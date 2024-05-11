Силовики препровождают в полицейскую машину задержанных активистов в Эчмиадзине. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=fkhRHYSAfGU&t=5s

11 мая 2024, 11:04

Семь противников делимитации границы задержаны в Эчмиадзине

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Силовики задержали в городе Эчмиадзин Армавирской области Армении семерых активистов, планировавших провести акцию протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы на фоне визита в город премьер-министра Никола Пашиняна.

Как информировал "Кавказский узел", 10 мая на акциях протеста в Армении были задержаны 12 активистов, позже они были освобождены. Против одного из задержанных возбудили уголовное дело.

Сегодня рано утром силовики задержали в городе Эчмиадзин Армавирской области семь человек, которые намеревались принять участие в акции протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы. Протестующие планировали сорвать визит премьер-министра Никола Пашиняна в местную школу, передал News.am.

Пресс-служба МВД Армении заявила, что задержанные подозреваются в хранении оружия и боеприпасов, сказано в публикации.

Задержанные являются членами совета старейшин "Блока Эчмиадзин". "По полученной нами информации, задержанных хотят оставить в полиции до окончания визита Пашиняна и его отъезда. К задержанным уже едут адвокаты", – привел Aysor.am сообщение движения "Национальный фронт".

"Блок Эчмиадзин" ранее выразил безоговорочную поддержку движению "Тавуш во имя Родины", активисты блока принимали участие в акциях протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы в Ереване, отметило издание.

Напомним, в Армении протесты против делимитации границы проходят с 19 апреля, активное участие в них принимают жители Тавушской области. 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 6 мая там было установлено 40 пограничных столбов.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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Примечание:

"Активист в Ереване объявил сидячую забастовку в поддержку жителей Киранца", "Аналитики в Ереване сочли неправовыми претензии Азербайджана на анклавные села", "Три участника протестных акций арестованы в Армении".

Автор: "Кавказский узел"

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