Активисты анонсировали акции неповиновения по всей Армении

09 мая 2024, 22:40

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Участники движения "Тавуш во имя родины" с утра 10 мая готовятся начать акции неповиновения и забастовки во всех регионах Армении. Предложение активистов об импичменте Пашиняну поддержали парламентские фракции "Айастан" и "Честь имею".

Как писал "Кавказский узел", сегодня участники шествия из приграничной Тавушской области во главе с архиепископом Багратом Галстяном дошли до Еревана и на митинге в центре столицы потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Активисты начали переговоры с парламентскими фракциями, призывая депутатов выразить вотум недоверия правительству.

4 мая жители Тавушской области и члены движения "Тавуш во имя родины" начали шествие из приграничного села Киранц в Ереван. Сегодня участники шествия миновали Абовян и анонсировали митинг в Ереване. МВД и Служба нацбезопасности предупредили, что примут жесткие меры в случае нарушения общественного порядка.

После переговоров с лидерами движения "Тавуш во имя родины" оппозиционные фракции "Айастан" и "Честь имею" согласились представить вотум недоверия правительству Армении, заявил архиепископ Баграт Галстян. Заяление прозвучало во время митинга в Ереване, передал присутствовавший на акции корреспондент "Кавказского узла".

По словам Галстяна, депутаты отметили, что для импичмента им не хватает голосов еще 20 парламентариев. Они пообещали работать в этом направлении.

Архиепископ призвал участников митинга на площади Республики начать с 10.00 10 мая акции неповиновения по всей стране.

Баграт Галстян обратился к студентам, учителям и работодателям с предложением объявить забастовку. "Ночью я остаюсь на рлощади, кто хочет, может тоже остаться, кто устал - вернитесь домой, отдохните и выйдите на улицу на акции неповиновения. По всей стране должно быть такое давление, чтобы власти поняли, чего народ от них требует", - заявил архиепископ.

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