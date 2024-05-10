12 активистов задержаны на акциях протеста в Армении

10 мая 2024, 17:29

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Полиция задержала восемь человек в Ереване и четверых - в Вайоц Дзоре за неповиновение полиции и хранение оружия, также один участник протестов задержан за нападение на полицейского, сообщило МВД Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня студенты Ереванского госуниверситета объявили забастовку, поддержав акции неповиновения, начатые противниками делимитации границы с Азербайджаном. При этом на площади в Ереване сегодня собрались сотни человек. Активисты, требующие отставки премьер-министра Армении, начали шествие по центру Еревана, перекрыв автомобильное движение на нескольких улицах. Противники Никола Пашиняна призвали студентов присоединиться к протестам.

9 мая участники шествия из приграничной Тавушской области во главе с архиепископом Багратом Галстяном (упоминается в русскоязычных армянских СМИ также как Баграт Галстанян и Баграт Србазан) дошли до Еревана и на митинге потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Активисты движения "Тавуш во имя родины" начали переговоры с парламентскими фракциями, призывая депутатов выразить вотум недоверия правительству. Оппозиционные фракции "Айастан" ("Армения") и "Честь имею" согласились представить вотум недоверия правительству. Баграт Галстян призвал начать 10 мая акции неповиновения по всей Армении и предложил студентам и педагогам объявить забастовку.

О задержании 12 активистов в ходе акций неповиновения корреспонденту «Кавказского узла» сообщили в пресс-службе МВД Армении.

"В полицейские участки Еревана доставлено восемь человек, из которых трое по подозрению в хранении холодного оружия и запрещенных предметов. Остальные пять – за неподчинение законному требованию полиции. В Вайоц Дзоре задержаны четверо участников акции неповиновения – трое за неподчинение законному требованию полиции, еще один за насилие в отношении сотрудника полиции», - заявил представитель пресс-службы.

В Ереване сегодня вечером проходит митинг движения «Во имя Родины» под руководством предстоятеля Тавушской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископа Баграта Галстаняна. Ожидается, что он объявит о дальнейших шагах. сообщило агентство News.Am

Напомним, протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Причинами недовольства жителей стала передача территорий Азербайджану, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, а к 6 мая там было установлено 40 пограничных столбов.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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