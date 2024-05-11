Акция протеста в Ереване против делимитации армяно-азербайджанской границы. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=lY8DPCzCZ1A&t=258s

11 мая 2024, 11:54

Более 40 активистов задержаны на акциях протеста в Ереване

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Сегодня в Ереване возобновились акции протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы. Протестующие попытались заблокировать несколько улиц, МВД Армении сообщило о задержании 41 человека за неподчинение полиции.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в городе Эчмиадзин Армавирской области силовики задержали семерых активистов, планировавших провести акцию протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы.

Сегодня в Ереване и регионах Армении начались мирные акции неповиновения против делимитации армяно-азербайджанской границы. В Ереване активисты перекрыли Тбилисское шоссе и проспект Свободы, после этого силовики, применяя силу, начали задерживать протестующих, передал News.am.

Активисты также заблокировали проспект Гая, после этого полицейские их также начали задерживать, в полицию, в том числе доставлен член инициативы "Айакве" Менуа Согомян, сказано в публикации.

В Ереване полиция задержала 41 участника массовых акций, пытавшихся заблокировать движение на различных дорогах. Задержанным вменяется неподчинение требованиям полиции, привело издание сообщение пресс-службы МВД Армении.

По предварительной информации, в различные полицейские участки доставлено около 50 жителей, принимавших участие в акциях протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы, привел сегодня Aysor.am сообщение "Национального фронта".

Перекрытых улиц в Ереване нет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель управления МВД Армении по связям со СМИ Зарзанд Габриелян.

Напомним, акции протеста против делимитации границы проходят в Армении с 19 апреля. 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 6 мая там было установлено 40 пограничных столбов.

Лидеры движения против делимитации границы способны добиться отставки премьер-министра Никола Пашиняна, если грамотно направят общественное недовольство в нужное русло, отметили 7 мая опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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Примечание:

"Активист в Ереване объявил сидячую забастовку в поддержку жителей Киранца", "Аналитики в Ереване сочли неправовыми претензии Азербайджана на анклавные села", "Три участника протестных акций арестованы в Армении".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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