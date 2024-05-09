Участники шествия из Киранца выдвинулись в Ереван

09 мая 2024, 11:48

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Противники делимитации границы, которые в знак протеста проводят шествие из села Киранц Тавушской области, двинулись сегодня из города Абовян в Ереван. Они планируют прибыть в столицу Армении к полудню и провести там митинг. МВД и Служба нацбезопасности предупредили, что примут жесткие меры в случае нарушения общественного порядка.

Как сообщал "Кавказский узел", противники делимитации армяно-азербайджанской границы, которые проводят шествие из Тавушской области Армении в Ереван, 6 мая покинули Севан. В Севан они прибыли вечером 5 мая и решили сделать там остановку.

4 мая жители Тавушской области и активисты движения "Тавуш во имя родины" вместе с предстоятелем Тавушской епархии архиепископом Багратом Галстаняном начали шествие из приграничного села Киранц в Ереван. Они требуют остановить делимитацию границы с Азербайджаном и намерены прийти в столицу Армении к полудню 9 мая. К шествию присоединились студенты консерватории и водители на легковых автомобилях.

Сегодня в 11 часов по местному времени [10.00 мск] противники делимитации армяно-азербайджанской границы, которые проводят шествие из Киранца в Ереван, двинулись из города Абовян в столицу Армении. В Абовян они прибыли вечером 8 мая, передал Arminfo.info.

Участники шествия надели майки с фотографиями погибших на войне военнослужащих, в руках у них флаги Армении и Нагорного Карабаха. Участники шествия также поют песню, которая была сочинена специально для акции, передал корреспондент "Кавказского узла".

В Ереван они должны прибыть сегодня. На Площади Республики на 16.00 [15.00 мск] запланирован митинг участников шествия, в нем также примут участие местные активисты, отметил Aysor.am.

Служба нацбезопасности и МВД Армении сделали предупреждения участникам движения "Тавуш во имя Родины". Ведомства призвали активистов соблюдать законодательство и не выступать против правопорядка. "Любое поведение, угрожающее конституционному строю, будет нейтрализовано с использованием всего набора инструментария, установленных законом", – привел сегодня Arminfo.info заявление СНБ Армении.

Нарушения закона будет караться в соответствии с уголовным законодательством, заявило МВД Армении. Ведомство призвало противников делимитации границы воздержаться от нарушения общественного порядка, уважать права сограждан и подчиняться требованиям полицейских, отметил News.am.

Напомним, протесты в Армении против делимитации границы начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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