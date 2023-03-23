Власти признали гибель на Украине не менее 1650 жителей юга России

23 марта 2023, 23:58

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С начала военной операции на Украине чиновники и силовики сообщили о гибели там не менее 924 жителей СКФО и 726 уроженцев ЮФО. Наибольшее число погибших на юге России насчитывается в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", к 15 марта представители властей и силовых ведомств в СКФО и ЮФО подтвердили гибель в военной операции на Украине не менее 1600 бойцов: 909 из СКФО и 691 из ЮФО. Больше всего погибших насчитывалось в Дагестане (401 человек).

Число погибших за год с начала боевых действий на Украине жителей СКФО (845) превысило число силовиков, погибших за 11 лет вооруженного конфликта на Северном Кавказе (480), подсчитал "Кавказский узел". Подробности приведены в материале "Кавказского узла" "На Украине убито больше силовиков, чем на Северном Кавказе с 2012 года".

С начала военной операции на Украине власти регионов и муниципалитетов СКФО и ЮФО и представители силовых структур сообщили о гибели в боевых действиях, по меньшей мере, 1650 человек.

Официально подтверждена гибель 924 уроженцев СКФО, наибольшее число погибших, 411, насчитывается в Дагестане. Также подтверждена гибель 156 уроженцев Северной Осетии, 127 бойцов из Ставропольского края, 98 – из Чечни 1 , 85 – из Кабардино-Балкарии 2 , 32 – из Ингушетии, 15 – из Карачаево-Черкесии.

В Южном федеральном округе с начала военной операции представители властей сообщили о гибели не менее 724 человек. В частности, подтверждена гибель 292 уроженцев Волгоградской области, 162 – Ростовской области. В Краснодарском крае насчитывается 119 погибших в военной операции, в Астраханской области – 1088, в Адыгее – 26 и в Калмыкии – 19.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и представителями силовых структур.

Напомним, глава Дагестана Сергей Меликов 26 февраля 2022 года первым из представителей властей сообщил о гибели на Украине военного – офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Рамзан Кадыров 15 февраля заявил, что главы регионов должны не сообщать о числе погибших в спецоперации на Украине, а просто оказывать помощь их семьям, и призвал региональные власти "не комментировать потери". При этом сам Кадыров в своем телеграм-канале ранее сообщал о гибели чеченских бойцов.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников – из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других республик СКФО, отметил Ахмет Ярлыкапов.

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