обратились к депутатам республиканского парламента и главе Дагестана Сергею Меликову, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Шамиля Хадулаева "Мы, общественность республики Дагестан, обращаемся к вам в связи с предполагаемыми поправками, которые собираются вносить в Конституцию 27 октября на сессии народного собрания. Народ республики Дагестан категорически возражает против внесения этих поправок. Особенно тревожит Дагестан поправка, связанная с тем, чтобы глава республики не был гарантом территориальной целостности Дагестана. Это недопустимо", - заявил Шамиль Хадулаев от имени участников встречи.

"Кавказский узел" также писал, что 2 июня 2021 года замглавы Минимущества Дагестана признал, что на границе Чечни и Дагестана есть спорные участки, судьбу которых необходимо решать путем переговоров, а глава министерства добавил, что границы должны быть условными, хоть и нуждаются в юридическом закреплении. Чеченская сторона готова приступить к переговорам в любое время, заверил спикер заксобрания Чечни Магомед Даудов.

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