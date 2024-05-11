Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru

11 мая 2024, 10:09

Более 3950 военных с юга России признаны убитыми на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С начала военной операции на Украине убиты не менее 1955 военных из СКФО и 1997 – из ЮФО, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Наибольшее число убитых в спецоперации пришлось на Дагестан.

Как информировал  "Кавказский узел", на 7 мая представители властей и силовики официально признали убитыми во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 3900 жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Больше всего погибших военных приходилось на Дагестан.

С начала СВО власти и силовики признали убитыми как минимум 3952-х военных регионов юга России и республик Северного Кавказа.

Согласно официальным данным, на Украине погибло 1955 бойцов из СКФО. Наибольшее число погибших приходится на Дагестан – 868. Подтверждена гибель 281 бойца из Северной Осетии, 359 военных из Ставропольского края, 189 силовиков из Чечни(власти обнародовали имена 166 погибших, о гибели еще 23 бойцов Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен), 141 бойца из Кабардино-Балкарии ("Кавказскому узлу" известны имена 122 из них, о гибели еще 19 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году), 58 – из Ингушетии и 59 – из Карачаево-Черкесии.

Официально признаны убитыми в ходе спецоперации 1997 военных из ЮФО. Согласно сообщениям властей и силовиков, во время СВО на Украине убит 742 военных из Волгоградской области, 429 бойцов из Ростовской области, 382 военнослужащих из Краснодарского края, 313 силовиков из Астраханской области, 53 военных из Адыгеи и 78 – из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, первым из представителей властей о гибели в ходе СВО российского военного сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине погиб офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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Примечание:

"Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине", "Похоронен погибший на Украине житель Дагестана", "Предприниматель из Новоаннинского погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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