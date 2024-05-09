Депутаты отреагировали на призыв обсудить вотум недоверия правительству Пашиняна

09 мая 2024, 20:50

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Несколько оппозиционных депутатов парламента Армении начали переговоры с участниками митинга, требующими выразить вотум недоверия правительству и премьер-министру.

Как писал "Кавказский узел", сегодня участники шествия из приграничной Тавушской области во главе с архиепископом Багратом Галстяном дошли до Еревана и на митинге в центре столицы потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

4 мая жители Тавушской области и члены движения "Тавуш во имя родины" начали шествие из приграничного села Киранц в Ереван. Сегодня участники шествия миновали Абовян и анонсировали митинг в Ереване. МВД и Служба нацбезопасности предупредили, что примут жесткие меры в случае нарушения общественного порядка.

Правительство проигнорировало требование членов движения "Тавуш во имя родины" об отставке Никола Пашиняна, и теперь активисты ведут переговоры с парламентскими фракциями, призывая депутатов выразить вотум недоверия правительству, заявил архиепископ Баграт Галстян.

"Власти не принимают всерьез народ. У Никола Пашиняна был шанс принять решение и в один день завершить дело, сказать "возвращаю украденное у вас", но они выбрали другой путь", - заявил Баграт Галстян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в Армении начались акции протеста. Причинами недовольства жителей стала передача территорий Азербайджану, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

Митинг в Ереване продолжается, его участники скандируют "Никол, уходи!". Архиепископ попросил время для обсуждения дальнейших шагов с представителями парламентских фракций.

"Если опять проигнорируют нас, мы приступим к мирным протестным акциям неповиновения", - отметил архиепископ, добавив, что планирует ночью оставаться на Площади Республики.

В обсуждении с архиепископом принимают участие депутаты от фракции «Армения» Арцвик Минасян, Сейран Оганян, Гарник Даниелян, Ишхан Сагателян, а также депутат Тигран Абрамян от фракции «Честь имею», пишет News.am.

Лидеры движения против делимитации границы способны добиться отставки премьер-министра Никола Пашиняна, если грамотно направят общественное недовольство в нужное русло, указали 7 мая опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Напомним, 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, а к 6 мая там было установлено 40 пограничных столбов.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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