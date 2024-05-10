Оппозиция обвинила Пашиняна в нарушении предвыборных обещаний

10 мая 2024, 20:55

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Правительство Пашиняна нелегитимно, так как правящая сила не сдержала предвыборных обещаний, заявил лидер протестного движения, архиепископ Баграт Галстанян. 11 из 12 задержанных сегодня сторонников оппозиции освобождены, против одного возбуждено уголовное дело, сообщил депутат от оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", полиция задержала на акции протеста против политики властей Армении восемь человек в Ереване и четверых - в Вайоц Дзоре за неповиновение полиции и хранение оружия, также один участник протестов задержан за нападение на полицейского, сообщило МВД Армении.

9 мая участники шествия из приграничной Тавушской области во главе с архиепископом Багратом Галстяном (упоминается в русскоязычных армянских СМИ также как Баграт Галстанян и Баграт Србазан) дошли до Еревана и на митинге потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Активисты движения "Тавуш во имя родины" начали переговоры с парламентскими фракциями, призывая депутатов выразить вотум недоверия правительству. Оппозиционные фракции "Айастан" (Армения) и "Честь имею" согласились представить вотум недоверия правительству. Баграт Галстян призвал начать 10 мая акции неповиновения по всей Армении и предложил студентам и педагогам объявить забастовку.

Акции неповиновения противников территориальных уступок завершилась на сегодня митингом на ереванской площади Республики, передает корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Бывший дипломат Рубен Карапетян назвал движение национально-освободительной борьбой за армянскую государственность. По его словам, символично, что эту борьбу возглавила Армянская церковь. "Наши противники пытаются представить как движение реваншистское, но это движение за мир. Чтобы защитить наши интересы на международной арене, нужно сменить власть, без этого достойного мира, который заслужил армянский народ, не будет. Мир завоевывают, а не выклянчивают", - заявил он в ходе митинга.

Представитель движения "Тавуш во имя Отчизны", депутат фракции "Айастан" Гарник Даниелян заявил, что сторонники протестного движения перекрыли не только дороги в Ереване, но и трассы Ереван-Тбилиси и Ереван-Иран.

"Студенты ереванских вузов сегодня объявили забастовку. Попытки руководства вузов препятствовать акции не увенчались успехом. Были попытки закрыть двери, запретить студентам выходить из зданий, в частности, Брюсовского университета, но в итоге двери открылись перед студентами", - отметил он в ходе митинга.

Оппозиционный депутат также отметил, что 11 из 12 ранее задержанных сторонников протестного движения освобождены из полицейских участков.

"В отношении одного возбуждено уголовное дело. Но это не станет препятствием для нашего движения, никого не запугать арестами и манипуляциями", - сказал Даниелян.

Правительство Пашиняна нелегитимно, так как правящая сила не сдержала предвыборных обещаний, заявил лидер протестного движения, архиепископ Баграт Галстанян.

"Не только не выполнили предвыборную программу, но та политику, которую проводят сегодня, диаметрально противоположна их программе. Более того, последние опросы показывают, что лишь 7% доверяют правительству, а 8% - парламенту", - отметил он на митинге.

Архиепископ поручил дипломатическому совету разработать концепцию мирного процесса делимитации и переговоров [с Азербайджаном], а военным - концепцию национальной безопасности. "Нужно не только критиковать власти, но и представить альтернативу, свое видение развития событий", - пояснил лидер протестного движения.

Он также представил план действий протестного движения. "В субботу продолжаем акции неповиновения в Ереване и регионах. В воскресенье в 18.30 собираемся на очередной митинг, на котором представим наши дальнейшие шаги", - сказал архиепископ.

Ранее лидер протестного движения архиепископ Баграт Галстанян обвинил власти в бездарном управлении, что привело к проблемам внутренней и внешней безопасности. По его словам, ответственность за политическую и геополитическую ситуацию несут власти и должны подать в отставку.

"Митинг накануне собрал десятки тысяч человек. Есть ощущение пробуждения общества. Этот потенциал необходимо перевести в политическую платформу", - заявил он сегодня журналистам в ходе акций неповиновения в Ереване.

Напомним, протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Причинами недовольства жителей стала передача территорий Азербайджану, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, а к 6 мая там было установлено 40 пограничных столбов.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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