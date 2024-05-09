Участники митинга в Ереване потребовали отставки Пашиняна

09 мая 2024, 18:13

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Противники делимитации границы с Азербайджаном завершили шествие из приграничной Тавушской области в Ереван и на митинге в столице потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Как писал "Кавказский узел", 4 мая жители Тавушской области и члены движения "Тавуш во имя родины" начали шествие из приграничного села Киранц в Ереван. Сегодня участники шествия миновали Абовян, планируя днем прибыть в столицу и провести там митинг. МВД и Служба нацбезопасности предупредили, что примут жесткие меры в случае нарушения общественного порядка.

Лидеры движения против делимитации границы способны добиться отставки премьер-министра Никола Пашиняна, если грамотно направят общественное недовольство в нужное русло, указали 7 мая опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Сегодня участники шествия во главе с архиепископом Багратом Галстяном дошли до Еревана и направились на Площадь Республики, держа государственные флаги Армении и Нагорного Карабаха, а также транспарант с надписью "Армянин, Армения, Родина и Бог!" - слова из песни, написанной специально для движения "Тавуш во имя родины".

Люди с балконов домов приветствовали участников шествия, скандируя "Армения!", "Свободная и независимая Армения!" , передал корреспондент "Кавказского узла".

Митинг на Площади Республики начался в 18 часов по местному времени (17 мск) с молитвы и исполнения гимна Армении. В акции приняли участие тысячи человек, участники митинга растянули на площади 100-метровый армянский триколор.

Движение "Тавуш во имя родины" требует отставки Никола Пашиняна, заявил на митинге Баграт Галстян, обвинив власти, в частности, в провале безопасности страны.

"Незаконная делимитация должна быть прекращена, и мы из Тавуша в Ереван пришли получить от правительства Армении, которое неоднократно посещало наши регионы со своими обещаниями […] ответы на ряд вопросов", - заявил Галстян.

Архиепископ напомнил, что действующие власти Армении в 2021 году пришли с другой программой, а, "получив мандат, сегодня пугают народ, что "если не согласитесь на уступки, будет война".

19 марта Никол Пашинян заявил на встрече с жителями Тавушской области, что демаркация границы и компромисс по вопросам ряда сел необходим, чтобы не допустить военного столкновения с Баку.

Галстяна поддержал общественный деятель, востоковед Гурген Меликян. "Церковь всегда брала на себя ответственность, когда Армения теряла свою государственность. Сегодня церковь вновь выполняет эту миссию", - заявил он в своем выступлении.

Напомним, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в Армении начались акции протеста. Причинами недовольства жителей стала передача территорий Азербайджану, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, а к 6 мая там было установлено 40 пограничных столбов.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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